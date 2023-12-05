Huawei Enjoy 70 tanıtıldı: 6.000 mAh pil, 50 MP kamera, HarmonyOS 4

Tam Boyutta Gör Huawei, amiral gemisi P60 serisinin tasarım özelliklerini miras alan orta sınıf Enjoy 70 akıllı telefonunu tanıttı. Cihaz HD+ çözünürlükte (1.600 x 720) 6.65 inç LCD ekrana sahip. Paneldeki damla çentikte ise 8 megapiksellik bir selfie kamerasının yer aldığını belirtelim.

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Akıllı telefon Kirin 710A yonga seti, 8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama alanı ile sunuluyor. Arka panelinde Huawei P60 serisinden ilham alan bir kamera ünitesi mevcut. Dikdörtgen modülde 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel makro sensör görev yapıyor.

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Sol kenarında X tuşu var

Huawei Enjoy 70'in diğer özelliklerini 22.5W hızlı şarj destekli 6.000 mAh pil, 4G LTE bağlantısı, Bluetooth 5.1, GPS, NFC çipi, USB-C bağlantı noktası ve yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz. Sol kenarında, en çok kullanılan dokuz uygulamaya ve diğer işlevlere erişmenizi sağlayan X tuşu bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonun yazılım tarafı HarmonyOS 4 işletim sistemine emanet edilmiş. Siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği var. Huawei Enjoy 70'in 8 + 128 GB'lık versiyonu 170 dolara satılacak. Buna karşın 8 + 256 GB'lık modeli 200 dolar fiyatla raflara çıkacak.

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Huawei Enjoy 70 Özellikleri:

Ekran: 6.65 inç, LCD, HD+

6.65 inç, LCD, HD+ İşlemci: Kirin 710A

Kirin 710A RAM: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 128/256 GB

128/256 GB Arka Kamera: 50 MP (ana), 2 MP (makro)

50 MP (ana), 2 MP (makro) Ön Kamera: 8 MP

8 MP Pil: 6.000 mAh (22.5W hızlı şarj)

6.000 mAh (22.5W hızlı şarj) İşletim sistemi: HarmonyOS 4

HarmonyOS 4 Bağlantı: 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C

4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C Boyutlar: 168.3 x 77.7 x 8.9 mm

168.3 x 77.7 x 8.9 mm Ağırlık: 207 gram

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Huawei Enjoy 70 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı