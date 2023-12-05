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    Huawei Enjoy 70 tanıtıldı: 6.000 mAh pil, 50 MP kamera, HarmonyOS 4

    Huawei, akıllı telefon yelpazesini yeni bir orta sınıf modelle genişletti. Çinli markanın bugün piyasaya sürdüğü Enjoy 70, görünüm olarak amiral gemisi P60 serisini andırıyor.
    Huawei Enjoy 70 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Huawei, amiral gemisi P60 serisinin tasarım özelliklerini miras alan orta sınıf Enjoy 70 akıllı telefonunu tanıttı. Cihaz HD+ çözünürlükte (1.600 x 720) 6.65 inç LCD ekrana sahip. Paneldeki damla çentikte ise 8 megapiksellik bir selfie kamerasının yer aldığını belirtelim.

    Akıllı telefon Kirin 710A yonga seti, 8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama alanı ile sunuluyor. Arka panelinde Huawei P60 serisinden ilham alan bir kamera ünitesi mevcut. Dikdörtgen modülde 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel makro sensör görev yapıyor.

    Huawei Enjoy 70 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Sol kenarında X tuşu var

    Huawei Enjoy 70'in diğer özelliklerini 22.5W hızlı şarj destekli 6.000 mAh pil, 4G LTE bağlantısı, Bluetooth 5.1, GPS, NFC çipi, USB-C bağlantı noktası ve yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz. Sol kenarında, en çok kullanılan dokuz uygulamaya ve diğer işlevlere erişmenizi sağlayan X tuşu bulunuyor.

    Huawei Enjoy 70 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonun yazılım tarafı HarmonyOS 4 işletim sistemine emanet edilmiş. Siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği var. Huawei Enjoy 70'in 8 + 128 GB'lık versiyonu 170 dolara satılacak. Buna karşın 8 + 256 GB'lık modeli 200 dolar fiyatla raflara çıkacak.

    Huawei Enjoy 70 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Huawei Enjoy 70 Özellikleri:

    • Ekran: 6.65 inç, LCD, HD+
    • İşlemci: Kirin 710A
    • RAM: 8 GB RAM
    • Depolama: 128/256 GB
    • Arka Kamera: 50 MP (ana), 2 MP (makro)
    • Ön Kamera: 8 MP
    • Pil: 6.000 mAh (22.5W hızlı şarj)
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 4
    • Bağlantı: 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C
    • Boyutlar: 168.3 x 77.7 x 8.9 mm
    • Ağırlık: 207 gram
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 6 saat önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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