Huawei Enjoy 70 tanıtıldı: 6.000 mAh pil, 50 MP kamera, HarmonyOS 4

Akıllı telefon Kirin 710A yonga seti, 8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama alanı ile sunuluyor. Arka panelinde Huawei P60 serisinden ilham alan bir kamera ünitesi mevcut. Dikdörtgen modülde 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel makro sensör görev yapıyor.
Sol kenarında X tuşu var
Huawei Enjoy 70'in diğer özelliklerini 22.5W hızlı şarj destekli 6.000 mAh pil, 4G LTE bağlantısı, Bluetooth 5.1, GPS, NFC çipi, USB-C bağlantı noktası ve yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz. Sol kenarında, en çok kullanılan dokuz uygulamaya ve diğer işlevlere erişmenizi sağlayan X tuşu bulunuyor.
Huawei Enjoy 70 Özellikleri:
- Ekran: 6.65 inç, LCD, HD+
- İşlemci: Kirin 710A
- RAM: 8 GB RAM
- Depolama: 128/256 GB
- Arka Kamera: 50 MP (ana), 2 MP (makro)
- Ön Kamera: 8 MP
- Pil: 6.000 mAh (22.5W hızlı şarj)
- İşletim sistemi: HarmonyOS 4
- Bağlantı: 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C
- Boyutlar: 168.3 x 77.7 x 8.9 mm
- Ağırlık: 207 gram
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.