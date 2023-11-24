Huawei durmuyor: MatePad Pro 11 dünyada ilk olacak

Dünyanın ilk uydu bağlantılı tableti
Aktarıldığı kadarıyla MatePad Pro 11, Huawei'nin Çin’in Beidou uydu sistemine erişim sağlayabilen ilk tableti olacak. Böylece şebeke kapsama alanı olmayan alanlarda bile mesaj gönderimi veya konum paylaşımı yapılabilecek.
Ayrıca Uydu iletişime sahip dünyanın ilk tableti olarak lanse edilen MatePad Pro 11, tüm bunları ek bir antene ihtiyaç duymadan başarıyor. Dolayısıyla marka için önemli bir kilometre taşı niteliğinde. Kaçıranlar için Huawei'nin uydu iletişim sistemi, 36.000 kilometre uzağa konumlandırılmış yüksek yörüngeli uydulardan destek alıyor.
Huawei MatePad Pro 11 çıkış tarihi
28 Kasım'da tanıtılması beklenen tabletin uydu bağlantı desteği sadece Çin’e özel olacak. Bunun şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Niketim marka, daha önce Huawei P60, Huawei P60 Pro, Mate 50 series, Mate X3, Mate X3 Pro, Mate Xs 2 ve Nova 11 Ultra modellerinde de benzer bir sisteme yer vermişti. Ancak bu özelliğin yavaş yavaş tabletlere adım attığını görüyoruz.
MatePad Pro 11'in detaylı özellikleri henüz açıklanmadı. Ancak Huawei'nin web sitesindeki resmi listeye göre, ince tasarım ve geniş ekran izleme deneyimi trendini sürdürecek. Görüntüler ayrıca tabletin delikli bir OLED ekrana ve çift kamera tasarımına sahip olacağını doğrulamış durumda. Ek olarak kalem desteği de unutulmamış.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.