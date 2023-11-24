Tam Boyutta Gör Huawei tarafından bu ayın sonlarında tanıtılacak yeni MatePad Pro 11'in bir özelliği daha belli oldu. Amiral gemisi tablet, Huawei telefonların popüler özelliğini tabletlere getiriyor.

Dünyanın ilk uydu bağlantılı tableti

Aktarıldığı kadarıyla MatePad Pro 11, Huawei'nin Çin’in Beidou uydu sistemine erişim sağlayabilen ilk tableti olacak. Böylece şebeke kapsama alanı olmayan alanlarda bile mesaj gönderimi veya konum paylaşımı yapılabilecek.

Ayrıca Uydu iletişime sahip dünyanın ilk tableti olarak lanse edilen MatePad Pro 11, tüm bunları ek bir antene ihtiyaç duymadan başarıyor. Dolayısıyla marka için önemli bir kilometre taşı niteliğinde. Kaçıranlar için Huawei'nin uydu iletişim sistemi, 36.000 kilometre uzağa konumlandırılmış yüksek yörüngeli uydulardan destek alıyor.

Huawei MatePad Pro 11 çıkış tarihi

28 Kasım'da tanıtılması beklenen tabletin uydu bağlantı desteği sadece Çin’e özel olacak. Bunun şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Niketim marka, daha önce Huawei P60, Huawei P60 Pro, Mate 50 series, Mate X3, Mate X3 Pro, Mate Xs 2 ve Nova 11 Ultra modellerinde de benzer bir sisteme yer vermişti. Ancak bu özelliğin yavaş yavaş tabletlere adım attığını görüyoruz.

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MatePad Pro 11'in detaylı özellikleri henüz açıklanmadı. Ancak Huawei'nin web sitesindeki resmi listeye göre, ince tasarım ve geniş ekran izleme deneyimi trendini sürdürecek. Görüntüler ayrıca tabletin delikli bir OLED ekrana ve çift kamera tasarımına sahip olacağını doğrulamış durumda. Ek olarak kalem desteği de unutulmamış.

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Huawei durmuyor! MatePad Pro 11 dünyada ilk olacak