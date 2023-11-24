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    Huawei durmuyor: MatePad Pro 11 dünyada ilk olacak

    Huawei'nin yeni amiral gemisi tableti MatePad Pro 11 için tarih verildi. Yeni model, dünyada bir ilk olacak. Huawei telefonların popüler özelliğini tabletlere geliyor.
    Huawei durmuyor! MatePad Pro 11 dünyada ilk olacak Tam Boyutta Gör
    Huawei tarafından bu ayın sonlarında tanıtılacak yeni MatePad Pro 11'in bir özelliği daha belli oldu. Amiral gemisi tablet, Huawei telefonların popüler özelliğini tabletlere getiriyor. 

    Dünyanın ilk uydu bağlantılı tableti

    Aktarıldığı kadarıyla MatePad Pro 11, Huawei'nin Çin’in Beidou uydu sistemine erişim sağlayabilen ilk tableti olacak. Böylece şebeke kapsama alanı olmayan alanlarda bile mesaj gönderimi veya konum paylaşımı yapılabilecek.

    Ayrıca Uydu iletişime sahip dünyanın ilk tableti olarak lanse edilen MatePad Pro 11, tüm bunları ek bir antene ihtiyaç duymadan başarıyor. Dolayısıyla marka için önemli bir kilometre taşı niteliğinde. Kaçıranlar için Huawei'nin uydu iletişim sistemi, 36.000 kilometre uzağa konumlandırılmış yüksek yörüngeli uydulardan destek alıyor. 

    Huawei MatePad Pro 11 çıkış tarihi

    28 Kasım'da tanıtılması beklenen tabletin uydu bağlantı desteği sadece Çin’e özel olacak. Bunun şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Niketim marka, daha önce Huawei P60, Huawei P60 Pro, Mate 50 series, Mate X3, Mate X3 Pro, Mate Xs 2 ve Nova 11 Ultra modellerinde de benzer bir sisteme yer vermişti. Ancak bu özelliğin yavaş yavaş tabletlere adım attığını görüyoruz.

    MatePad Pro 11'in detaylı özellikleri henüz açıklanmadı. Ancak Huawei'nin web sitesindeki resmi listeye göre, ince tasarım ve geniş ekran izleme deneyimi trendini sürdürecek. Görüntüler ayrıca tabletin delikli bir OLED ekrana ve çift kamera tasarımına sahip olacağını doğrulamış durumda. Ek olarak kalem desteği de unutulmamış.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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