Huawei, eski amiral gemisi cihazları için EMUI 11 ve Magic UI 4.0 açık beta programını başlattı

Huawei, 14 amiral gemisi akıllı telefon ve tablet için Android 10 tabanlı EMUI 11(Huawei cihazlar) ve Magic UI 4.0(Honor cihazlar) açık beta programını kullanıcılara sunaya başladı. Yazılım güncellemesi Huawei Club'a kaydolan kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

Cihazların tamamı, Huawei'nin 2017'de piyasaya sürdüğü ve 7 nm üretim sürecine dayanan sekiz çekirdekli bir işlemci olan Kirin 980 yonga setinden güç alıyor. Kirin 980 piyasaya sürüldüğü zaman amiral gemisi yonga olarak sınıflandırıldı.

Ayrıca Bkz. "12.9 inç büyüklüğünde 120 Hz ekranı ile yeni Huawei MatePad geliyor"

Huawei Cihazları

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20X

Huawei Mate 20X 5G

Huawei Mate X

Huawei nova5 Pro

Honor Cihazları

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor V20

Honor Magic2

Huawei MatePad Tabletler

Huawei MediaPad M6 10.8

Huawei MediaPad M6 8.4

Huawei MediaPad M6 Turbo

Mevcut test aşaması şu an için Çin'deki kullanıcılarla sınırlı olsa da, Huawei'nin testi Avrupa ve diğer bölgelerdeki uygun cihazların varyantlarına genişletilmeye başlanacak. Daha önceden açıklanmış olan EMUI 11 yol haritası, testin küresele ulaşmasının 2021'in ilk çeyreğinde tamamlanacağını gösteriyor.

https://www.gizmochina.com/2020/12/25/emui-11-open-beta-program-for-14-huawei-and-honor-devices/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.