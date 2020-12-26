Huawei, eski amiral gemisi cihazları için EMUI 11 ve Magic UI 4.0 açık beta programını başlattı

Huawei, 14 amiral gemisi akıllı telefon ve tablet için Android 10 tabanlı EMUI 11(Huawei cihazlar) ve Magic UI 4.0(Honor cihazlar) açık beta programını kullanıcılara sunaya başladı. Yazılım güncellemesi Huawei Club'a kaydolan kullanıcılar tarafından kullanılabilir.
Cihazların tamamı, Huawei'nin 2017'de piyasaya sürdüğü ve 7 nm üretim sürecine dayanan sekiz çekirdekli bir işlemci olan Kirin 980 yonga setinden güç alıyor. Kirin 980 piyasaya sürüldüğü zaman amiral gemisi yonga olarak sınıflandırıldı.
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Huawei Cihazları
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate20 RS Porsche Design
- Huawei Mate 20X
- Huawei Mate 20X 5G
- Huawei Mate X
- Huawei nova5 Pro
Honor Cihazları
- Honor 20
- Honor 20 Pro
- Honor V20
- Honor Magic2
Huawei MatePad Tabletler
- Huawei MediaPad M6 10.8
- Huawei MediaPad M6 8.4
- Huawei MediaPad M6 Turbo
Mevcut test aşaması şu an için Çin'deki kullanıcılarla sınırlı olsa da, Huawei'nin testi Avrupa ve diğer bölgelerdeki uygun cihazların varyantlarına genişletilmeye başlanacak. Daha önceden açıklanmış olan EMUI 11 yol haritası, testin küresele ulaşmasının 2021'in ilk çeyreğinde tamamlanacağını gösteriyor.
https://www.gizmochina.com/2020/12/25/emui-11-open-beta-program-for-14-huawei-and-honor-devices/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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