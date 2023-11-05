Huawei etkisi: iPhone’lar Çin’de zayıf talep görüyor

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Apple'ın Çin akıllı telefon pazarındaki son performansı, zorluklar ve fırsatların bir karışımı olarak duruyor. TF Securities'den analist Ming-Chi Kuo, Foxconn'daki tedarik zinciri sorunları nedeniyle özellikle iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri için iPhone sevkiyatlarında önemli bir düşüş yaşandığına dikkat çekti. Bu düşüş Kasım 2022'de 12 milyon adetlik bir azalmayla sonuçlandı. Mevcut nesilde de istenen büyüme sağlanamamış durumda.

Huawei’den Apple’a Çin tarifesi

Bu gerilemenin bir kısmı, Çin pazarında yapısal değişikliklere neden olan Huawei'nin yeniden canlanmasına da bağlanabilir. Apple, bu eğilimin 2024'e kadar devam etmesini ve sevkiyatların daha da zayıflamasını bekliyor.

Apple, 2023'ün dördüncü çeyreğinde, yıldan yıla sabit gelir ve satış tahminlerinin ardından hisse fiyatlarında %3'lük bir düşüşle karşılaşmasına rağmen, 89,50 milyar dolara ulaşarak gelir tahminlerini kıl payı aşmayı başardı. Beklenenden düşük performans, iPad'lere ve giyilebilir cihazlara yönelik durgun talebin yanı sıra Çin'deki gelirde yaşanan hafif düşüşten kaynaklandı. Ancak CEO'su Tim Cook ise iyimserliğini koruyor ve eylül ayındaki rekor satış çeyreğinin altını çizerek Apple'ın Çin pazarına olan bağlılığını vurguluyor.

Bu iyimserlik, e-ticaret platformlarında iPhone 15 serisi için yapılan fiyat indirimleri ve Apple'ın devam eden inovasyon çabalarıyla destekleniyor gibi duruyor. Apple, Huawei'nin Mate 60 Pro'sunun rekabeti ve yasal zorluklarla karşı karşıya olsa da, hizmet gelirlerindeki son artış ve Tim Cook'un Çin ziyaretinin de gösterdiği gibi şirketin stratejisi en azından kendinden emin gibi görünüyor.

Küresel ölçekte Apple, Samsung'un önünde lider olarak güçlü pazar payını korumaya devam ediyor. Bu güç, Apple'ın 2,5 milyondan fazla iPhone sevkiyatı ve bir önceki yıla göre %34'lük bir artışla şimdiye kadarki en yüksek çeyrek büyümesini kaydettiği Hindistan'da da kendini gösteriyor.

Bu artış, tüketicilerin finansman seçenekleri ve cazip teklifler sayesinde premium akıllı telefonlara ilgi göstermesine bağlanıyor. Apple'ın pazara odaklanması ve yerel üretim girişimleri sayesinde Hindistan'daki pazar payını %4,5'ten %6'ya çıkarması bekleniyor. Apple gelecekte Çin'de kaybettiklerini Hindistan'dan karşılamayı hedefliyor olabilir.

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