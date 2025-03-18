Huawei FreeBuds 6’nın tasarımı ve bazı özellikleri ortaya çıktı

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Huawei, yeni ürünlerini tanıtacağı Huawei Pura Pioneer Festival etkinliğine hazırlanıyor. 20 Mart'ta gerçekleşecek bu etkinlikte markanın, Pura serisine ait yeni akıllı telefonlarını duyurması bekleniyor. Ayrıca, bir Huawei yöneticisinin yaptığı paylaşımda katlanabilir bir modelin ipucu verilmesi, bu etkinlikte bir katlanabilir telefon tanıtılacağına dair beklentileri artırıyor.

Huawei, sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı açıklamada etkinliğin yerel saatle 14:30'da başlayacağını duyurdu. Tanıtımda yeni ürünlerin sahne alacağı doğrulanırken, bu ürünler arasında FreeBuds 6 kablosuz kulaklık modelinin de bulunacağı kesinleşti. Paylaşılan görsellerde, FreeBuds 6’nın mor renkte bir versiyonunun yer aldığı dikkat çekiyor. Tasarım açısından FreeBuds 5 modeline benzerlik gösteren yeni nesil kulaklıklar, yine damla şeklindeki estetik yapısıyla geliyor. Şarj kutusunda Huawei Sound logosunun yer alması ise ses performansında önemli iyileştirmeler olabileceğine işaret ediyor.

Huawei Pura'nın sızdırılan özellikleri, ilginç bir detaya sahip 21 sa. önce eklendi

Huawei Pura serisi, geçtiğimiz yıl Çin’de piyasaya sürülen Pura 70 serisinin ardından yeniden gündeme gelmiş durumda. Markanın bu yeni seriyi nasıl konumlandıracağı ve tanıtacağı modellerin hangi teknik özelliklerle geleceği merakla bekleniyor. Özellikle, katlanabilir model hakkında herhangi bir resmi bilgi paylaşılmamış olsa da, etkinlikte tanıtılma ihtimali oldukça yüksek. Huawei, katlanabilir telefon pazarında giderek daha fazla yer edinirken, yeni modelin şirketin rekabet gücünü artırması hedefleniyor.

Tüm gözler, 20 Mart'ta gerçekleşecek etkinlikte Huawei’nin yapacağı duyurulara çevrilmiş durumda. Katlanabilir telefon ve FreeBuds 6 kulaklık modeliyle teknoloji tutkunlarını heyecanlandıran marka, yeni nesil inovasyonlarını kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

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