Huawei ilginç kulaklığını resmen duyurdu

Huawei FreeClip özellikleri ve fiyatı
Huawei FreeClip kablosuz kulaklık modeli C şeklinde bir tasarıma sahip. Bu tasarım yerleşik hava delikleri sayesinde daha yüksek ses kalitesine imza atarken yorgunluk hissiyatını en aza indirmeyi amaçlıyor.
Açık gövdesi dış seslerin duyulmasını kolaylaştırıyor ancak entegre bir gürültü engelleme olmaması nedeniyle kalabalık ortamlarda kullanıcıya dezavantaj olabilir. Kulaklık biraz daha farklılığa odaklanmış gibi görünüyor.
Tek şarj ile 8 saate kadar kullanılabilen kulaklık kutusu ile 28 saat daha ek süre kazanabiliyor. Sadece tasarım odaklı olmasına karşın 199 Euro fiyat etiketi mevcut. 29 Ocak tarihine kadar Huawei Band 8 de hediye edilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.