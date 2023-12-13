Huawei ilginç kulaklığını resmen duyurdu

Tam Boyutta Gör Dubai’de düzenlenen etkinliğinde Huawei merakla beklenen yeni kablosuz kulaklığını tanıttı. C şeklindeki tasarımıyla Huawei FreeClip kablosuz kulaklık segmentinde farklılaşmaya çalışacak.

Huawei FreeClip özellikleri ve fiyatı

Huawei FreeClip kablosuz kulaklık modeli C şeklinde bir tasarıma sahip. Bu tasarım yerleşik hava delikleri sayesinde daha yüksek ses kalitesine imza atarken yorgunluk hissiyatını en aza indirmeyi amaçlıyor.

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Açık gövdesi dış seslerin duyulmasını kolaylaştırıyor ancak entegre bir gürültü engelleme olmaması nedeniyle kalabalık ortamlarda kullanıcıya dezavantaj olabilir. Kulaklık biraz daha farklılığa odaklanmış gibi görünüyor.

Tek şarj ile 8 saate kadar kullanılabilen kulaklık kutusu ile 28 saat daha ek süre kazanabiliyor. Sadece tasarım odaklı olmasına karşın 199 Euro fiyat etiketi mevcut. 29 Ocak tarihine kadar Huawei Band 8 de hediye edilecek.

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Huawei FreeClip tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı