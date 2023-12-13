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    Huawei ilginç kulaklığını resmen duyurdu

    Huawei FreeClip adındaki tam kablosuz kulaklık modeli C şeklindeki açık yapısıyla kullanıcının konforuna odaklanırken gürültü engelleme konusunda geride kalıyor. 
    Huawei FreeClip Tam Boyutta Gör
    Dubai’de düzenlenen etkinliğinde Huawei merakla beklenen yeni kablosuz kulaklığını tanıttı. C şeklindeki tasarımıyla Huawei FreeClip kablosuz kulaklık segmentinde farklılaşmaya çalışacak.

    Huawei FreeClip özellikleri ve fiyatı

    Huawei FreeClip kablosuz kulaklık modeli C şeklinde bir tasarıma sahip. Bu tasarım yerleşik hava delikleri sayesinde daha yüksek ses kalitesine imza atarken yorgunluk hissiyatını en aza indirmeyi amaçlıyor.

    Açık gövdesi dış seslerin duyulmasını kolaylaştırıyor ancak entegre bir gürültü engelleme olmaması nedeniyle kalabalık ortamlarda kullanıcıya dezavantaj olabilir. Kulaklık biraz daha farklılığa odaklanmış gibi görünüyor.

    Tek şarj ile 8 saate kadar kullanılabilen kulaklık kutusu ile 28 saat daha ek süre kazanabiliyor. Sadece tasarım odaklı olmasına karşın 199 Euro fiyat etiketi mevcut. 29 Ocak tarihine kadar Huawei Band 8 de hediye edilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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