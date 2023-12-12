Huawei'den ezber bozan kulaklık: FreeClip tasarımı sızdı!

Huawei FreeClip tanıtımdan önce sızdı
Aktarıldığı kadarıyla FreeClip, arkası açık kulaklıklar söz konusu olduğunda bir ilk niteliğinde olacak. Tanıtım görüntüleri ise, kulaklığın kavisli bir parçayla birbirine bağlanan iki bölümden oluşacağını bizlere gösteriyor. Klipsli bir küpeyi anımsatan bu tasarım, Huawei tarafından C köprüsü olarak adlandırılmış.
Kaçıranlar için önceki raporlar Huawei FreeClip'in iki renk seçeneğiyle tanıtılacağını söylüyordu. Bunlar ise Siyah ve Mor olacak. Kulaklıklar hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak ilerleyen saatlerde tüm detaylar bizleri bekliyor olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.