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    Anlık Bildirim

    Huawei'den ezber bozan kulaklık: FreeClip tasarımı sızdı!

    Huawei'nin ilk arkası açık kulaklığı Huawei FeeClip'in tasarımı ve bazı özellikleri tanıtımdan önce sızdı. Kulaklık, yenilikçi tasarımıyla giyilebilir cihazlardan ayrılacak. İşte detaylar...
    Huawei'den ezber bozan kulaklık: FreeClip tasarımı sızdı! Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Huawei, önümüzdeki saatlerde düzenlenecek Dubai etkinliğinde yepyeni cihazlarını duyurmaya hazırlanıyor. Bunlar arasından en ilgi çekici olanı ise FreeClip adında arkası açık bir kulaklık modeli olacak. Şimdi ise etkinliğe saat kala kulaklığın tanıtım görüntüleri internete sızdı.

    Huawei FreeClip tanıtımdan önce sızdı

    Aktarıldığı kadarıyla FreeClip, arkası açık kulaklıklar söz konusu olduğunda bir ilk niteliğinde olacak. Tanıtım görüntüleri ise, kulaklığın kavisli bir parçayla birbirine bağlanan iki bölümden oluşacağını bizlere gösteriyor. Klipsli bir küpeyi anımsatan bu tasarım, Huawei tarafından C köprüsü olarak adlandırılmış.

    Huawei'den ezber bozan kulaklık: FreeClip tasarımı sızdı! Tam Boyutta Gör
    Huawei FreeClip'in, uzun süreli kullanım ve yorgunluk gibi sorunları hafifletmesi planlanıyor. Hatta söylentiler tomurcukların daha iyi hava akışı ve ses kalitesi için yerleşik havalandırma deliklerine sahip olacağı yönünde. Ayrıca sızdırılan görüntüler arasında, FreeClip'in şarj kutusu da yer alıyor. Teknik özellikler halen gizli olsa da, tek şarjla 8 saat kullanım sunması muhtemel.

    Kaçıranlar için önceki raporlar Huawei FreeClip'in iki renk seçeneğiyle tanıtılacağını söylüyordu. Bunlar ise Siyah ve Mor olacak. Kulaklıklar hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak ilerleyen saatlerde tüm detaylar bizleri bekliyor olacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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