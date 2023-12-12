Huawei'den ezber bozan kulaklık: FreeClip tasarımı sızdı!

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Huawei, önümüzdeki saatlerde düzenlenecek Dubai etkinliğinde yepyeni cihazlarını duyurmaya hazırlanıyor. Bunlar arasından en ilgi çekici olanı ise FreeClip adında arkası açık bir kulaklık modeli olacak. Şimdi ise etkinliğe saat kala kulaklığın tanıtım görüntüleri internete sızdı.

Huawei FreeClip tanıtımdan önce sızdı

Aktarıldığı kadarıyla FreeClip, arkası açık kulaklıklar söz konusu olduğunda bir ilk niteliğinde olacak. Tanıtım görüntüleri ise, kulaklığın kavisli bir parçayla birbirine bağlanan iki bölümden oluşacağını bizlere gösteriyor. Klipsli bir küpeyi anımsatan bu tasarım, Huawei tarafından C köprüsü olarak adlandırılmış.

Tam Boyutta Gör Huawei FreeClip'in, uzun süreli kullanım ve yorgunluk gibi sorunları hafifletmesi planlanıyor. Hatta söylentiler tomurcukların daha iyi hava akışı ve ses kalitesi için yerleşik havalandırma deliklerine sahip olacağı yönünde. Ayrıca sızdırılan görüntüler arasında, FreeClip'in şarj kutusu da yer alıyor. Teknik özellikler halen gizli olsa da, tek şarjla 8 saat kullanım sunması muhtemel.

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Kaçıranlar için önceki raporlar Huawei FreeClip'in iki renk seçeneğiyle tanıtılacağını söylüyordu. Bunlar ise Siyah ve Mor olacak. Kulaklıklar hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak ilerleyen saatlerde tüm detaylar bizleri bekliyor olacak.

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