Huawei Geliştirici Konferansı'nın tarihi açıklandı: EMUI 11 ve HarmonyOS 2.0 geliyor

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Çinli teknoloji devi Huawei, 2020 Geliştirici Konferansı ile ilgili resmi bir duyuru yaptı. Şirketin bu yılki geliştirici konferansı 10-12 Eylül tarihleri arasında Çin'in Dongguan kentinde gerçekleştirilecek. Etkinlik dijital ortamda yapılacak.

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Şirket HDC kapsamında genellikle EMUI arayüzünün yeni versiyonunu tanıtır ancak geçtiğimiz yıl kendi bünyesinde geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemini de duyurmuştu. Huawei'nin bu kez Android 11 tabanlı EMUI 11 arayüzü ve HarmonyOS 2.0'ı sahneye çıkarabileceği belirtiliyor.

Ekinlik programı yoğun

Etkinliğin gündeminde HMS Core mobil servis altyapısı, Huawei ekosistemi, 5G teknolojileri ve yapay zeka da yer alacak. Ana etkinlik ilk gün gerçekleştirilirken geliştiricilere yönelik toplantılar ve diğer oturumlar geri kalan günlere yayılacak.

https://twitter.com/HuaweiMobile/status/1289893794519818242

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