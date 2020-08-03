Xiaomi'nin 11 Ağustos tarihinde Mi 10 Pro Plus modelini tanıtması bekleniyor

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Xiaomi'nin ilk akıllı telefon modelini piyasaya sürmesinin üzerinden 10 yıl geçti ve bu gelişme bir çevrimiçi etkinlikle taçlandırılacak. Sızan bilgilere göre düzenlenecek olan 10'uncu yıl etkinliğinde şirketin Mi 10 Pro Plus adı verilen en son amiral gemisi tanıtılabilir.

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Sadece Mi 10 Pro Plus tanıtılmayacak

Çinli teknoloji devi yakın zamanda gerçekleşecek etkinlik için bir tanıtım görseli paylaştı. Yapılacak olan bu sanal etkinlikte şirket CEO'su Lei Jun, Xiaomi'nin geçmişine, bugününe ve geleceğine ışık tutarken, bazı yeni cihazları da gün yüzüne çıkaracak. Gelen haberlere göre şirket birkaç yeni akıllı telefon ve teknolojik ürünü kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

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Xiaomi'nin en yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli dışında hangi cihazları tanıtacağı ise maalesef henüz belli değil. Mi 10 Pro Plus'ın, M10 serisindeki ultra üst düzey bir akıllı telefon olacağı belirtiliyor. Cihazın teknik detayları ve fiyat etiketinin ise sanal etkinlik gününe kadar resmileşmesinin beklendiğini de belirtelim.

https://www.gizmochina.com/2020/08/03/xiaomi-august-11-virtual-event-mi-10-pro-plus/

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