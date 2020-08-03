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    Xiaomi'nin 11 Ağustos tarihinde Mi 10 Pro Plus modelini tanıtması bekleniyor

    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, kuruluşunun 10'uncu yılında başta Mi 10 Pro Plus akıllı telefon modeli olmak üzere birkaç üründ daha tanıtmaya hazırlanıyor.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi'nin 11 Ağustos tarihinde Mi 10 Pro Plus modelini tanıtması bekleniyor
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    Xiaomi'nin ilk akıllı telefon modelini piyasaya sürmesinin üzerinden 10 yıl geçti ve bu gelişme bir çevrimiçi etkinlikle taçlandırılacak. Sızan bilgilere göre düzenlenecek olan 10'uncu yıl etkinliğinde şirketin Mi 10 Pro Plus adı verilen en son amiral gemisi tanıtılabilir.

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    Sadece Mi 10 Pro Plus tanıtılmayacak

    Çinli teknoloji devi yakın zamanda gerçekleşecek etkinlik için bir tanıtım görseli paylaştı. Yapılacak olan bu sanal etkinlikte şirket CEO'su Lei Jun, Xiaomi'nin geçmişine, bugününe ve geleceğine ışık tutarken, bazı yeni cihazları da gün yüzüne çıkaracak. Gelen haberlere göre şirket birkaç yeni akıllı telefon ve teknolojik ürünü kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

    Xiaomi'nin en yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli dışında hangi cihazları tanıtacağı ise maalesef henüz belli değil. Mi 10 Pro Plus'ın, M10 serisindeki ultra üst düzey bir akıllı telefon olacağı belirtiliyor. Cihazın teknik detayları ve fiyat etiketinin ise sanal etkinlik gününe kadar resmileşmesinin beklendiğini de belirtelim.



    https://www.gizmochina.com/2020/08/03/xiaomi-august-11-virtual-event-mi-10-pro-plus/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    Xiaomi Redmi Note 10 çıksın yılbaşına kadar.
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 2 hf.
    Telefonun a, b, c, d, e serisi var la pro, plus derken pazarda kalmak adına telefon sürüyorlar piyasaya. ama hiç Ucuz, telefonu yok xiaominin snap dragon 🐲 865 ezberlemişler hepsine koyun madem tam olsun ama kronik sorunları cok alasım gelmiyor o yüzden İPhone da Gereksiz pahalı Samsung işlemcisi lesh yavaş Comodor64 takoz alacam bu gidişle. 😂
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    Das Boot 2 hf.
    Resmi olarak prosu da gelmedi zaten bu hicbgelmez. Muhtemelen snap 865+ koycaklar.
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    El_domingo 2 hf.
    bunlarda bizim kuş serisi araçlara özendiler herhal..
    doğan s dogan sl dogan slx gibi..;)
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    wolwes 2 hf.
    Zaten temel modelinde sp865 var 108mp kamera var hızlı kablosuz şarj var daha ne koyacaksınız.
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    ahmetbmyo (ahme t) 2 hf.
    Baktılar millet kaç para olursa olsun alıyor pro plus + + + dev am Keriz silkeleme ye
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    Svhp (Cem Murat ) 2 hf.
    Sonunda pro plus ekini gördük, sırada pro plus ultra var mıdır acaba :) şaka bir yana Xiaomi markasını her ne kadar sevsemde bu kadar sık ve çeşit model çıkarmasını yanlış buluyorum .
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