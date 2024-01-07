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    Anlık Bildirim

    Huawei Kirin 9006C işlemcisinde TSMC izleri

    Yakın zamanda piyasaya çıkan Qingyuan L450 dizüstü modelindeki 5nm Kirin 9006C yonga seti şaşkınlığa sebep olmuştu. Dizüstü parçalarına ayrılınca gerçek de ortaya çıktı.
    Huawei Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık 4 yıldır TSMC bantlarına erişimine ambargo uygulanan Huawei, bir şekilde bariyerleri aşmanın yollarını arıyor. Çinli dökümcüler artık 7nm ilk nesil döküm süreçlerine geçiş çalışmalarında sona geliyor. Huawei bir yandan yerli dökümcülerle iş birliği yaparken bir yandan da stokları kullanıyor.

    Kirin 9006C işlemcisi TSMC üretici

    Huawei’nin yakın dönemde piyasaya sürdüğü Qingyuan L450 dizüstü modeline hayat veren Kirin 9006C yonga seti merak uyandırdı zira yonga seti 5nm sürecinde üretilmişti. Huawei’nin bu üretim sürecine nasıl ulaştığı merak edilirken beklenen cevap geldi.

    Yonganın derinlemesine analizinde 2020 tarihindeki daha düşük verimli ilk nesil 5nm TSMC sürecinin izlerine rastlanmış. Bu da ambargonun başladığı 2020 ortalarındaki Huawei’nin stoğu olduğu anlamına geliyor. Huawei ambargo kararı alınmadan önce TSMC’ye devasa bir yonga siparişi vermişti. Bir süre daha firmanın bu stokları kullanacağı anlaşılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 5 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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