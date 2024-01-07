Huawei Kirin 9006C işlemcisinde TSMC izleri

Tam Boyutta Gör Yaklaşık 4 yıldır TSMC bantlarına erişimine ambargo uygulanan Huawei, bir şekilde bariyerleri aşmanın yollarını arıyor. Çinli dökümcüler artık 7nm ilk nesil döküm süreçlerine geçiş çalışmalarında sona geliyor. Huawei bir yandan yerli dökümcülerle iş birliği yaparken bir yandan da stokları kullanıyor.

Kirin 9006C işlemcisi TSMC üretici

Huawei’nin yakın dönemde piyasaya sürdüğü Qingyuan L450 dizüstü modeline hayat veren Kirin 9006C yonga seti merak uyandırdı zira yonga seti 5nm sürecinde üretilmişti. Huawei’nin bu üretim sürecine nasıl ulaştığı merak edilirken beklenen cevap geldi.

Huawei FreeClip tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 hf. önce eklendi

Yonganın derinlemesine analizinde 2020 tarihindeki daha düşük verimli ilk nesil 5nm TSMC sürecinin izlerine rastlanmış. Bu da ambargonun başladığı 2020 ortalarındaki Huawei’nin stoğu olduğu anlamına geliyor. Huawei ambargo kararı alınmadan önce TSMC’ye devasa bir yonga siparişi vermişti. Bir süre daha firmanın bu stokları kullanacağı anlaşılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Huawei halen önemli bir yonga stoğuna sahip