Huawei Kirin 9006C işlemcisinde TSMC izleri

Kirin 9006C işlemcisi TSMC üretici
Huawei’nin yakın dönemde piyasaya sürdüğü Qingyuan L450 dizüstü modeline hayat veren Kirin 9006C yonga seti merak uyandırdı zira yonga seti 5nm sürecinde üretilmişti. Huawei’nin bu üretim sürecine nasıl ulaştığı merak edilirken beklenen cevap geldi.
Yonganın derinlemesine analizinde 2020 tarihindeki daha düşük verimli ilk nesil 5nm TSMC sürecinin izlerine rastlanmış. Bu da ambargonun başladığı 2020 ortalarındaki Huawei’nin stoğu olduğu anlamına geliyor. Huawei ambargo kararı alınmadan önce TSMC’ye devasa bir yonga siparişi vermişti. Bir süre daha firmanın bu stokları kullanacağı anlaşılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.