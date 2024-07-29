Kirin 9100, Snapdragon 8 Gen 2 kadar verimli olacak

Kirin 9100 için umut verici gelişme
Yeni gelen bilgiler Kirin 9100’ün “n+2/3” olarak ifade edilen yeni bir üretim sürecini benimseyeceğine işaret ediyor. Bilindiği üzer Kirin işlemciler Çinli SMIC tarafından üretiliyor. Kirin 9000 ailesi şimdiye kadar n+2 olarak ifade edilen ikinci nesil 7nm sürecini kullanıyordu. Firma, çoklu desenleme ile DUV litografi araçlarını kullanarak kendisini geliştirmeye devam ediyor.
Öte yandan Kirin 9100 için “n+2/3” söyleminin tam olarak ne anlama geldiği bilinmiyor. Ancak mevcut bilgilere göre bu süreç teknolojisinde 5nm benzeri transistör boyutlarına ulaşılabilecek. Ancak TSMC ve Samsung tarafından kullanılan EUV litografi ile aynı olmayacaklar. Buna rağmen Kirin 9100’ün enerji verimliliğinde önceki çiplere kıyasla oldukça net bir iyileştirme sunacağı söyleniyor. Hatta verimlilik noktasında Snapdragon 8 Gen 2 ile aynı seviyede olması bekleniyor. Kirin 9100 performansı ise daha önceki bilgilere göre yine Snapdragon 8 Gen 2 ile benzer veya daha iyi olacağı söyleniyor.
Huawei, Kirin yongaları için SMIC ile yakından çalışıyor olsa da hatırlanacağı üzere SMIC, ABD hükümetinin incelemesi altında. Ayrıca firma, kullandığı eski DUV ekipmanları için üretici ASML’den veya Japon firmalardan servis desteği de alamıyor. DUV ekipmanlarıyla da 5nm üretimi yapmak mümkün ancak EUV’ye göre süreç daha maliyetli. DUV litografi araçlarında çip üzerinde istenen deseni elde etmek için birden fazla pozlama gerekiyor. EUV’de ise çoklu desenlemenin aksine tek bir pozlama ile karmaşık tasarımlar basılabiliyor. Haliyle DUV tarafının bir maliyet ve çiplerde düşük verim sıkıntısı yaşanılabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.