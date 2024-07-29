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    Anlık Bildirim

    Kirin 9100, Snapdragon 8 Gen 2 kadar verimli olacak

    Huawei’nin yaklaşmakta olan Mate 70 işlemcisi Kirin 9100’den beklentiler büyük. Yeni gelen bilgilere göre ise Kirin 9100, enerji verimliliğinde Snapdragon 8 Gen 2 ile aynı olacak.
    Kirin 9100, Snapdragon 8 Gen 2 kadar verimli olacak Tam Boyutta Gör
    Huawei, bu yılın sonlarına doğru yeni Mate 70 serisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Bu telefonlarla birlikte firmanın Kirin 9100 olarak adlandırılan yeni nesil Kirin çipine geçiş yapması bekleniyor. Huawei’nin Kirin çipleriyle yaptığı atılımın Kirin 9100 ile sürdürüleceği ve enerji verimliliğinde ciddi kazanımlara ulaşılacağı aktarılıyor.

    Kirin 9100 için umut verici gelişme

    Yeni gelen bilgiler Kirin 9100’ün “n+2/3” olarak ifade edilen yeni bir üretim sürecini benimseyeceğine işaret ediyor. Bilindiği üzer Kirin işlemciler Çinli SMIC tarafından üretiliyor. Kirin 9000 ailesi şimdiye kadar n+2 olarak ifade edilen ikinci nesil 7nm sürecini kullanıyordu. Firma, çoklu desenleme ile DUV litografi araçlarını kullanarak kendisini geliştirmeye devam ediyor.

    Öte yandan Kirin 9100 için “n+2/3” söyleminin tam olarak ne anlama geldiği bilinmiyor. Ancak mevcut bilgilere göre bu süreç teknolojisinde 5nm benzeri transistör boyutlarına ulaşılabilecek. Ancak TSMC ve Samsung tarafından kullanılan EUV litografi ile aynı olmayacaklar. Buna rağmen Kirin 9100’ün enerji verimliliğinde önceki çiplere kıyasla oldukça net bir iyileştirme sunacağı söyleniyor. Hatta verimlilik noktasında Snapdragon 8 Gen 2 ile aynı seviyede olması bekleniyor. Kirin 9100 performansı ise daha önceki bilgilere göre yine Snapdragon 8 Gen 2 ile benzer veya daha iyi olacağı söyleniyor.

    Huawei, Kirin yongaları için SMIC ile yakından çalışıyor olsa da hatırlanacağı üzere SMIC, ABD hükümetinin incelemesi altında. Ayrıca firma, kullandığı eski DUV ekipmanları için üretici ASML’den veya Japon firmalardan servis desteği de alamıyor. DUV ekipmanlarıyla da 5nm üretimi yapmak mümkün ancak EUV’ye göre süreç daha maliyetli. DUV litografi araçlarında çip üzerinde istenen deseni elde etmek için birden fazla pozlama gerekiyor. EUV’de ise çoklu desenlemenin aksine tek bir pozlama ile karmaşık tasarımlar basılabiliyor. Haliyle DUV tarafının bir maliyet ve çiplerde düşük verim sıkıntısı yaşanılabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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