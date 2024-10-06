Huawei Kirin 9100 çipin maliyeti belli oldu: Beklenenden daha pahalı

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Tam Boyutta Gör Huawei'nin yaklaşan Mate 70 serisi telefonları, muhtemelen Kirin 9100 çipi tarafından desteklenecek. Yakın zamanlı yeni bir sosyal medya paylaşımı ise Huawei'in bu yeni çipinin maliyet fiyatını ortaya çıkardı. Paylaşım, Kirin 9100'ün Qualcomm ve MediaTek'in yaklaşan amiral gemisi işlemcileriyle aynı fiyat aralığında olabileceğini öne sürmekte.

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Huawei Kirin 9100'ün maliyeti Dimensity 9400'den daha pahalı

Geçmiş raporlar, Kirin 9100 çipin performans açısından Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2'sinden daha iyi performans gösterebileceğini öne sürmekteydi. Şimdi ise SoC fiyatının da Snapdragon işlemcilere benzer olacağı anlaşılıyor. Zira Weibo'da yapılan paylaşıma göre Kirin 9100 üreticilere yaklaşık 157 ila 186 Dolar arasında bir fiyata mal olabilir.

Tam Boyutta Gör Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4'ün telefon üreticileri için maliyetinin 190 Dolar olduğu, MediaTek'in Dimensity 9400'ü biraz daha düşük bir fiyat olan 155 Dolar olduğu bildirilmekte. Eğer Kirin 9100 maliyet iddiaları doğru kabul edilirse Huawei'in yeni çipi, maliyet açısından Dimensity 9400'ü geride bırakabilir.

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Huawei'in Kirin 9100 çipinin maliyeti ortaya çıktı