Kirin 9100 yonga seti Snapdragon 8 Gen 3 kadar pahalı, rekabetçilik tehlikede

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Tam Boyutta Gör Ağır ABD ambargolarına rağmen yonga üretiminde 5nm sürecine kadar ilerlemeyi başaran Çin, nispeten daha eski döküm cihazları nedeniyle maliyetleri dengelemekte zorlanıyor. Huawei bunu derinden hisseden ilk firma.

Kirin 9100 yonga seti maliyeti yükseltti

Huawei Mate 70 amiral gemisi serisinde karşımıza çıkacak olan Kirin 9100 yonga seti, firmanın ambargolara karşı direnişini simgeliyordu ancak ortaya çıkan maliyetler firmanın canını oldukça sıkıyor.

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Gelen bilgilere göre 5nm sürecinde SMIC tarafından dökümü yapılan Kirin 9100 yonga setinin maliyeti 157$-185$ arasında değişiyor. Bunun en büyük sebebi gelişmiş EUV yerine daha eski DUV teknolojileri ile döküm yapılmasının SMIC cephesinde maliyetleri oldukça arttırmış olması.

Karşılaştırma olarak Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin maliyeti 200$ civarında iken Dimensity 9400 yonga setinin de 155$ civarında. Snapdragon 8 Gen 4 ise 190$ civarında olacak. Bu durumda Dimensity 9400 daha rekabetçi hale geliyor. Ardan maliyetler nedeniyle Huawei Mate 70 serisinin de fiyatında bir artış ortaya çıkacak.

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