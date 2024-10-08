Kirin 9100 yonga seti Snapdragon 8 Gen 3 kadar pahalı, rekabetçilik tehlikede

Kirin 9100 yonga seti maliyeti yükseltti
Huawei Mate 70 amiral gemisi serisinde karşımıza çıkacak olan Kirin 9100 yonga seti, firmanın ambargolara karşı direnişini simgeliyordu ancak ortaya çıkan maliyetler firmanın canını oldukça sıkıyor.
Gelen bilgilere göre 5nm sürecinde SMIC tarafından dökümü yapılan Kirin 9100 yonga setinin maliyeti 157$-185$ arasında değişiyor. Bunun en büyük sebebi gelişmiş EUV yerine daha eski DUV teknolojileri ile döküm yapılmasının SMIC cephesinde maliyetleri oldukça arttırmış olması.
Karşılaştırma olarak Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin maliyeti 200$ civarında iken Dimensity 9400 yonga setinin de 155$ civarında. Snapdragon 8 Gen 4 ise 190$ civarında olacak. Bu durumda Dimensity 9400 daha rekabetçi hale geliyor. Ardan maliyetler nedeniyle Huawei Mate 70 serisinin de fiyatında bir artış ortaya çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.