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    Anlık Bildirim

    Huawei Mate 70 serisinde kullanılacak Kirin 9100'ün özellikleri ortaya çıktı

    Yakında tanıtılacak olan Huawei Mate 70 serisinde kullanılacak olan Kirin 9100'ün özellikleri ortaya çıktı. 6nm sürecinde üretilecek olan işlemci, sürpriz biçimde ARM çekirdeklerini kullanacak.
    Mate 70'de kullanılacak Kirin 9100'ün özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta yaklaşan Huawei Mate 70 serisinin kamera tasarımı ortaya çıkmıştı. Yeni modellerin Kirin 9100 işlemcisiyle gelmesi bekleniyor. İşlemciye dair detaylar ilk defa gün yüzüne çıktı.

    6nm sürecinde üretilecek

    Kirin 9100'ün Çinli çip üretim şirketi SMIC'in N+3 (6 nm) üretim sürecinde üretildiği belirtliyor. Kirin 9000S'in 7nm sürecinde üretildiği göz önüne alındığında, yeni işlemci üretim teknolojisi anlamında bir adım ileri attığı görülüyor. Ancak günümüzde yaygın olan 3nm ve 4nm süreçlerinin gerisinde kalıyor.

    Mate 70'de kullanılacak Kirin 9100'ün özellikleri ortaya çıktı

    Mate 70'de kullanılacak Kirin 9100'ün özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Telegram kullanıcısı @spektykles, kod adı “HiSilicon Baltimore” olan yeni çipin donanım yapısını gösteren bu resim paylaştı. Buna göre yeni Kirin işlemcisi ilk defa ARM'nin Cortex-X CPU çekirdeğini kullanacak. Ve ilginç bir şekilde, tüm CPU çekirdekleri ARM'nin Cortex çekirdeklerinden oluşacak. Kirin 9000S'de Huawei'nin çip tasarım birimi HiSilicon tarafından tasarlanan Taishan büyük ve orta çekirdekleri kullanılmıştı.

    Kirin 9100, 2,67 GHz hızında çalışan bir adet yüksek performanslı Cortex-X1 çekirdeği, 2,32 GHz hızında çalışan üç adet Cortex-A78 çekirdeği ve dört adet 2,02 GHz hızında Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan 8 çekirdekli bir işlemci olacak. GPU ise Mali-TBEX olarak listeleniyor, ancak muhtemelen HiSilicon tasarımı Maleoon GPU'su kullanılacak. İkinci görüntüye bakılırsa, 9000S ve 9010'da kullanılan grafik işlemciyle (Maleoon 910) aynı olabilir.

    ABD yaptırımları, Huawei'nin daha yeni Cortex tasarımlarını ve daha gelişmiş yarı iletken üretim teknolojilerini kullanmasını engelliyor. Dolayısıyla Mate 70 serisi de performans anlamında günümüz amiral gemisi telefonların hayli gerisinde kalacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 5 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    kapıya sıkışan parmağa ne yapılır televizyondan pat diye ses geldi kapandı devlet memurunun çocuğu sigortalı çalışırsa yeşil pasaportu devam eder mi? elektrikli bisiklet şarj aleti yeşil yanıyor atmosferik motorlu araçlar

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