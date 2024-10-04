TSMC'nin 2nm üretim süreci beklenenden pahalı olacak

Plaka başına 30.000 doları aşacak
China Times'ın haberine göre, TSMC'nin 2nm teknolojisini kullanan 300 mm'lik bir plakanın (wafer) fiyatı 30.000 doları aşacak. Daha önce, şirketin plaka başına yaklaşık 25.000 dolar talep etmesi bekleniyordu, ancak görünüşe göre beklenenden de pahalı olacak. TSMC'nin 3nm süreci için plaka başına yaklaşık 18.500 dolar talep ettiği tahmin ediliyor. Bilgiler doğruysa, 2nm süreciyle üretilmiş bir plaka, bugün yaklaşık 15.000 dolara fiyata sahip N4/N5 (4nm/5nm) plakalardan iki kat daha pahalı olacak.
Bilgiler resmi olmayan bir kaynaktan geldiği için gerçek rakamın ne olduğunu bilmiyoruz. Ayrıca, TSMC'nin fiyatlarının müşteri ve sipariş hacmi gibi birçok faktöre bağlı olduğunu da belirtelim. Yine de, gelişmiş üretim sürecinden faydalanmak isteyen müşterilerin önemli bir maliyet artışıyla karşı karşıya kalacağı kesin.
TSMC'nin yaklaşan N2 üretim sürecinin, mevcut N3E üretim teknolojisine kıyasla aynı güç tüketiminde %10 ila %15 performans artışı sağlaması, aynı performans seviyesinde ise güç tüketimini %25 ila %30 oranında azaltması bekleniyor. Ayrıca, transistör yoğunluğu da ortalama %15 oranında artıracak.
TSMC'nin N2 süreci, çip tasarımcılarının kanal genişliğini değiştirerek farklı birimlerin performansı ve gücü üzerinde daha hassas bir kontrole sahip olmalarını sağlayacak nanosheet GAA transistörlerine sahip olacak.
TSMC, 2nm süreci için milyarlarca dolarlık maliyete sahip iki fabrika inşa ediyor ve oldukça pahalı (araç başına yaklaşık 200 milyon dolar) EUV ekipmanları monte ediyor. Dolayısıyla üretim maliyetleri oldukça artıyor.
TSMC'nin 2nm'de ilk müşterisi Apple olacak. 2025'in ikinci yarısında seri üretime girecek olan çipler, 2026'daki iPhone modellerinde karşımıza çıkacak.Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/tsmcs-2nm-will-reportedly-receive-a-price-hike-once-again-usd30-000-per-wafer https://www.ctee.com.tw/news/20241004700052-430501 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.