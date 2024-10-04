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    Anlık Bildirim

    TSMC'nin 2nm üretim süreci beklenenden pahalı olacak

    TSMC, N2 (2nm) üretim teknolojisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Birçok avantajı beraberinde getirecek olan yeni süreç, aynı zamanda oldukça maliyetli olacak.
    TSMC'nin 2nm üretim süreci beklenenden pahalı olacak Tam Boyutta Gör
    TSMC, N2 (2nm) üretim teknolojisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.  Nanosheet gate-all-around transistörler ve NanoFlex teknolojilerine sahip olacak olan yeni üretim süreci, mevcut N3 (3nm) üretim süreçlerine kıyasla çok sayıda avantaja sahip olacak. Ancak bu avantajlar büyük fiyat artışını da beraberinde getirecek.

    Plaka başına 30.000 doları aşacak

    China Times'ın haberine göre, TSMC'nin 2nm teknolojisini kullanan 300 mm'lik bir plakanın (wafer) fiyatı 30.000 doları aşacak. Daha önce, şirketin plaka başına yaklaşık 25.000 dolar talep etmesi bekleniyordu, ancak görünüşe göre beklenenden de pahalı olacak. TSMC'nin 3nm süreci için plaka başına yaklaşık 18.500 dolar talep ettiği tahmin ediliyor. Bilgiler doğruysa, 2nm süreciyle üretilmiş bir plaka, bugün yaklaşık 15.000 dolara fiyata sahip N4/N5 (4nm/5nm) plakalardan iki kat daha pahalı olacak.

    Bilgiler resmi olmayan bir kaynaktan geldiği için gerçek rakamın ne olduğunu bilmiyoruz. Ayrıca, TSMC'nin fiyatlarının müşteri ve sipariş hacmi gibi birçok faktöre bağlı olduğunu da belirtelim. Yine de, gelişmiş üretim sürecinden faydalanmak isteyen müşterilerin önemli bir maliyet artışıyla karşı karşıya kalacağı kesin.

    TSMC'nin yaklaşan N2 üretim sürecinin, mevcut N3E üretim teknolojisine kıyasla aynı güç tüketiminde %10 ila %15 performans artışı sağlaması, aynı performans seviyesinde ise güç tüketimini %25 ila %30 oranında azaltması bekleniyor.  Ayrıca, transistör yoğunluğu da ortalama %15 oranında artıracak. 

    TSMC'nin N2 süreci, çip tasarımcılarının kanal genişliğini değiştirerek farklı birimlerin performansı ve gücü üzerinde daha hassas bir kontrole sahip olmalarını sağlayacak nanosheet GAA transistörlerine sahip olacak.

    TSMC, 2nm süreci için milyarlarca dolarlık maliyete sahip iki fabrika inşa ediyor ve oldukça pahalı (araç başına yaklaşık 200 milyon dolar) EUV ekipmanları monte ediyor. Dolayısıyla üretim maliyetleri oldukça artıyor.

    TSMC'nin 2nm'de ilk müşterisi Apple olacak. 2025'in ikinci yarısında seri üretime girecek olan çipler, 2026'daki iPhone modellerinde karşımıza çıkacak. 

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/tsmcs-2nm-will-reportedly-receive-a-price-hike-once-again-usd30-000-per-wafer https://www.ctee.com.tw/news/20241004700052-430501
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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