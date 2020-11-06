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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi, geri çekilebilir lens teknolojisini tanıttı: Akıllı telefonlar için yeni atılım

    Xiaomi, Mi Geliştirici Konferansı sırasında akıllı telefon cihazları için geri çekilebilir geniş diyaframlı lens teknolojisini tanıttı.
    5 gün
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    25
    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    4

    Xiaomi, geri çekilebilir lens teknolojisini tanıttı: Akıllı telefonlar için yeni atılım

    Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, Pekin'deki yıllık Mi Geliştirici Konferansı'nı resmi olarak başlattı. Konferans sırasında Xiaomi, çok sayıda yeni teknoloji ve atılım sergiledi .

    Xiaomi, Mi Geliştirici Konferansı sırasında geri çekilebilir geniş diyaframlı lens adını verdiği teknolojiyi geliştirdiğini duyurdu. Daha geleneksel kameraların tasarımından ilham alan bu teknoloji, cep telefonlarının yakaladığı görüntü kalitesini iyileştirmeyi vaat ediyor.

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    Işık giriş miktarında % 300 artış

    Xiaomi, bu yeni tasarımın performansta büyük bir artış sağlayacağını söylüyor. Şirket, bu tasarımın, geri çekilebilir teleskopik kameranın ışık girişi miktarını % 300 artırmak için daha geniş bir diyafram açıklığına sahip olduğunu ve şu anda kullanılan kamera yapılarına kıyasla portre fotoğrafçılığı ve gece fotoğrafçılığında daha iyi performans sergilemesini sağladığını belirtiyor.

    Xiaomi'nin yeni tasarımı, daha geniş bir sarsıntı önleme açısı sunan ve netliği % 20 oranında artıran yeni bir görüntü sabitleme teknolojisi içeriyor.

    Teleskopik tasarım, kullanımda olmayan bir kameranın kompakt olmasına ve lensin yuvasında olması sayesinde telefonun cebe kolayca sığmasına izin verecek. Fotoğraf çekerken yuvasından hızlı çıkan kamera, optik yakınlaştırma sunuyor.

    Xiaomi, teknolojinin ne zaman piyasaya sürüleceğini ve mekanizmayı ilk hangi cep telefonunun kullanacağını açıklamadı ancak teknolojinin son geliştirilme aşamasında olduğu söyleniyor. Yani yakında geri çekilebilir lensleri telefonlarda görmeye başlayabiliriz ancak bu teknolojinin mekanik yapısı birçok sıkıntıyı beraberinde getirebilir. 



    https://www.gsmarena.com/xiaomi_showcases_a_telescopic_camera_providing_numerous_benefits-news-46143.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    smart1978 (X Y) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hareketli mekanizmalara karşı her daim uzak durmuşumdur cep telefonu söz konusu olduğunda.

    Mekanik arıza ile masraf çıkartacak.


    Habire her kamera kullanımda da bataryayı çabucak bitirecek....


    Olmamış....
    Hareketli mekanizmalara karşı her daim uzak durmuşumdur cep telefonu söz konusu olduğunda. Mekanik arıza ile masraf çıkartacak. Habire he...
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    1 Yanıt Yanıtla +16
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    şayomi en azından bir şeyler yapmaya çalışıyor. android dünyası yattığı yerden telefon çıkaranlarla dolu.
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) UnicornKnight
    2007 yılında K790i telefonum vardı. Xenon flaş vardı telefonda ve o telefonun gece iç çekimleri 3.2 mp kamerası ile şu andaki en iyi, bak en en iyi telefondan daha iyiydi. Amerika'yı yeniden keşfedip xenon flaş getirebilirler mesela.
    2007 yılında K790i telefonum vardı. Xenon flaş vardı telefonda ve o telefonun gece iç çekimleri 3.2 mp kamerası ile şu andaki en iyi, bak en en iyi telefondan d...
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    Sedat. (S. Y.) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    S4 zoom vardı bende, insanlar yanımda fotoğraf makinesi taşıdığımı sanıyolardi, "yahu telefon bu cep telefonu" diyince şaşiriyolardi alıp inceliyolardı.. Ama böyle bi telefon kullanınca haliyle her zıkkımın fotosunu çekmek istiyosunuz ve 1 sene içerisinde hızlıca kamera mekanizması bozulmuştu, zoomlamada sıkıntı çıkarıyodu, serviste yenilemiş kullanmaya devam etmiştim ama bu seferde yüksekten düşünce bozulmuştu.. Yinede hep isteğim bu tarz tek lens tek sensör adam gibi bir kamerali optik zoom özellikli telefonların yine çıkmasıydı.. O zamandan bu zamana kadar gelişen teknolojide bu donanım sorunlarını İlla ki çözmüşlerdir.. Ben artık telefon arkasındaki lavabo gideri tipli görünüşlerden sıkıldım. Bana tek bi kamera ver adam gibi yap ver, zoomsa zoom netlikse netlik kullanıp gideyim olduğu kadariyla. Bence 10 15 sene önceki deneysel şeylerle 2021 dünyasındaki teknolojik donanım yeniliklerini bir tutacak kadar sığ düşünülmemeli.. Uzun zamandır illa ki bi kaç seneye kadar bi çok telefon markası yine buna dönecek diye bir düşüncem vardi, samsung zamanında öncüsü olmuştu şimdide xiaomi teknolojiyi diriltmek için öncüsü oldu.. Umarım tüm telefon üreticileri bu yeniliği getirir telefonlarına. Şahsen telefon gerekirse 1 2 milim kalınlaşabilir ummurumdaaa bile değil. Ben bu adımın özellikle yine samsung'dan bi ürünle karşıliği gelebilir diye düşünüyorum. Hani zamanında yaptık yine yapıyoruz gibisinden bi telefon gelirse xiaomi'e karşı bi ihtimal ilk samsung'dan gelebilir.

    Valla çok istiyorum bu tarz bi telefonu. Tek sıkıntı Xiaomi. Yazılımsal bozuk telefon satma ünlüsü bir marka ama bakalım. Öncüsü xiaomi olsun da devamını diğerleri getirir yeter ki yine yapsınlar artık böyle telefonlar..
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    ezicioyuncu (Bora ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Samsung un 2009 da cikardigi w880 model telefonu vardi 12mp geri cekilen lensine sahip uzaktan bakinca dijital fotograf makinesi gibi bir telefondu. Sanirim ufak bir teknoloji farki var diye yeni teknoloji olarak tanitiliyor yoksa yillardir bu tarz denemeler var
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    hakanhan68 3 gün ( Mesaj Silindi )
    zırt pırt açılmayacaksa tele foto da açılırsa iyi esasında.
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    the guardian14 (mur0 ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    önce şarj sorununu çözsünler mui 11 den sonra bozdular
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    T Square (T Square) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    O mekaniğin en büyük düşmanı küçük toz taneleri olacaktır. Hele ki farklı şartlarda cihaz kullanacak çok sayıda insan var. Bu yöntemi daha önceden Samsung vb. dememişti fakat kullanım açısından uzun ömürlü olmadı Xiaomi'ninde çok farklı olacağını düşünmüyorum. Daha farklı bir şey yapmak gerekiyor.
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    toplamapc_ 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Saçma sapan bir haber yeni atılım filan değil 2014 yılında samsung üretti böyle bi telefon ama tutmadı fazla. Geri çekilebilir lens. Yeni bir teknoloji değil telelfonlar için. Eski teknolojiyi geliştirmişlerdir o ayrı konu. Ama donanım haberin böyle hatalı bi haber yapmaması gerek.
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    deniz_sea (Deniz ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Aslında hiç kamera olmasa üstünde, ön ve arka hiç kamera olmasa onun yerine WiFi ile bağlantılı lens ve sensörü olan harici ünitesi olsa kılıfı ile çantamda dursa foto çekeceğim zaman çıkarsam ve adam gibi fotoğraf çeksem ne güzel olur, Sony benzerini yapmıştı onun gelişmişi olabilir
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    AlphaKnight (Tarkan Düzgün) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bıktım kamera görmekten
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    classf2re (Emre Mendelyev) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ya şu telefonlara yeni özellik, sensör vs ekleyin. Hay kameranıza başlayacam artık
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    Sleeper 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Gayet güzel fikir. Gelecek telefonları böyle olacak
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    8284 kez okundu.
    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, xiaomi geri çekilebilir kamera ve
    3 etiket daha mi geliştirici konferansı teleskopik lens Mobil Teknolojiler
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