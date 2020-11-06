Xiaomi, geri çekilebilir lens teknolojisini tanıttı: Akıllı telefonlar için yeni atılım

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, Pekin'deki yıllık Mi Geliştirici Konferansı'nı resmi olarak başlattı. Konferans sırasında Xiaomi, çok sayıda yeni teknoloji ve atılım sergiledi .

Xiaomi, Mi Geliştirici Konferansı sırasında geri çekilebilir geniş diyaframlı lens adını verdiği teknolojiyi geliştirdiğini duyurdu. Daha geleneksel kameraların tasarımından ilham alan bu teknoloji, cep telefonlarının yakaladığı görüntü kalitesini iyileştirmeyi vaat ediyor.

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Işık giriş miktarında % 300 artış

Xiaomi, bu yeni tasarımın performansta büyük bir artış sağlayacağını söylüyor. Şirket, bu tasarımın, geri çekilebilir teleskopik kameranın ışık girişi miktarını % 300 artırmak için daha geniş bir diyafram açıklığına sahip olduğunu ve şu anda kullanılan kamera yapılarına kıyasla portre fotoğrafçılığı ve gece fotoğrafçılığında daha iyi performans sergilemesini sağladığını belirtiyor.

Xiaomi'nin yeni tasarımı, daha geniş bir sarsıntı önleme açısı sunan ve netliği % 20 oranında artıran yeni bir görüntü sabitleme teknolojisi içeriyor.

Teleskopik tasarım, kullanımda olmayan bir kameranın kompakt olmasına ve lensin yuvasında olması sayesinde telefonun cebe kolayca sığmasına izin verecek. Fotoğraf çekerken yuvasından hızlı çıkan kamera, optik yakınlaştırma sunuyor.

Xiaomi, teknolojinin ne zaman piyasaya sürüleceğini ve mekanizmayı ilk hangi cep telefonunun kullanacağını açıklamadı ancak teknolojinin son geliştirilme aşamasında olduğu söyleniyor. Yani yakında geri çekilebilir lensleri telefonlarda görmeye başlayabiliriz ancak bu teknolojinin mekanik yapısı birçok sıkıntıyı beraberinde getirebilir.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_showcases_a_telescopic_camera_providing_numerous_benefits-news-46143.php

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