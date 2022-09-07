Huawei Mate 50 Pro: Artık gerçek amiral gemisi

ABD ambargoları nedeniyle akıllı telefon pazarından silinmenin eşiğine gelen Huawei bir şekilde hayatta kalmanın yolunu bulmuş görünüyor. Huawei Mate 50 Pro en yeni Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine ulaşmayı başardı.
Huawei Mate 50 Pro özellikleri ve fiyatı
6.74 inçlik 1212x2616 piksel AMOLED ekran
- Snapdragon 8+ Gen 1 4G yonga seti
- LPDDR5 RAM
- UFS 3.1 depolama
- 50MP OIS ana sensör+13MP ultra geniş+64MP 3.5x RYYB telefoto
- 13MP+3D ToF ön kamera
- 4700mAh
- 66W kablolu, 50W kablosuz şarj
- HarmonyOS 3.0
- 980$ başlangıç
Huawei Mate 50 Pro modeli artık amiral gemisi rekabetine resmi olarak katılmış oldu. Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti sadece 4G modem barındırdığı için 5G pazarında bir etkisi olmayacak.
Telefonun ekranı 10-bit renk desteği sunarken 120Hz tazeleme hızına ulaşabiliyor. Ana sensör f/1.4 ve f/4.0 arasında 6 kademeli değişken diyafram aralığına sahip. RYYB telefoto sensör ise daha kaliteli çekimler yapabiliyor. Kamera paketi lazer odaklama ile destekleniyor.
Batarya 5W tersine kablosuz şarj sunabiliyor. İddiaların aksine HarmonyOS 3.0 işletim sistemi batarya yüzde 1 olduğunda ultra tasarruf moduna geçiyor ve 3 saatlik konuşma süresi sağlayabiliyor. Bataryanın tamamen bitmesi söz konusu değil. Dİğer bir ilginç duruma ise ilk olarak Apple ile gündeme gelen ve hücresel bağlantı olmadığında uydu bağlantısı üzerinden mesaj ve lokasyon bilgisi gönderebilme. Beidou Satellite Message 3 adındaki bu özelliğin diğer uydular için geçerli olup olmadığı bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...
Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler