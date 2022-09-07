Huawei Mate 50 Pro: Artık gerçek amiral gemisi

Tam Boyutta Gör

ABD ambargoları nedeniyle akıllı telefon pazarından silinmenin eşiğine gelen Huawei bir şekilde hayatta kalmanın yolunu bulmuş görünüyor. Huawei Mate 50 Pro en yeni Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine ulaşmayı başardı.

Huawei Mate 50 Pro özellikleri ve fiyatı

6.74 inçlik 1212x2616 piksel AMOLED ekran

Snapdragon 8+ Gen 1 4G yonga seti

LPDDR5 RAM

UFS 3.1 depolama

50MP OIS ana sensör+13MP ultra geniş+64MP 3.5x RYYB telefoto

13MP+3D ToF ön kamera

4700mAh

66W kablolu, 50W kablosuz şarj

HarmonyOS 3.0

980$ başlangıç

Huawei MatePad 2022 tanıtıldı 4 gün önce eklendi

Huawei Mate 50 Pro modeli artık amiral gemisi rekabetine resmi olarak katılmış oldu. Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti sadece 4G modem barındırdığı için 5G pazarında bir etkisi olmayacak.

Telefonun ekranı 10-bit renk desteği sunarken 120Hz tazeleme hızına ulaşabiliyor. Ana sensör f/1.4 ve f/4.0 arasında 6 kademeli değişken diyafram aralığına sahip. RYYB telefoto sensör ise daha kaliteli çekimler yapabiliyor. Kamera paketi lazer odaklama ile destekleniyor.

Batarya 5W tersine kablosuz şarj sunabiliyor. İddiaların aksine HarmonyOS 3.0 işletim sistemi batarya yüzde 1 olduğunda ultra tasarruf moduna geçiyor ve 3 saatlik konuşma süresi sağlayabiliyor. Bataryanın tamamen bitmesi söz konusu değil. Dİğer bir ilginç duruma ise ilk olarak Apple ile gündeme gelen ve hücresel bağlantı olmadığında uydu bağlantısı üzerinden mesaj ve lokasyon bilgisi gönderebilme. Beidou Satellite Message 3 adındaki bu özelliğin diğer uydular için geçerli olup olmadığı bilinmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Huawei Mate 50 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı