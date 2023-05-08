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    Huawei’de Anneler Günü indirimleri başladı

    Huawei Online Mağaza'da Anneler Günü'ne özel indirimler başladı. Telefon, bilgisayar, akıllı bileklik ve kulaklıklarda indirimler göze çarpıyor.                 
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    Huawei’de Anneler Günü indirimleri başladı Tam Boyutta Gör
    Bu sene 14 Mayıs’ta kutlanacak Anneler Günü için kampanyalar devam ediyor. Huawei, teknolojik hediye almayı düşünenler için Anneler Günü’ne özel kampanya başlattı.

    Huawei Mate 50 Pro’nun turuncu renkli versiyonu 4 bin TL indirimle 34.999 TL’ye satılıyor. İndirime ek olarak Mate 50 Pro’nun yanında 1.899 TL değerinde Huawei Watch Fit, 999 TL değerinde 66 Watt SuperCharge adaptör ve 999 TL değerinde 1 yıl uzatılmış garanti hediye ediliyor. Sonraki siparişlerde geçerli 450 TL indirim kuponu veriliyor.

    Huawei’in orta segment tablet bilgisayarı Huawei MatePad SE’nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama kapasiteli versiyonu, 600 TL indirim kuponu ve 999 TL değerinde HUAWEI Swift Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası ile birlikte 4.499 TL’ye sunuluyor. Ayrıca bu ürünü satın alan kişiler Huawei Online Mağaza’ya yorumlarını yazarak Bluetooth Mouse kazanıyor.

    Huawei Watch Fit 2’nin Sakura Pembesi versiyonu 2.299 TL’ye satılıyor. Bileklikle birlikte 200 TL değerinde indirim kuponu veriliyor. Bilekliğin yanında başka bir ürün almak istediğinizde çeşitli indirimler uygulanıyor. Örneğin FreeBuds 5i ile 200 TL, FreeBuds SE ile 500 TL ekstra indirim yapılıyor.; MatePad SE ile satın aldığınızda ise 550 TL ekstra indirim ve 999 TL değerindeki Swift Sırt Çantası hediye ediliyor.

    Huawei Anneler Günü indirimlerine Huawei Online Mağaza'dan ulaşabilirsiniz.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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