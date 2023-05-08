Tam Boyutta Gör Bu sene 14 Mayıs’ta kutlanacak Anneler Günü için kampanyalar devam ediyor. Huawei, teknolojik hediye almayı düşünenler için Anneler Günü’ne özel kampanya başlattı.

Huawei Mate 50 Pro’nun turuncu renkli versiyonu 4 bin TL indirimle 34.999 TL’ye satılıyor. İndirime ek olarak Mate 50 Pro’nun yanında 1.899 TL değerinde Huawei Watch Fit, 999 TL değerinde 66 Watt SuperCharge adaptör ve 999 TL değerinde 1 yıl uzatılmış garanti hediye ediliyor. Sonraki siparişlerde geçerli 450 TL indirim kuponu veriliyor.

Huawei’in orta segment tablet bilgisayarı Huawei MatePad SE’nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama kapasiteli versiyonu, 600 TL indirim kuponu ve 999 TL değerinde HUAWEI Swift Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası ile birlikte 4.499 TL’ye sunuluyor. Ayrıca bu ürünü satın alan kişiler Huawei Online Mağaza’ya yorumlarını yazarak Bluetooth Mouse kazanıyor.

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Huawei Watch Fit 2’nin Sakura Pembesi versiyonu 2.299 TL’ye satılıyor. Bileklikle birlikte 200 TL değerinde indirim kuponu veriliyor. Bilekliğin yanında başka bir ürün almak istediğinizde çeşitli indirimler uygulanıyor. Örneğin FreeBuds 5i ile 200 TL, FreeBuds SE ile 500 TL ekstra indirim yapılıyor.; MatePad SE ile satın aldığınızda ise 550 TL ekstra indirim ve 999 TL değerindeki Swift Sırt Çantası hediye ediliyor.

Huawei Anneler Günü indirimlerine Huawei Online Mağaza'dan ulaşabilirsiniz.

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Huawei’de Anneler Günü indirimleri başladı