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    Huawei MatePad 2022 tanıtıldı: Snapdragon 870 işlemci ve 120Hz ekran

    ABD ambargolarının ardından küresel anlamda ciddi kayıplar yaşayan Huawei, mücadele etmeye devam ediyor. Yeni MatePad, 120Hz OLED ekranı ve üst seviye işlemcisi ile dikkat çekiyor.
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    Huawei MatePad 2022 tanıtıldı
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    ABD ambargoları altında ciddi küresel kayıplar yaşayan Huawei, özellikle Çin içerisinde mücadele etmeye devam ediyor. HarmonyOS işletim sistemini de her geçen gün geliştiren firma, yeni tabletlerini tanıttı. MatePad 2022, 11 ve 12.9 inç modelleri ile üst seviyeye oynuyor.

    Snapdragon 870 üzerine en az 8GB RAM

    MatePad 2022, 2021’in sevilen üst düzey işlemcisi Snapdragon 870’den gücünü alıyor. Snapdragon 865+’ın üst seviyesi sayılabilecek işlemcinin yanında ise 8 ve 12GB RAM seçenekleri sunuluyor, böylece cihaz performans anlamında üst kademelere yerleşiyor. Her iki modelde 120Hz yenileme hızında OLED ekranlara yer verilmiş. 11 inçlik MatePad 8,300mAh batarya kapasitesi sunarken 12.9 inçlik model 10,050mAh kapasite sunuyor.

    Huawei’nin kalem ve klavye aksesuarları ile çalışabilecek cihaz, iPad ve Galaxy Tab serisine rakip olacak gibi duruyor. Ancak yeni MatePad, tıpkı diğer Huawei cihazları gibi HarmonyOS’den gücünü alıyor. HarmonyOS her ne kadar gelişmekte olan bir platform olsa da AppGallery, her ihtiyacınızı karşılayamayabilir. Bakalım Huawei üst seviye cihazlarına yeniden ilgi toplayabilecek mi.

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