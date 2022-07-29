Huawei tarafında zorlu koşullar devam ederken firma, yeni amiral gemi telefonları üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu bağlamda geliştirilen Mate 50 serisi yakında tanıtılacak gibi görünüyor.



Huawei, son olarak Ekim 2020 tarihinde Mate serisini, Mate 40, 40 Pro ve 40 Pro Plus modelleriyle güçlendirmişti. Aradan geçen iki yılın ardından bu Eylül'de, Mate 50 ailesi yine üç model ile birlikte piyasaya çıkacak: Mate 50, Mate 50 Pro ve Mate 50 RS.



Mate 50'de 5G olmayacak

Mate 50 ailesinin Kirin 9000s ile birlikte tanıtılması bekleniyor ancak Snapdragon 888 yongasını da görebiliriz. Serinin önceki modellerindeyse Kirin 9000 kullanılmıştı. Performans tarafında ne gibi kazanımların olduğu henüz bilinmiyor fakat yonganın sadece 4G desteği sunması bekleniyor. Zira ABD ambargosu nedeniyle Huawei'nin 5G modemlere erişimi kısıtlanmıştı.



Öte yandan Mate 50 serisinin tasarım görselleri de ortaya çıkmış durumda. Mate 50 ve Mate 50 Pro'nun bulunduğu söylenen görüntüde cihazların arka tasarım ve kamera kurulumu görülüyor. Bununla birlikte Huawei Mate 50 ailesinin Harmony OS 3.0 ile tanıtılması planlanmakta.

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Huawei Mate 50 serisi Eylül ayında çıkacak