Tam Boyutta Gör Huawei, yakın tarihte tanıtılan Huawei Mate 60 ve Mate 60 Pro ile amiral gemisi rekabetine tekrar dahil oldu. Bildiğiniz gibi marka, ABD tarafından kara listeye alınmış ve Android işletim sistemi, yonga ekipmanları ve beraberinde getirdiği teknolojileri kullanması yasaklanmıştı. Ancak Mate 60 serisinde yer verilen 5G destekli Kirin 9000s, tüm algıları tersine çevirdi. Son raporlar ise, özellikle Mate 60 Pro'nun rekor satışlara ulaştığını gösteriyor.

Mate 60 Pro, altı haftada 1,6 milyon adet sattı

Counterpoint'e göre Huawei, yalnızca altı haftada 1,6 milyon adet Mate 60 Pro sattı. Rakamın 400.000'lik bölümü ise son iki haftada kaydedildi. Ancak bu başarının sadece başlangıç olduğu beliritliyor. Bunun nedeni ise Mate 60 Pro'da yaşanan tedarik sıkıntıları. Dolayısıyla arz sorunu çözüldüğü takdirde, satışların 12 ay içerisinde 12 milyon adedi aşması bekleniyor.

Elbette Huawei'nin üretimde ne gibi zorluklarla karşılaştığı ve talebi karşılayıp karşılayamayacağı hala merak konusu. Niketim Biden yönetiminin yeni yaptırımlar üzerinde çalıştığı söyleniyor. Ancak firmanın şanslı olduğunu da söylemek mümkün. Bu noktada iPhone 15 serisi, özellikle Çin pazarında düşüş eğiliminde.

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Mevcut raporlara göre iPhone 15, 15 Pro ve Pro Max satışları, selefine kıyasla sırasıyla yüzde 4,5, yüzde 11 ve yüzde 14 olmak üzere düşüş gösterdi. Mate 60 Pro'nun başarısının devam edip etmeyeceğini zaman gösterecek. Ancak ilk satış rakamları, Huawei'nin küresel akıllı telefon pazarında tekrar boy göstereceğine işaret ediyor.

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Huawei Mate 60 Pro satış rekoru kırdı: Stokta bulunmuyor