Huawei Mate 60 Pro satış rekoru kırdı: Stokta bulunmuyor

Mate 60 Pro, altı haftada 1,6 milyon adet sattı
Counterpoint'e göre Huawei, yalnızca altı haftada 1,6 milyon adet Mate 60 Pro sattı. Rakamın 400.000'lik bölümü ise son iki haftada kaydedildi. Ancak bu başarının sadece başlangıç olduğu beliritliyor. Bunun nedeni ise Mate 60 Pro'da yaşanan tedarik sıkıntıları. Dolayısıyla arz sorunu çözüldüğü takdirde, satışların 12 ay içerisinde 12 milyon adedi aşması bekleniyor.
Elbette Huawei'nin üretimde ne gibi zorluklarla karşılaştığı ve talebi karşılayıp karşılayamayacağı hala merak konusu. Niketim Biden yönetiminin yeni yaptırımlar üzerinde çalıştığı söyleniyor. Ancak firmanın şanslı olduğunu da söylemek mümkün. Bu noktada iPhone 15 serisi, özellikle Çin pazarında düşüş eğiliminde.
Mevcut raporlara göre iPhone 15, 15 Pro ve Pro Max satışları, selefine kıyasla sırasıyla yüzde 4,5, yüzde 11 ve yüzde 14 olmak üzere düşüş gösterdi. Mate 60 Pro'nun başarısının devam edip etmeyeceğini zaman gösterecek. Ancak ilk satış rakamları, Huawei'nin küresel akıllı telefon pazarında tekrar boy göstereceğine işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.