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    Huawei Mate 60 tanıtıldı: 120Hz ekran, 50MP kamera, 66W hızlı şarj ve dahası

    Huawei, geçtiğimiz gün Mate 60 Pro modelini sessiz bir şekilde duyurmuştu. Benzer şekilde firma, Huawei Mate 60 modelini de sessizce piyasaya sürdür. Telefon, güçlü özelliklerle öne çıkıyor.
    Huawei Mate 60 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz gün Huawei, Çin'de herhangi tanıtım etkinliği gerçekleştirmeden Huawei Mate 60 Pro 5G modelini tanıttı. ABD yaptırımlarından sonra, 5G bağlantısıyla gelen ilk Huawei telefon olan Mate 60 Pro’ya bugün,Mate 60 eklendi. İşte Huawei Mate 60 özellikleri ve fiyatı:

    Şık tasarım, güçlü kameralar

    Huawei Mate 60, tasarım olarak üst model kardeşine büyük oranda benziyor ve aynı dairesel parçalı tasarım dilini koruyor. Bununla birlikte Mate 60’nun ön yüzünde bir adet kamera deliğine sahip düz OLED panel yer alıyor. Bu panel 2688 x 1216 piksel Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 10-bit renkler ve 1440Hz PWM karartma sunuyor. Pro modeli uydu bağlantısını destekliyordu, Mate 60'da  da bu destek bulunuyor.

    Huawei Mate 60 Tam Boyutta Gör
    Huawei, resmi sitesinde tüm ayrıntılara yer verse de Mate 60’ın kullandığı yonga seti hakkında bir bilgi paylaşmadı. Mate 60 Pro’da Kirin 9000s yongası bulunuyordu. Bununla birlikte cihazda 12 GB LPDDR5 RAM ve 1 TB'a kadar UFS 3.1 depolama alanı yer almakta. Aynı zamanda Mate 60, kutusundan Harmony OS 4.0 ile önceden yüklenmiş olarak çıkıyor.

    Huawei Mate 60, ön tarafta 13 megapiksel selfie kamerasına sahip. Telefonun arkasındaki dairesel kamera modülü, OIS desteği ve f/1.4-f/4.0 değişken diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel ana kamerayı barındırıyor. Bu kamera, 12 megapiksel ultra geniş lens ve OIS, 5x optik zoom ve 50x dijital zoom özellikli 12 megapiksel periskop telefoto kamera ile destekleniyor.

    Mate 60, 66W kablolu şarjı destekleyen 4.750mAh bataryaya ev sahipliği yaparken bu pil, 50W kablosuz şarjı ve 7,5W ters kablosuz şarjı destekliyor. Mate 60, arka yüzünde ikinci nesil Kunlun Glass’a yer verirken büyük abisi gibi IP68 sertifikası ile geliyor.

    Huawei Mate 60 özellikleri

    Huawei Mate 60 özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6,69 inç FHD+ 1-120 Hz 10bit LTPO OLED
    • RAM: 12 GB RAM
    • Depolama: 256GB / 512GB / 1TB UFS 3.1
    • Arka kamera: 50MP (f1.4-f4.0) + 12MP (f/2.2) + 12MP (f/3.4)
    • Ön kamera: 13 MP/ 66W kablolu, 50W kablosuz ve 7,5W ters kablosuz
    • Pil: 4750mAh
    • Boyutlar: 161.4 x 76 x 7.95mm ve 209 gram
    • İşletim sistemi: Harmony OS 4.0 ile
    • Diğer: IP68, Bluetooth 5.2, USB 3.1 Gen 1 Type C, NFC, Ekran içi parmak izi, Wi-Fi 5/Wi-Fi 6

    Huawei Mate 60 fiyatı

    Huawei Mate 60 üç farklı modelde satışa sunuldu: 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı 750 dolar, 12 GB RAM + 512 GB depolama alanı 820 dolar ve 12 GB RAM + 1 TB depolama alanı 960 dolar. Çin'de 10 Eylül'den itibaren satın alınabilecek. Yadan Black, White Sand Silver, South Waxy Purple ve Ya Chuan Qing (yeşil) gibi renk seçenekleri arasından seçim yapılabilecek. Renk isimlerin Çin'in yerel konumlarından ilham alıyor.

    Huawei'nin eylül ayında Çin'de daha güçlü Huawei Mate 60 Pro+ ve Huawei Mate 60 RS'i duyurması bekleniyor.

    Kaynakça https://consumer.huawei.com/cn/phones/mate60/ https://www.gizmochina.com/2023/08/30/huawei-mate-60-launched-with-6-69-inch-oled-120hz-display-50mp-triple-cameras-66w-charging/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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