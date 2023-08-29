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    Beklenen Huawei Mate 60 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Huawei, sürpriz bir şekilde merakla beklenen amiral gemisi Mate 60 Pro’yu resmen duyurdu ve satışa çıkardı. Huawei Mate 60 Pro özellikleri ve fiyatı dahil olmak üzere tüm ayrıntılar haberimizde.
    Huawei Mate 60 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Huawei bugün herkesi şaşırttı ve Mate 60 Pro'yu büyük bir tanıtım kampanyası veya büyük bir etkinlik olmadan piyasaya sürdü. Yeni akıllı telefon, şirketin Çin'deki çevrimiçi mağazası Vmall'da ön sipariş için listelendi ve siparişe açıldı. Güçlü özellikleriyle ön plana çıkan Huawei Mate 60 Pro, tasarımsal açıdan göz doldurucu bir dizayn ile geliyor.

    Güçlü tasarım ve güçlü donanım: Mate 60 Pro

    Mate 60 Pro, ön taraftan bakıldığında oldukça ince çerçevelere sahip bir cihaz olarak göze çarpıyor. Hafif kavisli ekran, tasarımı güçlendirirken cihazın arkasında ise dairesel kamera kurulumu bulunuyor. Bu tasarım dili cihaz arka kapağında da sürdürülüyor.

    Huawei Mate 60 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Mate 60 Pro için en ilginç özellik Huawei’nin selfie kamerasını ve 3D ToF sensörünü yerleştirdiği ekranda üç deliğe yer vermesi. Böyle bir tasarım yaklaşımını daha önce görmemiştik. Bunun dışında telefonun ekranı 2720 x 1260 piksel çözünürlük ve 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı sunuyor. 6,82 inç büyüklüğündeki bu ekran, teknoloji olarak 10 bit LTPO OLED panele dayanıyor. Mate 60 Pro ayrıca panelin üstünde ikinci nesil Kunlun Glass korumasına sahip.

    Tasarımsal olarak olmasa da ekranın üstündeki üç delik Mate 40 Pro ve Mate 50 Pro'da gördüğümüz aynı kurulumu barındırıyor. Yüz tanıma için 3D yüz haritalama için sensörler ve lazerlerin yanı sıra 13 MP ultra geniş selfie kamerası bu bölümde yer alıyor. Kameralara değinmişken, cihazın arkasındaki dairede XMAGE üçlü kamera sistemi yer alıyor. Burada Mate 50 Pro ve P60 Pro'da gördüğümüz OIS ve PDAF özellikli, f/1.4-f/4.0 değişken diyafram açıklığına sahip 50 MP ana ünite bulunuyor. Ultra geniş açılı kamera 12 MP sensöre ve f/2.2 lense sahipken, üçüncü kamera 48 MP sensöre ve OIS ve AF özellikli f/3.0 telefoto lense sahip.

    5G var!

    Huawei Mate 60 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Huawei Mate 60 Pro, Çin’de uydu mesajlaşmasını desteklerken gerekli olan enerjiyi ise 5.000 mAh bataryadan karşılıyor. Bu pil 88W kablolu, 50W kablosuz şarjı ve hatta 20W ters kablosuz şarj destekliyor. İşletim sistemi tarafında ise ilk defa bu telefonda gördüğümüz HarmonyOS 4.0 yer alıyor. Ekran altı parmak izi okuyucuya sahip olan Mate 60 Pro’nun kullandığı işlemci ise henüz resmi olarak açıklanmadı ancak Çin'de telefonu eline alanan kişilere göre telefonda Kirin 9000S yongası yer alıyor. Bu yonga hem 5nm'de üretilmiş durumda hem de 5G bağlantı desteğine de sahip. Huawei'nin 5G teknolojisine ambargolar nedeniyle erişimi şimdiye kadar yoktu.

    Huawei Mate 60 Pro özellikleri

    Huawei Mate 60 Pro özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6,82 inç2720 x 1260 piksel 10 bit LTPO OLED
    • İşlemci: Kirin 9000S
    • RAM: 12 GB
    • Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB
    • Arka kamera: OIS destekli 50 MP f/1.4-f/4.0 / 12 MP f/2.2 ultra geniş açı / OIS destekli 48 MP f/3.0 telefoto
    • Ön kamera: 13 MP
    • Pil: 5000 mAh / 88W kablolu, 50W kablosuz şarjı ve 20W ters kablosuz
    • Boyutlar: 163mm x 79mm x 8.1mm ve 225 gram
    • Diğer: 5G, USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası, Wi-Fi 5/Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, Uydu İletişimi ve GPS

    Huawei Mate 60 Pro fiyatı

    Huawei Mate 60 Pro fiyatı Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte telefon çift tonlu bir arka yüze ve dört renk seçeneğine sahip. Üst kısım Beyaz ve Yeşil seçenekler için camdan yapılırken, Mor ve Siyah renklerde suni deri kullanılıyor. Hepsi Çin'deki bir konumun adını taşıyor çünkü Huawei bu renkleri geliştirirken görünüşe göre ülkenin doğasından ilham almış.

    Huawei Mate 60 Pro, 12 GB RAM ve 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç depolama seçeneği ile geliyor. Şu anda şirketin web sitesinde yalnızca 12 GB RAM ve 512 GB model sunuluyor. Bu varyantın fiyatı yaklaşık 960 dolar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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