Beklenen Huawei Mate 60 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

- Güçlü tasarım ve güçlü donanım: Mate 60 Pro
- 5G var!
- Huawei Mate 60 Pro özellikleri
- Huawei Mate 60 Pro fiyatı
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Güçlü tasarım ve güçlü donanım: Mate 60 Pro
Mate 60 Pro, ön taraftan bakıldığında oldukça ince çerçevelere sahip bir cihaz olarak göze çarpıyor. Hafif kavisli ekran, tasarımı güçlendirirken cihazın arkasında ise dairesel kamera kurulumu bulunuyor. Bu tasarım dili cihaz arka kapağında da sürdürülüyor.
Tasarımsal olarak olmasa da ekranın üstündeki üç delik Mate 40 Pro ve Mate 50 Pro'da gördüğümüz aynı kurulumu barındırıyor. Yüz tanıma için 3D yüz haritalama için sensörler ve lazerlerin yanı sıra 13 MP ultra geniş selfie kamerası bu bölümde yer alıyor. Kameralara değinmişken, cihazın arkasındaki dairede XMAGE üçlü kamera sistemi yer alıyor. Burada Mate 50 Pro ve P60 Pro'da gördüğümüz OIS ve PDAF özellikli, f/1.4-f/4.0 değişken diyafram açıklığına sahip 50 MP ana ünite bulunuyor. Ultra geniş açılı kamera 12 MP sensöre ve f/2.2 lense sahipken, üçüncü kamera 48 MP sensöre ve OIS ve AF özellikli f/3.0 telefoto lense sahip.
5G var!
Huawei Mate 60 Pro özellikleri
- Ekran: 6,82 inç2720 x 1260 piksel 10 bit LTPO OLED
- İşlemci: Kirin 9000S
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB
- Arka kamera: OIS destekli 50 MP f/1.4-f/4.0 / 12 MP f/2.2 ultra geniş açı / OIS destekli 48 MP f/3.0 telefoto
- Ön kamera: 13 MP
- Pil: 5000 mAh / 88W kablolu, 50W kablosuz şarjı ve 20W ters kablosuz
- Boyutlar: 163mm x 79mm x 8.1mm ve 225 gram
- Diğer: 5G, USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası, Wi-Fi 5/Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, Uydu İletişimi ve GPS
Huawei Mate 60 Pro fiyatı
Huawei Mate 60 Pro, 12 GB RAM ve 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç depolama seçeneği ile geliyor. Şu anda şirketin web sitesinde yalnızca 12 GB RAM ve 512 GB model sunuluyor. Bu varyantın fiyatı yaklaşık 960 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.