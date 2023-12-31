ABD yaptırımları işlemedi: Huawei, 100 milyar dolar gelir elde etti

Huawei, 2023’ü 100 milyar dolar gelir ile kapatıyor
Huawei başkanı Hu Houkun’un şirket için yeni yıl mesajlarına göre Huawei, bu yıl 98,5 milyar doları aşan gelir raporlamayı bekliyor. Bu rakam, 2022’de bildirilen yıllık kazanca göre yüzde 9’luk bir artış anlamına geliyor.
Huawei'nin yenilenebilir enerji ve bulut bilişim çözümlerine yaptığı yatırımlar karşılığını veriyor ve her iki sektörde de önemli bir büyüme yaşanıyor. Ek olarak gelişen elektrikli araç pazarında adımlar atılarak bu alanda da Çin’in kilit oyuncularından birisi olunuyor. 2023 yılı açıkçası Huawei için altın değerinde bir yıl oldu diyebiliriz.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/12/31/huawei-on-track-for-near-100-billion-revenue-in-2023-defying-us-sanctions/ https://www.reuters.com/technology/huawei-forecasts-9-revenue-growth-2023-smartphones-surge-2023-12-29/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.