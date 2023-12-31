ABD yaptırımları işlemedi: Huawei, 100 milyar dolar gelir elde etti

Tam Boyutta Gör 2019’dan beri ABD yaptırımları altında ezilen Huawei için geride kalan yıllar pek de iyi geçmedi. Ancak yakın zamanda Huawei'nin başkanı Hu Houkun, yeni yıl konuşmasında bir dayanıklılık ve iyimserlik mesajı verdi. Zorlu şartlar ve yılların ardından Huawei’nin operasyonlarının temelde normale döndüğü belirtiliyor. Bu başarı ise şirketin inovasyon ve müşteri sadakatine dayandırılıyor.

Huawei, 2023’ü 100 milyar dolar gelir ile kapatıyor

Huawei başkanı Hu Houkun’un şirket için yeni yıl mesajlarına göre Huawei, bu yıl 98,5 milyar doları aşan gelir raporlamayı bekliyor. Bu rakam, 2022’de bildirilen yıllık kazanca göre yüzde 9’luk bir artış anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Bu yükselişin arkasında ise birden fazla etmen var. Bunlardan birisi firmanın bilgi iletişim altyapı teknolojilerinde yaşanan yıllık büyüme. Bir diğer önemli faktör ise Mate 60/60 Pro serisiyle Çin’de elde edilen muazzam başarı. Huawei, bu modellerinde Çin’de üretilen ve tamamen yerli teknolojilerle geliştirilen Kirin 9000s yongasını kullanmıştı. Bu modeller o kadar sevildi ki Huawei'nin akıllı telefon sevkiyatları ekim ayında yıllık %83 artış göstererek genel Çin akıllı telefon pazarının aynı dönemde %11 büyümesine yardımcı oldu.

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Huawei'nin yenilenebilir enerji ve bulut bilişim çözümlerine yaptığı yatırımlar karşılığını veriyor ve her iki sektörde de önemli bir büyüme yaşanıyor. Ek olarak gelişen elektrikli araç pazarında adımlar atılarak bu alanda da Çin’in kilit oyuncularından birisi olunuyor. 2023 yılı açıkçası Huawei için altın değerinde bir yıl oldu diyebiliriz.

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ABD yaptırımları altında Huawei, 100 milyar dolar gelir elde etti