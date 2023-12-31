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    Anlık Bildirim

    ABD yaptırımları işlemedi: Huawei, 100 milyar dolar gelir elde etti

    2019’dan beri ABD yaptırımları altında ezilen Huawei, özellikle 2023’te küllerinden doğdu. Çinli dev, bu yıl 100 milyar dolara yakın gelir elde edecek gibi görünüyor.
    ABD yaptırımları altında Huawei, 100 milyar dolar gelir elde etti Tam Boyutta Gör
    2019’dan beri ABD yaptırımları altında ezilen Huawei için geride kalan yıllar pek de iyi geçmedi. Ancak yakın zamanda Huawei'nin başkanı Hu Houkun, yeni yıl konuşmasında bir dayanıklılık ve iyimserlik mesajı verdi. Zorlu şartlar ve yılların ardından Huawei’nin operasyonlarının temelde normale döndüğü belirtiliyor. Bu başarı ise şirketin inovasyon ve müşteri sadakatine dayandırılıyor.

    Huawei, 2023’ü 100 milyar dolar gelir ile kapatıyor

    Huawei başkanı Hu Houkun’un şirket için yeni yıl mesajlarına göre Huawei, bu yıl 98,5 milyar doları aşan gelir raporlamayı bekliyor. Bu rakam, 2022’de bildirilen yıllık kazanca göre yüzde 9’luk bir artış anlamına geliyor.

    ABD yaptırımları altında Huawei, 100 milyar dolar gelir elde etti Tam Boyutta Gör
    Bu yükselişin arkasında ise birden fazla etmen var. Bunlardan birisi firmanın bilgi iletişim altyapı teknolojilerinde yaşanan yıllık büyüme. Bir diğer önemli faktör ise Mate 60/60 Pro serisiyle Çin’de elde edilen muazzam başarı. Huawei, bu modellerinde Çin’de üretilen ve tamamen yerli teknolojilerle geliştirilen Kirin 9000s yongasını kullanmıştı. Bu modeller o kadar sevildi ki Huawei'nin akıllı telefon sevkiyatları ekim ayında yıllık %83 artış göstererek genel Çin akıllı telefon pazarının aynı dönemde %11 büyümesine yardımcı oldu.

    Huawei'nin yenilenebilir enerji ve bulut bilişim çözümlerine yaptığı yatırımlar karşılığını veriyor ve her iki sektörde de önemli bir büyüme yaşanıyor. Ek olarak gelişen elektrikli araç pazarında adımlar atılarak bu alanda da Çin’in kilit oyuncularından birisi olunuyor. 2023 yılı açıkçası Huawei için altın değerinde bir yıl oldu diyebiliriz.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/12/31/huawei-on-track-for-near-100-billion-revenue-in-2023-defying-us-sanctions/ https://www.reuters.com/technology/huawei-forecasts-9-revenue-growth-2023-smartphones-surge-2023-12-29/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rindaman 1 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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