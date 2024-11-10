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    Anlık Bildirim

    Huawei Mate 70’in fiyatı hakkında güçlü tahminler var

    Amiral gemisi modelleri içerisinde önemli bir yer tutması beklenen Çinli teknoloji devi Huawei’nin yeni modeli Mate 70’in fiyatı hakkında ilk önemli ipuçları gelmeye başladı.

    Huawei Mate 70’in fiyatı hakkında güçlü tahminler var Tam Boyutta Gör

    Huawei’nin yeni Mate 70 serisinin, selefi Mate 60’a kıyasla küçük bir fiyat artışıyla piyasaya çıkabileceği konuşuluyor. Bu iddialar, teknoloji platformlarında sıkça paylaşılan sızıntılara dayanıyor. Özellikle, yeni nesil Kirin çipin üretim maliyetlerinin yükselmesi ve telefonun gelişmiş özellikler sunacak olması, bu fiyat artışının başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Ancak tüketicileri sevindirecek bir detay, bu artışın büyük bir oran yerine daha sınırlı bir seviyede tutulacağının belirtilmesi.

    Huawei'nin geçmişteki fiyatlandırma stratejilerine bakıldığında, amiral gemisi telefonlarında genellikle 10-30 dolar arasında değişen fiyat artışları yaptığı görülüyor. Mate 60 serisinin başlangıç fiyatının 753 dolar olduğu göz önünde bulundurulursa, Mate 70 serisinin de benzer bir artışla piyasaya çıkması bekleniyor. Elbette, bunlar resmi açıklamalara dayanmayan tahminler ve kesin fiyat bilgisi için resmi duyuruyu beklemek gerekiyor.

    Mate 70 serisinin fiyatını etkileyebilecek en önemli yeniliklerden biri, yeni nesil Kirin çip. Bu çipin, önceki modellere göre daha maliyetli bir üretim sürecine sahip olduğu iddia ediliyor. Bunun yanı sıra, cihazda yer alacak diğer ileri teknoloji bileşenlerin de maliyet artışında rol oynayabileceği düşünülüyor.

    Merakla beklenen Mate 70 serisi için satışların önümüzdeki ayın başlarında başlaması planlanıyor. Çevrimiçi satışların ay sonuna doğru başlayabileceği, fiziksel mağazalarda ise Aralık ayında raflara çıkabileceği iddia ediliyor. Huawei, bu lansmanla birlikte tabletler, kablosuz kulaklıklar ve yeni bir akıllı saat modeli gibi diğer ürünlerini de tanıtmaya hazırlanıyor.

    Yeni serinin fiyatı hakkında kesin bir bilgi olmasa da, Huawei'nin kullanıcı dostu fiyatlandırma stratejisine sadık kalarak, fiyat artışını makul bir seviyede tutmaya çalışacağı düşünülüyor. Mate 70 serisinin, yüksek teknolojili donanımı ve zarif tasarımıyla dikkat çekeceği şimdiden teknoloji dünyasında büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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