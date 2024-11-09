Google, Pixel Watch 3’te bir ilke imza atıyor

Google Store, üçüncü nesil Pixel Watch ile birlikte ilk kez üçüncü taraf bir üretici tarafından üretilen bir saat kayışını satışa sundu. Bu özel tasarım, Spigen tarafından geliştirilen “Spigen Rugged Band” ile dikkat çekiyor. Bellroy gibi diğer markaların ürünleri henüz Google Store'da yer almazken, Spigen’in bu modeli, Pixel Watch 3 için güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.
Termoplastik poliüretan malzemeden üretilen bu siyah kayış, karbon fiber dokular ve mat bir yüzeyle tasarlanmış. Rugged Band, Pixel Watch ve Pixel Watch 2 modelleriyle de uyumlu olduğu tahmin edilen 41 mm ve 45 mm boyutlarında sunuluyor. Ayrıca, Spigen’in Pixel Watch için geliştirdiği Rugged Armor Kılıf ile eşleşerek güçlü bir "G-Shock" tarzı görünüm sağlıyor. Bu tasarım, Google'ın minimal saat kayışlarıyla tezat oluşturuyor.
Spigen Band, Google Store’da 34,99 dolardan satışa sunuluyor ve aynı zamanda Amazon gibi farklı perakende platformlarında da bulunabiliyor. Ürün, dayanıklılığı ve özgün tasarımı ile Pixel Watch kullanıcıları için farklı bir seçenek oluşturuyor.
Google Store, ayrıca Google TV Streamer için tasarlanan Spigen Silicone Fit Case aksesuarını da listeye ekledi. Bu ürün, cihazın güvenliğini sağlamak için kauçuk bir çevre çerçevesine sahip ve cihazın yüzeyinin açık kalmasına olanak tanıyor. Alt kısmında bir açıklık ve yapışkan bant bulunurken, cihazın televizyon arkasına veya bir montaj aparatına asılmasını sağlayan bir askı ipi de kutuya dahil edilmiş. Bu aksesuar da 39,99 dolarlık fiyatıyla satışa sunuldu ve Hazel rengi seçeneğiyle dikkat çekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über