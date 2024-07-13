Android'e veda: Huawei HarmonyOS NEXT için ikinci beta süreci başlıyor

HarmonyOS NEXT için ikinci beta süreci başladı
Kaçıranlar için Android tabanlı olmayan, aynı zaman da tam anlamıyla Linux’ta olmayan HarmonyOS NEXT, Huawei’nin Hongmeng çekirdeği ve sistemi etrafına kurulan tamamen bağımsız mimariyi kullanıyor. Bu nedenle artık APK uygulamaları desteklenmiyor ve Huawei'e göre %30 performans iyileştirmesi ve %20 güç tasarrufu sunuyor.
Beta sürecine gelirsek, başvurular 26 Temmuz tarihine kadar sürecek ve yalnızca Çin’e özel olacak. Bununla birlikte Mate 60 serisi akıllı telefonlar, Mate X5 katlanabilir telefonlar ve MatePad Pro 13.2 tabletler ile uyumlu olduğu belirtiliyor. HarmonyOS Next'in Ağustos ayında genel beta, 2024'ün son çeyreğinde ise tüm uyumlu modeller için sunulacağını hatırlatalım.. Güncelleme alacak cihazlara aşağıdan ulaşabilirsiniz..
Daha önce Huawei, yeni işletim sistemi için halihazırda 4.000'den fazla yerel uygulamanın geliştirildiğini ve daha fazlasının da yolda olduğunu duyurdu. Huawei'nin resmi hedefi ise, 2024'ün sonuna kadar 5.000, uzun vadede ise 500.000 yerel uygulamaya ulaşmak.
HarmonyOS Next alacak cihazlar
- Huawei Mate 60 serisi
- Huawei Mate X5 serisi
- Huawei Pura 70 serisi
- Huawei Pocket 2 serisi
- Huawei FreeBuds Pro 3
- Huawei MatePad Pro 13.2
- Huawei MatePad Pro 11 2024
- Huawei Nova 12 serisi
- Huawei MatePad 11.5 inç S serisi
- Huawei Watch Ultimate
- Huawei Watch Ultimate Design Edition
- Huawei Watch GT 4 serisi
- Huawei FreeClip
- Huawei Smart Glasses 2
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.