Android'e veda: Huawei HarmonyOS NEXT için ikinci beta süreci başlıyor

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Tam Boyutta Gör Huawei’nin ABD ambargosu sebebiyle geliştirdiği HarmonyOS işletim sisteminin bir sonraki sürümü HarmonyOS NEXT, geçtiğimiz haftalarda duyurulmuş ve ilk beta süreci başlamıştı. Şimdi de Huawei, tüm cihazlar için tek sistem olan HarmonyOS Next'in ikinci Beta sürecini duyurdu. Yeni işletim sistemi, Google/Android ile olan bağlantıyı tamamen kopartıyor.

HarmonyOS NEXT için ikinci beta süreci başladı

Kaçıranlar için Android tabanlı olmayan, aynı zaman da tam anlamıyla Linux’ta olmayan HarmonyOS NEXT, Huawei’nin Hongmeng çekirdeği ve sistemi etrafına kurulan tamamen bağımsız mimariyi kullanıyor. Bu nedenle artık APK uygulamaları desteklenmiyor ve Huawei'e göre %30 performans iyileştirmesi ve %20 güç tasarrufu sunuyor.

Beta sürecine gelirsek, başvurular 26 Temmuz tarihine kadar sürecek ve yalnızca Çin’e özel olacak. Bununla birlikte Mate 60 serisi akıllı telefonlar, Mate X5 katlanabilir telefonlar ve MatePad Pro 13.2 tabletler ile uyumlu olduğu belirtiliyor. HarmonyOS Next'in Ağustos ayında genel beta, 2024'ün son çeyreğinde ise tüm uyumlu modeller için sunulacağını hatırlatalım.. Güncelleme alacak cihazlara aşağıdan ulaşabilirsiniz..

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Daha önce Huawei, yeni işletim sistemi için halihazırda 4.000'den fazla yerel uygulamanın geliştirildiğini ve daha fazlasının da yolda olduğunu duyurdu. Huawei'nin resmi hedefi ise, 2024'ün sonuna kadar 5.000, uzun vadede ise 500.000 yerel uygulamaya ulaşmak.

HarmonyOS Next alacak cihazlar

Huawei Mate 60 serisi

Huawei Mate X5 serisi

Huawei Pura 70 serisi

Huawei Pocket 2 serisi

Huawei FreeBuds Pro 3

Huawei MatePad Pro 13.2

Huawei MatePad Pro 11 2024

Huawei Nova 12 serisi

Huawei MatePad 11.5 inç S serisi

Huawei Watch Ultimate

Huawei Watch Ultimate Design Edition

Huawei Watch GT 4 serisi

Huawei FreeClip

Huawei Smart Glasses 2

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Huawei HarmonyOS NEXT için ikinci beta süreci başlıyor