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    Android'e veda: Huawei HarmonyOS NEXT için ikinci beta süreci başlıyor

    Huawei HarmonyOS NEXT için ikinci beta süreci başladı. Yeni işletim sistemi Google/Android ile olan bağlantıyı tamamen kopartıyor. İşte kayıt için yapılması gerekenler ve daha fazlası...
    Huawei HarmonyOS NEXT için ikinci beta süreci başlıyor Tam Boyutta Gör
    Huawei’nin ABD ambargosu sebebiyle geliştirdiği HarmonyOS işletim sisteminin bir sonraki sürümü HarmonyOS NEXT, geçtiğimiz haftalarda duyurulmuş ve ilk beta süreci başlamıştı. Şimdi de Huawei, tüm cihazlar için tek sistem olan HarmonyOS Next'in ikinci Beta sürecini duyurdu. Yeni işletim sistemi, Google/Android ile olan bağlantıyı tamamen kopartıyor. 

    HarmonyOS NEXT için ikinci beta süreci başladı

    Kaçıranlar için Android tabanlı olmayan, aynı zaman da tam anlamıyla Linux’ta olmayan HarmonyOS NEXT, Huawei’nin Hongmeng çekirdeği ve sistemi etrafına kurulan tamamen bağımsız mimariyi kullanıyor. Bu nedenle artık APK uygulamaları desteklenmiyor ve Huawei'e göre %30 performans iyileştirmesi ve %20 güç tasarrufu sunuyor.

    Beta sürecine gelirsek, başvurular 26 Temmuz tarihine kadar sürecek ve yalnızca Çin’e özel olacak. Bununla birlikte Mate 60 serisi akıllı telefonlar, Mate X5 katlanabilir telefonlar ve MatePad Pro 13.2 tabletler ile uyumlu olduğu belirtiliyor. HarmonyOS Next'in Ağustos ayında genel beta, 2024'ün son çeyreğinde ise tüm uyumlu modeller için sunulacağını hatırlatalım.. Güncelleme alacak cihazlara aşağıdan ulaşabilirsiniz..

    Daha önce Huawei, yeni işletim sistemi için halihazırda 4.000'den fazla yerel uygulamanın geliştirildiğini ve daha fazlasının da yolda olduğunu duyurdu. Huawei'nin resmi hedefi ise, 2024'ün sonuna kadar 5.000, uzun vadede ise 500.000 yerel uygulamaya ulaşmak.

    HarmonyOS Next alacak cihazlar

    • Huawei Mate 60 serisi
    • Huawei Mate X5 serisi
    • Huawei Pura 70 serisi
    • Huawei Pocket 2 serisi
    • Huawei FreeBuds Pro 3
    • Huawei MatePad Pro 13.2
    • Huawei MatePad Pro 11 2024
    • Huawei Nova 12 serisi
    • Huawei MatePad 11.5 inç S serisi
    • Huawei Watch Ultimate
    • Huawei Watch Ultimate Design Edition
    • Huawei Watch GT 4 serisi
    • Huawei FreeClip
    • Huawei Smart Glasses 2
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 17 saat önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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