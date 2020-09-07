Xiaomi POCO X3 NFC tanıtıldı: İşte özellikleri

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Xiaomi’nin Snapdragon 732G yonga setini ilk kullanacak POCO akıllı telefonu resmen tanıtıldı. Değişken aralıklı tazeleme hızına sahip POCO X3 NFC yine orta seviyede iddialı olmaya çalışacak.

Xiaomi POCO X3 NFC özellikleri

Xiaomi POCO X3 NFC modelinde 6.67 inçlik 2400 x 1080 piksel çözünürlükte LCD ekran bizi karşılıyor. Gorilla Glass 5 ile korunan ekran nokta çentik sayesinde agresif bir ekran-kasa oranına ulaşıyor.

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Ekranın 120Hz tazeleme hızı değişken ve içeriğe göre 50Hz seviyesine kadar inebiliyor. DCI-P3 renk uzayının yüzde 87.4’ü kapsanırken 450 nit parlaklık değeri, HDR10 desteği ve mavi ışık filtresi sunuluyor. Parmak izi okuyucu yan kısma taşınmış.

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2 adet Cortex-A76 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 732G yonga setinin güç verdiği telefonda 6GB RAM ile 64GB/128GB depolama seçenekleri sunuluyor. 5160mAh kapasiteli batarya ise 33W hızlı şarj ile destekleniyor.

Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde Sony IMX682 ana sensör 4K 30fps video kaydı ve 4 pikseli 1 pikselde birleştirme şeklinde yeteneklere sahip. Yanında 13MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik ve makro sensörler bulunuyor. Ön kamera ise 20MP çözünürlüğünde. Xiaomi POCO X3 NFC fiyatlandırması şu şekilde belirlenmiş:

Xiaomi POCO X3 NFC 6GB RAM + 64GB depolama – 229 Avro (ilk hafta 199 Avro)

Xiaomi POCO X3 NFC 6GB RAM + 128GB depolama – 269 Avro (ilk hafta 249 Avro)

https://www.slashgear.com/xiaomi-poco-x3-nfc-packs-a-120hz-screen-and-huge-battery-07636997/

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