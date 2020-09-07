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    Xiaomi POCO X3 NFC tanıtıldı: İşte özellikleri

    Xiaomi POCO X3 NFC modelinde Snapdragon 732G yonga seti, 120Hz tazeleme hızı, 64MP çözünürlüğünde Sony sensör, 5160mAh kapasiteli batarya, 33W hızlı şarj yer alıyor.
    4 gün
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi POCO X3 NFC tanıtıldı: İşte özellikleri
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    Xiaomi’nin Snapdragon 732G yonga setini ilk kullanacak POCO akıllı telefonu resmen tanıtıldı. Değişken aralıklı tazeleme hızına sahip POCO X3 NFC yine orta seviyede iddialı olmaya çalışacak.

    Xiaomi POCO X3 NFC özellikleri

    Xiaomi POCO X3 NFC modelinde 6.67 inçlik 2400 x 1080 piksel çözünürlükte LCD ekran bizi karşılıyor. Gorilla Glass 5 ile korunan ekran nokta çentik sayesinde agresif bir ekran-kasa oranına ulaşıyor.

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    Ekranın 120Hz tazeleme hızı değişken ve içeriğe göre 50Hz seviyesine kadar inebiliyor. DCI-P3 renk uzayının yüzde 87.4’ü kapsanırken 450 nit parlaklık değeri, HDR10 desteği ve mavi ışık filtresi sunuluyor. Parmak izi okuyucu yan kısma taşınmış.

    Xiaomi POCO X3 NFC tanıtıldı: İşte özellikleri
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    2 adet Cortex-A76 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 732G yonga setinin güç verdiği telefonda 6GB RAM ile 64GB/128GB depolama seçenekleri sunuluyor. 5160mAh kapasiteli batarya ise 33W hızlı şarj ile destekleniyor.

    Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde Sony IMX682 ana sensör 4K 30fps video kaydı ve 4 pikseli 1 pikselde birleştirme şeklinde yeteneklere sahip. Yanında 13MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik ve makro sensörler bulunuyor. Ön kamera ise 20MP çözünürlüğünde. Xiaomi POCO X3 NFC fiyatlandırması şu şekilde belirlenmiş:

    Xiaomi POCO X3 NFC 6GB RAM + 64GB depolama – 229 Avro (ilk hafta 199 Avro)

    Xiaomi POCO X3 NFC 6GB RAM + 128GB depolama – 269 Avro (ilk hafta 249 Avro)



    https://www.slashgear.com/xiaomi-poco-x3-nfc-packs-a-120hz-screen-and-huge-battery-07636997/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fastmustaine (Furkan ) 3 gün en beğenilen
    IPS olduğunu gördüğüm anda bitiyor benim için o telefon diğer özelliklerine bakmama gerek yok
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    V4LKyR 3 gün
    2500 TL civarına gelse çılgın bir şey olur. Ama kamera özellikleri vs öne çıkartırılarak 3999 TL olacak bence.
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    Kayrabey (Kayra Bey) 3 gün V4LKyR
    Bu fiyata gelirse anına alırım ama imkansız... Çıkış fiyatı 2.000 lira zaten :) İlk hafta biraz indirimli o kadar. Dediğin gibi 4.000'e gelir en az...
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    zero fear 3 gün
    Nokta çentik ve IPS
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    DIA (Gürkan Gülmez) 3 gün
    Bu saatten sonra amoled ekranı olmayan telefon alınmaz.
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    dugers (syt dgr) 3 gün
    Ekran 120 Hz ips olacağına 60 Hz Amoled olsaydı koşarak alırdım.
    K30 ultrayı Türkiye'ye getirseler keşke.
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    fastmustaine (Furkan ) 3 gün en beğenilen
    IPS olduğunu gördüğüm anda bitiyor benim için o telefon diğer özelliklerine bakmama gerek yok
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 4 gün
    Fiyat çok iyi ama tasarım olarak yakın zamanda gördüğüm en kötü telefon olabilir
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    vs-fb (Vn S) 4 gün
    3000-3500 TL aralığında gelirse, ortalığın tozunu attırır. Ama tabi gönül 3000 altı ister, imkansız olduğunu bile bile.
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    Saerosx 4 gün
    8 gb ram seçeneği nerede :/
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    renega (Ömer C. IŞIK) 1 gün Saerosx
    gördüğünüz tek aynlış bu mu?
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    viper17 (A ...) 4 gün
    IPS LCD 450 nits
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