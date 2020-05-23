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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Mate ailesine bir de akıllı saat modeli ekleniyor: Mate Watch

    Çinli teknoloji devi Huawei yeni bir akıllı saat modeli için çalışmalarını sürdürüyor. Sızan bilgilere göre şirket yakında Mate Watch adlı yeni akıllı saatini piyasaya sürecek.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei Mate ailesine bir de akıllı saat modeli ekleniyor: Mate Watch
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    Çin merkezli haber kaynaklarına göre, telekomünikasyon devi Huawei yakında Mate cihaz ailesinin bir parçası olacak yeni akıllı saat modelini satışa sunmaya hazırlanıyor.

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    Mate Watch geliyor

    Huawei, Mate markası altında akıllı telefonlar (katlanabilir tasarımlı olanlar dahil), dizüstü bilgisayarlar ve tabletler sunuyor ve bu cihazların kullanıcılardan oldukça iyi talep gördüğünü söylemek mümkün. Şimdi ise sızan bilgilere göre Huawei, Mate Watch markasının tescili için başvuruda bulundu. Şirket yeni akıllı saatlerini, bu marka adı altında piyasaya sürecek.

    Huawei Mate ailesine bir de akıllı saat modeli ekleniyor: Mate Watch
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    Şu anda, Huawei'nin ana akıllı saat ürünü Watch GT serisi ve bu cihazlar güçlü spor ve sağlık özellikleri ile geliyor. Genel beklenti ise Mate Watch'ın hem bu serinin özelliklerini kapsaması, hem de bir takım yenilikler sunarak kullanıcıları cezbetmesi yönünde. Ne yazık ki şirketin yaklaşan akıllı saat modeliyle ilgili şu an için sızmış başka bir bilgi mevcut değil.



    https://www.gizchina.com/2020/05/22/huawei-mate-watch-is-on-its-way-files-for-trademark/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
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    White Water 1 sa.
    DH editörleri karakter başı ücret alıyorsa anlayışla karşılarım ama böyle bir haberi de insan kabul edemiyor.

    Huawei'nin yeni saatinin ismi Mate.



    Koca haber bundan ibaret. Görsellerde Watch GT'nin zaten. Klasik DH Muhabirliği.
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