Huawei Mate ailesine bir de akıllı saat modeli ekleniyor: Mate Watch

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Çin merkezli haber kaynaklarına göre, telekomünikasyon devi Huawei yakında Mate cihaz ailesinin bir parçası olacak yeni akıllı saat modelini satışa sunmaya hazırlanıyor.

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Mate Watch geliyor

Huawei, Mate markası altında akıllı telefonlar (katlanabilir tasarımlı olanlar dahil), dizüstü bilgisayarlar ve tabletler sunuyor ve bu cihazların kullanıcılardan oldukça iyi talep gördüğünü söylemek mümkün. Şimdi ise sızan bilgilere göre Huawei, Mate Watch markasının tescili için başvuruda bulundu. Şirket yeni akıllı saatlerini, bu marka adı altında piyasaya sürecek.

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Şu anda, Huawei'nin ana akıllı saat ürünü Watch GT serisi ve bu cihazlar güçlü spor ve sağlık özellikleri ile geliyor. Genel beklenti ise Mate Watch'ın hem bu serinin özelliklerini kapsaması, hem de bir takım yenilikler sunarak kullanıcıları cezbetmesi yönünde. Ne yazık ki şirketin yaklaşan akıllı saat modeliyle ilgili şu an için sızmış başka bir bilgi mevcut değil.

https://www.gizchina.com/2020/05/22/huawei-mate-watch-is-on-its-way-files-for-trademark/

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