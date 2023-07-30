Tam Boyutta Gör ABD yaptırımlarından ardından akıllı telefon pazarında sert darbeler alan Huawei, ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda tüm gözler, 4 Ağustos tarihli Huawei Geliştirici Konferansı'na (HDC 2023) çevrilmiş durumda. Harmony OS 4.0'ın tanıtılacağı etkinlikte, Huawei Mate 60 serisine ek olarak sürpriz bir duyuru ile karşılaşabiliriz.

Huawei Mate X3 Pro 5G ufukta göründü

Yeni raporlara göre Huawei, HDC 2033'te Huawei Mate 60 4G, Mate 60 5G ve Mate X3 Pro 5G dahil üç yeni cihaz tanıtabilir. Bilmeyenler için bu yılın ilk yarısında tanıtılan Huawei Mate X3, katlanabilir form faktörü, Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ve 4G desteği ile çıkış yaptı. Ayrıca yalnızca 239 gram ağırlığıyla iPhone 14 Pro Max'ten daha ince ve daha hafif bir cihaz olarak karşımıza çıktığını hatırlatalım.

Aktarıldığı kadarıyla Huawei Mate X3 Pro, selefinin güncellenmiş bir sürümü olacak. Ayrıca selefinden farklı olarak 5G desteğine sahip olacağı belirtiliyor.Diğer tarafta X3 Pro'nun yonga seti tasarımında değişiklik olup olmayacağı henüz netleşmedi. Zira bazı sızıntılar Snapdragon 8 Gen 2 platformuna işaret ediyor.

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Bu doğrunlandığı takdirde, Huawei Mate X3 Pro'nun yakın zamanda duyurulan Samsung Galaxy Z Fold 5, Honor Magic V2 ve Vivo X Fold 2 gibi katlanabilir telefonlarla rekabet edeceğini söyleyebiliriz. Cıhazın neler sunacağını ise bekleyip görmemiz gerekecek. Önümüzde haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz

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Huawei Mate X3 Pro 5G ufukta göründü: Peki neler sunacak?