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    Huawei küllerinden doğuyor, Çin’de rekor yükseliş

    Huawei kendi ülkesinde rekor akıllı telefon satışları yaparak uzun bir aradan sonra büyük bir yükseliş yaşamayı başardı. Firma ambargolara rağmen akıllı telefon üretmekten vazgeçmiyor.
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    Huawei Tam Boyutta Gör
    ABD’nin koyduğu ağır ambargolar sonrasında akıllı telefon pazarından silinme noktasına gelen Huawei yılmadı ve küllerinden doğdu. Firma ülkesinde rakiplerini bırakarak rekor bir yükseliş gerçekleştirdi.

    Huawei dönüyor

    Ambargolar nedeniyle 5G gibi en yeni teknolojilere ulaşamayan Huawei, önceki nesillerle yola devam etmeyi tercih etti. Herhangi bir 5G barındıran telefonu olmamasına rağmen özellikle Çin’de yüksek satış rakamlarına ulaştı.

    Yılın ikinci çeyrek raporlarına göre Huawei ülkesinde yüzde 58 artış göstererek tüm markaları geride bıraktı. Sadece realme markası yüzde 8 ve Apple da yüzde 7 yükseliş gösterebildi. Vivo, Oppo, Honor, Xiaomi çeyrek dönemi düşüşle kapattı.

    Huawei bu yükselişle pazar payını yüzde 11.3 seviyesine getirdi. Çin’de Vivo yüzde 17.7 ile liderken Apple ve Oppo da yüzde 17.2 ile ikinciliği paylaşıyor. Honor markası ise yüzde 15 ile üçüncü sırada bulunuyor.

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