Huawei Mate X3 tanıtıldı: İnce ve suya dayanıklı

Huawei Mate X3, kitap gibi katlanan iki adet 120Hz yenileme hızına sahip ekrana sahip. Kapak ekranı 6.4 inç boyutunda ve 2504x1080 piksel çözünürlük, 20.9:9 en boy oranı sunuyor. İç ekran, 7.85 inç, 2496x2224 çözünürlüğünde, 8:7.1 en boy oranında. Arkada üçlü kamera (50MP f/1.8 geniş, 13MP f/2.2 ultra geniş, 12MP f/3.4 5x telefoto) ve her ekranda bir tane olmak üzere iki adet 8MP selfie kamera var. Ayrıca görüntülü aramalar ve video izleme için bölünmüş ekran modu ile hava durumu, saati gösteren yeni başucu modu var.
Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcili telefon, 12GB RAM ile geliyor. Katlanır telefonda 66w kablolu, 50w kablosuz şarjı destekleyen 4800 mAh batarya mevcut. Galaxy Z Fold 4 gibi IPx8 sertifikasına sahip ve bu modelde iki yönlü uydu iletişimi var.
Huawei Mate X3, su geçirmez ve 239 gr ağırlığında. Yeni menteşe tasarımı sayesinde Mate X3, düz bir şekilde kapanabiliyor. İlk deneyimleyenler, telefonun etkileyici derece ince olduğunu söylüyor. İnceliğe rağmen menteşenin birçok açıdan rahat selfie çekimini mümkün kıldığı belirtiliyor.
Huawei Mate X3 fiyatı
Huawei Mate X3, ilk olarak Çin’de satışa çıkacak. Telefonun başlangıç fiyatı (256GB model); 2000 dolara denk geliyor. 512GB'lık model, 2050 dolar. 1TB’lık modelin fiyatı ise; 2350 dolara geliyor.
Huawei Mate X3 özellikleri
- Boyut: 156.9 x 141.5 x 5.3mm (katlanmamış), 156.9 x 72.4 x 11.8mm (katlanmış)
- Ağırlık: 239 gr
- Ekran: 7.85 inç, 2224x2496 (426ppi), 120Hz / 6.4 inç, 1080x2504, 120Hz, OLED
- İşletim sistemi: HarmonyOS 3.1
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
- Bellek: 12GB
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil), 8MP f/3.4 (periscope), 13MP f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 8MP f/2.4 (geniş)
- Batarya: 4800 mAh (66w kablolu, 50w kablosuz, 7.5w ters kablosuz)
- Renk: Siyah, beyaz, mor, koyu yeşil, altın
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)