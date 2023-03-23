Huawei Mate X3 tanıtıldı: İnce ve suya dayanıklı

Tam Boyutta Gör Huawei, bugünkü etkinlikte akıllı telefondan tablete, akıllı saatten kulaklığa kadar birçok ürün tanıttı. Bunlardan biri de; Mate X3 katlanır telefon. Huawei’nin yeni katlanan akıllı telefonu rakiplerinden çok daha hafif ve suya karşı dayanıklı gövdesiyle öne çıkıyor. Ekran, kamera, pil noktasında çok taviz vermeden inceliği sağlamayı başarmış.

Huawei P60 ve P60 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 5 sa. önce eklendi

Huawei Mate X3, kitap gibi katlanan iki adet 120Hz yenileme hızına sahip ekrana sahip. Kapak ekranı 6.4 inç boyutunda ve 2504x1080 piksel çözünürlük, 20.9:9 en boy oranı sunuyor. İç ekran, 7.85 inç, 2496x2224 çözünürlüğünde, 8:7.1 en boy oranında. Arkada üçlü kamera (50MP f/1.8 geniş, 13MP f/2.2 ultra geniş, 12MP f/3.4 5x telefoto) ve her ekranda bir tane olmak üzere iki adet 8MP selfie kamera var. Ayrıca görüntülü aramalar ve video izleme için bölünmüş ekran modu ile hava durumu, saati gösteren yeni başucu modu var.

Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcili telefon, 12GB RAM ile geliyor. Katlanır telefonda 66w kablolu, 50w kablosuz şarjı destekleyen 4800 mAh batarya mevcut. Galaxy Z Fold 4 gibi IPx8 sertifikasına sahip ve bu modelde iki yönlü uydu iletişimi var.

Huawei Mate X3, su geçirmez ve 239 gr ağırlığında. Yeni menteşe tasarımı sayesinde Mate X3, düz bir şekilde kapanabiliyor. İlk deneyimleyenler, telefonun etkileyici derece ince olduğunu söylüyor. İnceliğe rağmen menteşenin birçok açıdan rahat selfie çekimini mümkün kıldığı belirtiliyor.

Huawei Mate X3 fiyatı

Huawei Mate X3, ilk olarak Çin’de satışa çıkacak. Telefonun başlangıç fiyatı (256GB model); 2000 dolara denk geliyor. 512GB'lık model, 2050 dolar. 1TB’lık modelin fiyatı ise; 2350 dolara geliyor.

Huawei Mate X3 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Boyut: 156.9 x 141.5 x 5.3mm (katlanmamış), 156.9 x 72.4 x 11.8mm (katlanmış)

156.9 x 141.5 x 5.3mm (katlanmamış), 156.9 x 72.4 x 11.8mm (katlanmış) Ağırlık : 239 gr

: 239 gr Ekran : 7.85 inç, 2224x2496 (426ppi), 120Hz / 6.4 inç, 1080x2504, 120Hz, OLED

: 7.85 inç, 2224x2496 (426ppi), 120Hz / 6.4 inç, 1080x2504, 120Hz, OLED İşletim sistemi: HarmonyOS 3.1

HarmonyOS 3.1 İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Bellek : 12GB

: 12GB Depolama : 256GB, 512GB, 1TB

: 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil), 8MP f/3.4 (periscope), 13MP f/2.2 (ultra geniş)

50MP f/1.8 (birincil), 8MP f/3.4 (periscope), 13MP f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera: 8MP f/2.4 (geniş)

8MP f/2.4 (geniş) Batarya : 4800 mAh (66w kablolu, 50w kablosuz, 7.5w ters kablosuz)

: 4800 mAh (66w kablolu, 50w kablosuz, 7.5w ters kablosuz) Renk: Siyah, beyaz, mor, koyu yeşil, altın

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Huawei Mate X3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı