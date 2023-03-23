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    Huawei Mate X3 tanıtıldı: İnce ve suya dayanıklı

    Huawei, Çin’de düzenlediği etkinlikte yeni akıllı telefon ve saat modellerini tanıttı. Galaxy Z Fold 4 rakibi olarak gösterilen Huawei Mate X3, özellikleri ve fiyatı, tüm ayrıntılarıyla haberimizde.
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    huawei mate x3 tanıtıldı işte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Huawei, bugünkü etkinlikte akıllı telefondan tablete, akıllı saatten kulaklığa kadar birçok ürün tanıttı. Bunlardan biri de; Mate X3 katlanır telefon. Huawei’nin yeni katlanan akıllı telefonu rakiplerinden çok daha hafif ve suya karşı dayanıklı gövdesiyle öne çıkıyor. Ekran, kamera, pil noktasında çok taviz vermeden inceliği sağlamayı başarmış.

    Huawei Mate X3, kitap gibi katlanan iki adet 120Hz yenileme hızına sahip ekrana sahip. Kapak ekranı 6.4 inç boyutunda ve 2504x1080 piksel çözünürlük, 20.9:9 en boy oranı sunuyor. İç ekran, 7.85 inç, 2496x2224 çözünürlüğünde, 8:7.1 en boy oranında. Arkada üçlü kamera (50MP f/1.8 geniş, 13MP f/2.2 ultra geniş, 12MP f/3.4 5x telefoto) ve her ekranda bir tane olmak üzere iki adet 8MP selfie kamera var. Ayrıca görüntülü aramalar ve video izleme için bölünmüş ekran modu ile hava durumu, saati gösteren yeni başucu modu var.

    Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcili telefon, 12GB RAM ile geliyor. Katlanır telefonda 66w kablolu, 50w kablosuz şarjı destekleyen 4800 mAh batarya mevcut. Galaxy Z Fold 4 gibi IPx8 sertifikasına sahip ve bu modelde iki yönlü uydu iletişimi var.

    Huawei Mate X3, su geçirmez ve 239 gr ağırlığında. Yeni menteşe tasarımı sayesinde Mate X3, düz bir şekilde kapanabiliyor. İlk deneyimleyenler, telefonun etkileyici derece ince olduğunu söylüyor. İnceliğe rağmen menteşenin birçok açıdan rahat selfie çekimini mümkün kıldığı belirtiliyor.

    Huawei Mate X3 fiyatı

    Huawei Mate X3, ilk olarak Çin’de satışa çıkacak. Telefonun başlangıç fiyatı (256GB model); 2000 dolara denk geliyor. 512GB'lık model, 2050 dolar. 1TB’lık modelin fiyatı ise; 2350 dolara geliyor.

    Huawei Mate X3 özellikleri

    huawei mate x3 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Boyut:  156.9 x 141.5 x 5.3mm (katlanmamış), 156.9 x 72.4 x 11.8mm (katlanmış)
    • Ağırlık: 239 gr
    • Ekran: 7.85 inç, 2224x2496 (426ppi), 120Hz / 6.4 inç, 1080x2504, 120Hz, OLED
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 3.1
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
    • Bellek: 12GB
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil), 8MP f/3.4 (periscope), 13MP f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 8MP f/2.4 (geniş)
    • Batarya: 4800 mAh (66w kablolu, 50w kablosuz, 7.5w ters kablosuz)
    • Renk: Siyah, beyaz, mor, koyu yeşil, altın
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    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 10 saat önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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