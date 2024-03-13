Samsung’a katlanabilir telefon pazarında şok: Huawei dümene geçti

Katlanabilir telefon pazarında sürpriz
Yapılan pazar araştırmasına göre geçen yılın son çeyreğinde 4.2 milyon adet katlanabilir akıllı telefon satıldı. 2022 yılı aynı döneme göre yüzde 33 artış yaşandı. En çok satan telefonlar ise Samsung Galaxy Z Flip5, Huawei Mate X3, Honor Magic Vs2, Samsung Galaxy Z Fold5 ve Oppo Find N3 Flip oldu. İlk 10 listesine ise Samsung tam 5 modelini sokmayı başardı.
Bu yılın ilk çeyreğinde ise taşlar yerinden oynayacak. Huawei Mate X5 ve Huawei Pocket 2 satışları sayesinde Huawei’nin katlanabilir telefon pazarında yeni lider olması bekleniyor. Samsung’un dönemsel olarak satışlarda düşüş yaşaması ve Oppo ile Vivo’nun pazardan çekilmeye hazırlanması buna sebebiyet verdi.
Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 ile birlikte yılın ikinci yarısında Samsung’un yeniden liderliği alması bekleniyor ancak bu dönemde Huawei de atak yaparsa işler daha da karışabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.