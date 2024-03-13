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    Anlık Bildirim

    Samsung’a katlanabilir telefon pazarında şok: Huawei dümene geçti

    Kendi oluşturduğu katlanabilir cihaz pazarında uzun yıllardır liderliği elinde tutan Samsung, yavaş yavaş diğer oyuncular tarafından önemli hamleler görmeye başladı. 
    Samsung Tam Boyutta Gör
    Geliştirdiği yeniliklerle uzun yıllar katlanabilir akıllı telefon pazarında liderliği kimseye kaptırmayan Samsung, diğer firmalara da öncü oldu. Bugün ise boynuz kulağı geçer deyimini sonuna kadar tecrübe ediyor.

    Katlanabilir telefon pazarında sürpriz

    Yapılan pazar araştırmasına göre geçen yılın son çeyreğinde 4.2 milyon adet katlanabilir akıllı telefon satıldı. 2022 yılı aynı döneme göre yüzde 33 artış yaşandı. En çok satan telefonlar ise Samsung Galaxy Z Flip5, Huawei Mate X3, Honor Magic Vs2, Samsung Galaxy Z Fold5 ve Oppo Find N3 Flip oldu. İlk 10 listesine ise Samsung tam 5 modelini sokmayı başardı.

    Bu yılın ilk çeyreğinde ise taşlar yerinden oynayacak. Huawei Mate X5 ve Huawei Pocket 2 satışları sayesinde Huawei’nin katlanabilir telefon pazarında yeni lider olması bekleniyor. Samsung’un dönemsel olarak satışlarda düşüş yaşaması ve Oppo ile Vivo’nun pazardan çekilmeye hazırlanması buna sebebiyet verdi.

    Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 ile birlikte yılın ikinci yarısında Samsung’un yeniden liderliği alması bekleniyor ancak bu dönemde Huawei de atak yaparsa işler daha da karışabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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