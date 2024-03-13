Samsung’a katlanabilir telefon pazarında şok: Huawei dümene geçti

Tam Boyutta Gör Geliştirdiği yeniliklerle uzun yıllar katlanabilir akıllı telefon pazarında liderliği kimseye kaptırmayan Samsung, diğer firmalara da öncü oldu. Bugün ise boynuz kulağı geçer deyimini sonuna kadar tecrübe ediyor.

Katlanabilir telefon pazarında sürpriz

Yapılan pazar araştırmasına göre geçen yılın son çeyreğinde 4.2 milyon adet katlanabilir akıllı telefon satıldı. 2022 yılı aynı döneme göre yüzde 33 artış yaşandı. En çok satan telefonlar ise Samsung Galaxy Z Flip5, Huawei Mate X3, Honor Magic Vs2, Samsung Galaxy Z Fold5 ve Oppo Find N3 Flip oldu. İlk 10 listesine ise Samsung tam 5 modelini sokmayı başardı.

Samsung’dan nostaljik hamle 12 sa. önce eklendi

Bu yılın ilk çeyreğinde ise taşlar yerinden oynayacak. Huawei Mate X5 ve Huawei Pocket 2 satışları sayesinde Huawei’nin katlanabilir telefon pazarında yeni lider olması bekleniyor. Samsung’un dönemsel olarak satışlarda düşüş yaşaması ve Oppo ile Vivo’nun pazardan çekilmeye hazırlanması buna sebebiyet verdi.

Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 ile birlikte yılın ikinci yarısında Samsung’un yeniden liderliği alması bekleniyor ancak bu dönemde Huawei de atak yaparsa işler daha da karışabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.