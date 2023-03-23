Kamerasıyla dikkat çeken Huawei P60 ve Huawei P60 Pro tanıtıldı!

Tam Boyutta Gör Huawei, popüler P serisinin en yeni amiral gemi modellerini nihayet piyasaya sürdü. Yeni P60 modelleri şirketin birinci sınıf telefonları olurken aynı zamanda üst düzey fotoğrafçılık performanslarıyla dikkat çekiyor. Bu arada Huawei P60, Huawei P60 Pro, Huawei P60 Pro Art modellerinin şimdilik sadece Çin’e özel olarak tanıtıldığını da belirtelim.

Tasarım ve ekran

Tam Boyutta Gör Huawei’nin yeni P60 serisi, temel P60, üst seviye P60 Pro ve P60 Pro modellerini içeriyor. Pro versiyonu daha ağır olmasına rağmen boyutlar açısından her iki versiyon da temelde aynı. Önden bakıldığında yeni cihazlar diğer telefonlar gibi görünüyor ancak arka tasarım oldukça benzersiz. Arka taraftaki kamera modülü, diğer iki sensörün arasına yerleştirilmiş büyük birincil sensör sayesinde oldukça belirgin duruyor.

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Kunlun Glass ve IP68 suya ve toza dayanıklılık özelliği yeni serinin dayanıklılık açığını kapatırken P60 ve P60 Pro’ya göre P60 Art biraz daha farklı bir tasarıma sahip ve farklı bir geometri dili kullanıyor. Ancak özellik bakımından P60 Pro ile birkaç fark dışında neredeyse birebir. Öte yandan Huawei P60, P60 Pro ve P60 Art tamamen aynı ekrana sahip. 6,67 inç boyutundaki OLED dört taraftan kavisli ekran FHD+ çözünürlüğe (1220×2700 piksel) sahip. 1-120 Hz değişken yenileme hızı sunabilen bu panel aynı zamanda yerleşik parmak izi tarayıcıya da sahip.

Kamera

Tam Boyutta Gör Kameralar, P60 serisinin en önemli özelliği konumunda. Üç telefon da aynı 48 MP ana kamerayı, RYYB sensörü ve OIS ile paylaşıyor. Sensör, otomatik sahne tabanlı geçiş ile f/1.4-f/4.0 değişken diyafram aralığı sunuyor. Bu sayede ortam ışığına göre diyaframın optimum ışığı alması sağlanıyor. Huawei’ye göre yeni RYYB sensörünün ışık yakalama yetenekleri sektörün lideri. Ultra geniş açı kamera tarafında P60 ve P60 Pro, f/2.2 diyafram açıklığı ile aynı 13 MP sensörü bünyesinde barındırırken P60 Art, aynı diyafram açıklığına sahip 40 MP sensöre sahip.

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Telefoto kamera tarafındaysa P60, f/3.4 diyafram açıklığına, OIS desteğine ve 125mm lense sahip 12 MP kamera iler geliyor. P60 Pro ve P60 Art ise OIS destekli, 3,5x optik ve 100x dijital yakınlaştırma yapabilen 90 mm lense sahip 48MP telefoto kamerayı elinde tutuyor. P60 Pro ve P60 Art'taki telefoto lens, gece çekimlerinde diğer üreticilerin rakip modüllerinden f/2.1 diyafram açıklığı ile daha önde olabilir. Huawei, yeni 48MP telefoto lensinin sektörün en çok ışık yakalayan sensörü olduğunu söylüyor.

Donanım

Huawei P60, P60 Pro ve P60 Art telefonlarının tümü, geçen yılki Snapdragon 8+ Gen 1’den gücünü alıyor ancak bu yonganın sadece 4G bağlantı desteğine sahip olduğunu söyleyelim. 5G teknolojilerinde önce olan Huawei’nin kendi telefonunda 5G’yi sunamaması çok büyük bir eksik. Huawei P60 ve P60 Pro sırasıyla 66W ve 88W hızlı şarjı destekleyen 4815 mAh boyutunda pil ile geliyor ve her iksi de 50W kablosuz şarjı destekliyor. P60 Art ise 5.100 mAh bataryaya sahip ancak pil teknolojisi bakımından lityum-iyon değil silikon-karbon kullanıyor.

Huawei P60 serisi çıkış tarihi

Çin'de Huawei P60 ve P60 Pro an itibariyle ön siparişe açıldı ve 30 Mart’ta telefonlar raflarda olacak. Huawei P60 Art modeli ise 7 Nisan’da satışa çıkacak. Huawei P60 serisinin Türkiye ve uluslararası pazara geliş tarihi ve fiyat ilerleyen tarihlerde açıklanacak.

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Huawei P60 fiyatı

Huawei P60 128GB: 657 dolar

Huawei P60 256GB: 730 dolar

Huawei P60 512GB: 877 dolar

Huawei P60 Pro fiyatı

Huawei P60 Pro 256GB: 1,023 dolar

Huawei P60 Pro 512GB: 1,170 dolar

Huawei P60 Art fiyat

Huawei P60 Art 512GB: 1,316 dolar

Huawei P60 Art 1TB: 1,609 dolar

Huawei P60 Pro özellikleri

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Ekran : 6.67 inç OLED, 1-120 Hz LTPO FHD+ 2700 × 1220 piksel

: 6.67 inç OLED, 1-120 Hz LTPO FHD+ 2700 × 1220 piksel İşlemci : Snapdragon 8+ Gen 1 4G

: Snapdragon 8+ Gen 1 4G Arka kamera : 48 MP F/1.4-F/4.0, OIS + 13 MP F/2.2 ultra geniş açı + 48 MP F/2.1 OIS periskop telefoto

: 48 MP F/1.4-F/4.0, OIS + 13 MP F/2.2 ultra geniş açı + 48 MP F/2.1 OIS periskop telefoto Ön kamera : 13 MP f/2.4

: 13 MP f/2.4 Depolama : 256 GB ve 512 GB

: 256 GB ve 512 GB Pil : 4815 mAh, 88W kablolu ve 50W kablosuz

: 4815 mAh, 88W kablolu ve 50W kablosuz İşletim sistemi : HarmonyOS 3.1

: HarmonyOS 3.1 Boyutlar ve Ağırlık: 161mm x 74.5mm x 8.3 mm - 200gr

Huawei P60 özellikleri

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Ekran : 6.67 inç OLED, 1-120 Hz LTPO FHD+ 2700 × 1220 piksel

: 6.67 inç OLED, 1-120 Hz LTPO FHD+ 2700 × 1220 piksel İşlemci : Snapdragon 8+ Gen 1 4G

: Snapdragon 8+ Gen 1 4G Arka kamera : 48 MP F/1.4-F/4.0, OIS + 13 MP F/2.2 ultra geniş açı + 12 MP F/3.4 OIS periskop telefoto

: 48 MP F/1.4-F/4.0, OIS + 13 MP F/2.2 ultra geniş açı + 12 MP F/3.4 OIS periskop telefoto Ön kamera : 13 MP f/2.4

: 13 MP f/2.4 Depolama : 128 GB, 256 GB ve 512 GB

: 128 GB, 256 GB ve 512 GB Pil : 4815 mAh, 66W kablolu ve 50W kablosuz

: 4815 mAh, 66W kablolu ve 50W kablosuz İşletim sistemi : HarmonyOS 3.1

: HarmonyOS 3.1 Boyutlar ve Ağırlık: 161mm x 74.5mm x 8.3 mm - 197gr

Huawei P60 Art özellikleri

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Ekran : 6.67 inç OLED, 1-120 Hz LTPO FHD+ 2700 × 1220 piksel

: 6.67 inç OLED, 1-120 Hz LTPO FHD+ 2700 × 1220 piksel İşlemci : Snapdragon 8+ Gen 1 4G

: Snapdragon 8+ Gen 1 4G Arka kamera : 48 MP F/1.4-F/4.0, OIS + 40 MP F/2.2 ultra geniş açı + 48 MP F/2.1 OIS periskop telefoto

: 48 MP F/1.4-F/4.0, OIS + 40 MP F/2.2 ultra geniş açı + 48 MP F/2.1 OIS periskop telefoto Ön kamera : 13 MP f/2.4

: 13 MP f/2.4 Depolama : 256 GB ve 512 GB

: 256 GB ve 512 GB Pil : 5100 mAh, 88W kablolu ve 50W kablosuz

: 5100 mAh, 88W kablolu ve 50W kablosuz İşletim sistemi : HarmonyOS 3.1

: HarmonyOS 3.1 Boyutlar ve Ağırlık: 161mm x 74.5mm x 8.3 mm - 206gr

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Huawei P60 ve P60 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı