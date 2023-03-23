Kamerasıyla dikkat çeken Huawei P60 ve Huawei P60 Pro tanıtıldı!

- Tasarım ve ekran
- Kamera
- Donanım
- Huawei P60 serisi çıkış tarihi
- Huawei P60 fiyatı
- Huawei P60 Pro fiyatı
- Huawei P60 Art fiyat
- Huawei P60 Pro özellikleri
- Huawei P60 özellikleri
- Huawei P60 Art özellikleri
- Yorumlar
Tasarım ve ekran
Kunlun Glass ve IP68 suya ve toza dayanıklılık özelliği yeni serinin dayanıklılık açığını kapatırken P60 ve P60 Pro’ya göre P60 Art biraz daha farklı bir tasarıma sahip ve farklı bir geometri dili kullanıyor. Ancak özellik bakımından P60 Pro ile birkaç fark dışında neredeyse birebir. Öte yandan Huawei P60, P60 Pro ve P60 Art tamamen aynı ekrana sahip. 6,67 inç boyutundaki OLED dört taraftan kavisli ekran FHD+ çözünürlüğe (1220×2700 piksel) sahip. 1-120 Hz değişken yenileme hızı sunabilen bu panel aynı zamanda yerleşik parmak izi tarayıcıya da sahip.
Kamera
Telefoto kamera tarafındaysa P60, f/3.4 diyafram açıklığına, OIS desteğine ve 125mm lense sahip 12 MP kamera iler geliyor. P60 Pro ve P60 Art ise OIS destekli, 3,5x optik ve 100x dijital yakınlaştırma yapabilen 90 mm lense sahip 48MP telefoto kamerayı elinde tutuyor. P60 Pro ve P60 Art'taki telefoto lens, gece çekimlerinde diğer üreticilerin rakip modüllerinden f/2.1 diyafram açıklığı ile daha önde olabilir. Huawei, yeni 48MP telefoto lensinin sektörün en çok ışık yakalayan sensörü olduğunu söylüyor.
Donanım
Huawei P60, P60 Pro ve P60 Art telefonlarının tümü, geçen yılki Snapdragon 8+ Gen 1’den gücünü alıyor ancak bu yonganın sadece 4G bağlantı desteğine sahip olduğunu söyleyelim. 5G teknolojilerinde önce olan Huawei’nin kendi telefonunda 5G’yi sunamaması çok büyük bir eksik. Huawei P60 ve P60 Pro sırasıyla 66W ve 88W hızlı şarjı destekleyen 4815 mAh boyutunda pil ile geliyor ve her iksi de 50W kablosuz şarjı destekliyor. P60 Art ise 5.100 mAh bataryaya sahip ancak pil teknolojisi bakımından lityum-iyon değil silikon-karbon kullanıyor.
Huawei P60 serisi çıkış tarihi
Çin'de Huawei P60 ve P60 Pro an itibariyle ön siparişe açıldı ve 30 Mart’ta telefonlar raflarda olacak. Huawei P60 Art modeli ise 7 Nisan’da satışa çıkacak. Huawei P60 serisinin Türkiye ve uluslararası pazara geliş tarihi ve fiyat ilerleyen tarihlerde açıklanacak.
Huawei P60 fiyatı
- Huawei P60 128GB: 657 dolar
- Huawei P60 256GB: 730 dolar
- Huawei P60 512GB: 877 dolar
Huawei P60 Pro fiyatı
- Huawei P60 Pro 256GB: 1,023 dolar
- Huawei P60 Pro 512GB: 1,170 dolar
Huawei P60 Art fiyat
- Huawei P60 Art 512GB: 1,316 dolar
- Huawei P60 Art 1TB: 1,609 dolar
Huawei P60 Pro özellikleri
- Ekran: 6.67 inç OLED, 1-120 Hz LTPO FHD+ 2700 × 1220 piksel
- İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1 4G
- Arka kamera: 48 MP F/1.4-F/4.0, OIS + 13 MP F/2.2 ultra geniş açı + 48 MP F/2.1 OIS periskop telefoto
- Ön kamera: 13 MP f/2.4
- Depolama: 256 GB ve 512 GB
- Pil: 4815 mAh, 88W kablolu ve 50W kablosuz
- İşletim sistemi: HarmonyOS 3.1
- Boyutlar ve Ağırlık: 161mm x 74.5mm x 8.3 mm - 200gr
Huawei P60 özellikleri
- Ekran: 6.67 inç OLED, 1-120 Hz LTPO FHD+ 2700 × 1220 piksel
- İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1 4G
- Arka kamera: 48 MP F/1.4-F/4.0, OIS + 13 MP F/2.2 ultra geniş açı + 12 MP F/3.4 OIS periskop telefoto
- Ön kamera: 13 MP f/2.4
- Depolama: 128 GB, 256 GB ve 512 GB
- Pil: 4815 mAh, 66W kablolu ve 50W kablosuz
- İşletim sistemi: HarmonyOS 3.1
- Boyutlar ve Ağırlık: 161mm x 74.5mm x 8.3 mm - 197gr
Huawei P60 Art özellikleri
- Ekran: 6.67 inç OLED, 1-120 Hz LTPO FHD+ 2700 × 1220 piksel
- İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1 4G
- Arka kamera: 48 MP F/1.4-F/4.0, OIS + 40 MP F/2.2 ultra geniş açı + 48 MP F/2.1 OIS periskop telefoto
- Ön kamera: 13 MP f/2.4
- Depolama: 256 GB ve 512 GB
- Pil: 5100 mAh, 88W kablolu ve 50W kablosuz
- İşletim sistemi: HarmonyOS 3.1
- Boyutlar ve Ağırlık: 161mm x 74.5mm x 8.3 mm - 206gr
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)