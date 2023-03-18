Tam Boyutta Gör Huawei’nin yeni katlanabilir telefonu Huawei Mate X3 modelinin 23 Mart tarihli özel bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Bu noktada Huawei'nin sessizliği sürerken, cihazın muhtemel özellikleri hakkında sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Şimdi akıllı telefonun lansmanına kısa bir süre kala, önemli bir detay gün yüzüne çıktı.

Huawei Mate X3 daha küçük ekranla geliyor

Bildirilenlere göre Huawei Mate X3, 7,85 inç boyutlarında katlanabilir ekrana sahip olacak. Bu değerin Huawei Mate X2'den 0,15 inç daha küçük bir ekrana işaret ettiğini belirtelim. Kapak ekranı tarafında ise 6,45 inçlik ekran boyutu korunacak. Ayrıca sızıntı kaynağı, Mate X3'ün BOE tarafından üretilen Ultra İnce Cam (UTG) kullanan ilk akıllı telefonu olacağını iddia etti.

Yakın zamanlı sızıntılar Huawei Mate X3'ün, uydu üzerinden mesajlaşma ve sesli mesaj gönderme desteğine sahip olacağını bizlere gösterdi. Böylece yeni telefon, iPhone 14 ve Mate 50 serisine karşı sektörde bir ilke imza atmış olacak. Ancak bu bilgileri doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerekecek.

Huawei P60 tasarımı sızdırıldı: Dev kamera halkası! 3 sa. önce eklendi

Nitekim Huawei Mate X3 hakkında merak edilen tüm detayların 23 Mart tarihli etkinlikte açıklanması bekleniyor. Bu nedenle bizimle kalmayı unutmayın.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Huawei Mate X3'ün ekran boyutları belli oldu! Geriye gidiyor