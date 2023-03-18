Huawei Mate X3'ün ekran boyutları belli oldu: Geriye gidiyor

Huawei Mate X3 daha küçük ekranla geliyor
Bildirilenlere göre Huawei Mate X3, 7,85 inç boyutlarında katlanabilir ekrana sahip olacak. Bu değerin Huawei Mate X2'den 0,15 inç daha küçük bir ekrana işaret ettiğini belirtelim. Kapak ekranı tarafında ise 6,45 inçlik ekran boyutu korunacak. Ayrıca sızıntı kaynağı, Mate X3'ün BOE tarafından üretilen Ultra İnce Cam (UTG) kullanan ilk akıllı telefonu olacağını iddia etti.
Yakın zamanlı sızıntılar Huawei Mate X3'ün, uydu üzerinden mesajlaşma ve sesli mesaj gönderme desteğine sahip olacağını bizlere gösterdi. Böylece yeni telefon, iPhone 14 ve Mate 50 serisine karşı sektörde bir ilke imza atmış olacak. Ancak bu bilgileri doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerekecek.
Nitekim Huawei Mate X3 hakkında merak edilen tüm detayların 23 Mart tarihli etkinlikte açıklanması bekleniyor. Bu nedenle bizimle kalmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)