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    Anlık Bildirim

    Huawei Mate X3'ün ekran boyutları belli oldu: Geriye gidiyor

    Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu Huawei Mate X3 modelinden yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Şimdi de akıllı telefonun ekran boyutları gün yüzüne çıktı. İşte detaylar
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    Huawei Mate X3'ün ekran boyutları belli oldu! Geriye gidiyor Tam Boyutta Gör
    Huawei’nin yeni katlanabilir telefonu Huawei Mate X3 modelinin 23 Mart tarihli özel bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Bu noktada Huawei'nin sessizliği sürerken, cihazın muhtemel özellikleri hakkında sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Şimdi akıllı telefonun lansmanına kısa bir süre kala, önemli bir detay gün yüzüne çıktı. 

    Huawei Mate X3 daha küçük ekranla geliyor

    Bildirilenlere göre Huawei Mate X3, 7,85 inç boyutlarında katlanabilir ekrana sahip olacak. Bu değerin Huawei Mate X2'den 0,15 inç daha küçük bir ekrana işaret ettiğini belirtelim. Kapak ekranı tarafında ise 6,45 inçlik ekran boyutu korunacak. Ayrıca sızıntı kaynağı, Mate X3'ün BOE tarafından üretilen Ultra İnce Cam (UTG) kullanan ilk akıllı telefonu olacağını iddia etti. 

    Yakın zamanlı sızıntılar Huawei Mate X3'ün, uydu üzerinden mesajlaşma ve sesli mesaj gönderme desteğine sahip olacağını bizlere gösterdi. Böylece yeni telefon, iPhone 14 ve Mate 50 serisine karşı sektörde bir ilke imza atmış olacak. Ancak bu bilgileri doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerekecek.

    Nitekim Huawei Mate X3 hakkında merak edilen tüm detayların 23 Mart tarihli etkinlikte açıklanması bekleniyor. Bu nedenle bizimle kalmayı unutmayın.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 1 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 2 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 2 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 2 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 3 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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