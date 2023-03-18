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    Huawei P60 tasarımı sızdırıldı: Dev kamera halkası!

    Huawei, 23 Mart'ta düzenleyeceği etkinlikte yeni akıllı telefonlarını tanıtacak. Huawei P60 tanıtım etkinliğine az kala cihazın tasarımı ortaya çıktı.           
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    huawei p60 serisi tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Huawei P60 serisi çok yakında resmî olarak tanıtılacak. Katlanan telefon modeli Mate X3 ile aynı sahneyi alacak P60 modeli, güvenilir bir tipster tarafından sızdırıldı. Paylaşılan görsellerde cihazın kamera kurulumu dahil olmak üzere tasarımı net bir şekilde görülüyor.

    Huawei P60 kamerası nasıl olacak?

    huawei p60 kamera tasarımı nasıl olacak Tam Boyutta Gör
    Görselleri bakılırsa Huawei P60 serisi, fotoğraf alanında çığır açacak. Arkada dev bir kamera halkası görülüyor. Cihaz, ultra geniş, ana kamera, periskop kamera dahil üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Huawei’nin yüksek kaliteli fotoğraflar ve değişken diyafram aralığı gibi gelişmiş özellikler sunacağı söylenen yepyeni XMAGE görüntüleme sistemi de dahil edilmiş. Kamera halkasının daha geniş bir tasarıma ve metalik kaplamaya sahip.

    Huawei P60 Pro özellikleri nasıl olacak?

    huawei p60 pro özellikleri nasıl olacak Tam Boyutta Gör
    Beyaz, yeşil ve pembe renk seçenekleriyle görünen P60 serisi arasında öne çıkacak model muhtemelen P60 Pro olacak. P60 Pro’nun 2K OLED ekran, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, LPDDR5x RAM, UFS 4.0 bellek ile geleceği söyleniyor. P60 Pro, XMAGE 2.0 yükseltmesiyle etkileyici üçlü kamera kurulumuna sahip olacak; Ana kamera 50MP ve Sony IMX888 sensörünü taşıyor. Ultra geniş açılı kamera da 50MP ve Sony IMX858 sensörünü taşıyor. Telefoto kamera, 3.5x optik yakınlaştırmaya izin veren 64MP OV64B Omnivision sensörüne sahip.

    Huawei P60 ne zaman tanıtılacak?

    Huawei, P60, P60 Pro ve P60 Art Edition’dan oluşan P60 serisini katlanır telefon Mate X3 ile birlikte 23 Mart'ta Çin’de tanıtacak.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 21 saat önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 2 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 2 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 3 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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