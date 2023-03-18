Huawei P60 tasarımı sızdırıldı: Dev kamera halkası!

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Huawei P60 kamerası nasıl olacak?
Huawei P60 Pro özellikleri nasıl olacak?
Huawei P60 ne zaman tanıtılacak?
Huawei, P60, P60 Pro ve P60 Art Edition’dan oluşan P60 serisini katlanır telefon Mate X3 ile birlikte 23 Mart'ta Çin’de tanıtacak.
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tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)