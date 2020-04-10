Huawei, Mate Xs'ten 70 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı

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Katlanabilir ekranlı telefonlar bildiğiniz üzere oldukça pahalı. Bu tür yeni teknolojilerin üretim sürecine entegre edilmesi oldukça zor ve maliyetli olduğu için bu durum doğrudan cihazların fiyat etiketine yansıyor. Ancak bunun bile kâr getirmeye yetmediği ortaya çıktı.

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Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu, yeni çıkan Mate Xs'i "zararına" sattıklarını söyledi. Deneyimli yönetici katlanabilir telefonu 2.400 dolar (Türkiye fiyatı 29.999 TL) fiyatla satmalarına rağmen şu an 60 ila 70 milyon dolar zararda olduklarını belirtti.

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Katlanabilir telefonlar ne zaman kârlı hale gelecek?

Yu'ya göre katlanabilir akıllı telefon segmenti yalnızca esnek ekran maliyeti azaldığında kârlı hale gelecek. Çinli şirket pazardaki başarısını bu tür yeniliklerle pekiştirmek istiyor ve bunun için harcama yapmaya hazır.

Çoğu üretici ne pahasına olursa olsun zarar etmek istemez ancak Huawei katlanabilir telefonlara olan talebi artırmak için zarar etmeyi göze alan bir politika izliyor. Şirket bu stratejisinin nihayetinde maliyetleri azaltmaya ve bu işin kârlılığını artırmaya yardımcı olacağı görüşünde.

https://www.slashgear.com/huawei-mate-xs-foldable-phones-were-sold-at-a-loss-09616203

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