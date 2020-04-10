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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei, Mate Xs'ten 70 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı

    Huawei CEO'su Richard Yu, yurtışında 2.400 dolar ülkemizde ise 29.999 TL'ye satılan katlanabilir Mate Xs modelini zararına sattıklarını açıkladı. Peki katlanabilir telefonlar ne zaman kâr getirecek?
    14 sa.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei, Mate Xs'ten 70 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı
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    Katlanabilir ekranlı telefonlar bildiğiniz üzere oldukça pahalı. Bu tür yeni teknolojilerin üretim sürecine entegre edilmesi oldukça zor ve maliyetli olduğu için bu durum doğrudan cihazların fiyat etiketine yansıyor. Ancak bunun bile kâr getirmeye yetmediği ortaya çıktı.

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    Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu, yeni çıkan Mate Xs'i "zararına" sattıklarını söyledi. Deneyimli yönetici katlanabilir telefonu 2.400 dolar (Türkiye fiyatı 29.999 TL) fiyatla satmalarına rağmen şu an 60 ila 70 milyon dolar zararda olduklarını belirtti.

    Huawei, Mate Xs'ten 70 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı
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    Katlanabilir telefonlar ne zaman kârlı hale gelecek?

    Yu'ya göre katlanabilir akıllı telefon segmenti yalnızca esnek ekran maliyeti azaldığında kârlı hale gelecek. Çinli şirket pazardaki başarısını bu tür yeniliklerle pekiştirmek istiyor ve bunun için harcama yapmaya hazır.

    Çoğu üretici ne pahasına olursa olsun zarar etmek istemez ancak Huawei katlanabilir telefonlara olan talebi artırmak için zarar etmeyi göze alan bir politika izliyor. Şirket bu stratejisinin nihayetinde maliyetleri azaltmaya ve bu işin kârlılığını artırmaya yardımcı olacağı görüşünde.



    https://www.slashgear.com/huawei-mate-xs-foldable-phones-were-sold-at-a-loss-09616203 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 6 sa.
    Zarar ettilerse satin almadan uzerine para verelim bea :) !
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    frudi (ferdi istanbul) 9 sa.
    Ne oldu tüm siparişleri bitmişti hani aaa şimdide zarar etmişler 🤩🙃
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    -SuperNova- 11 sa.
    google meselesi de ayrı bir etken. bence tasarım olarak samsung fold dan çok daha güzel.
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    Bay Robot ( tunc) 12 sa.
    Türkiye hariç diye ekleseydi.
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    Kuantum34 6 sa. Bay Robot
    Hiç araştırdın mı, Türkiyede vergisiz fiyatı en az 1500 tl ye gelmiş olan bir cep telefonunun vergisinin ne kadar olduğunu ?
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    Source (Barış ) 12 sa.
    Yurt dışı fiyatı bile pahalı, bu fiyata rağmen zarar ediyorsa geliştirilmesine çok ciddi para harcandı demektir.
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    Elektrikliarabasever 13 sa.
    Bence içi boş teknoloji tablet desen değil bir kere bilgisayar desen hiç değil sadece eskiden tablet telefon karışımları vardı 8 inclik cebe rahat giren versiyonu bence AR a yatırım yapılmalı Normal gözlükten biraz daha kalın bir gözlük üretmeliler yakın alanda hızlı veri aktarımı yapan teknolojiler var gözlüğe sadece ekran ve batarya koyulup 3 inc boyutunda donanımların bulunduğu cepte taşınması gereken ayrı bir donanım kutusu tasarlayabilirler
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 14 sa.
    o 60-70 milyonu diğer telefonu alanlara dagıtsaydın daha guzel reklam yapardın.
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    .PanxeR. (tayfun ilme) 14 sa.
    Atılması gereken bir adımdı attılar şimdi ise yavaşça fiyatlar düşecek.
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