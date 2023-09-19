Huawei'nin en büyük tableti: MatePad Pro 13.2 lansman tarihi onaylandı

MatePad Pro 13.2 lansman tarihi onaylandı
Huawei'ye göre markanın şimdiye kadarki en büyük tableti olacak MatePad Pro 13.2, 25 Eylül tarihinde tanıtılacak. Ancak bu zamanlamanın Çin pazarı için geçerli olacağını belirtelim. Buna ek olarak teaser görüntüleri, cihazın ultra dar çerçeve ve hafif bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Öyle ki neredeyse çerçevesiz diyebileceğimiz bir ekran-gövde oranına ulaşılmış.
Ek olarak tanıtım görselinin hemen altında NearLink Starlight logosuna yer verilmiş durumda. Bilmeyenler için yakın zamanda tanıtılan bu kablosuz teknolojisi, mevcut Bluetooth veya Wi-Fi'a kıyasla yüzde 60 daha düşük güç tüketimi, altı kat daha yüksek hız, 30 kat daha az gecikme ve çoklu ağ bağlantısı desteği gibi avantajlara sahip.
Dolayısıyla MatePad Pro 13.2'nin StarLight bağlantı teknolojisini temel alan yepyeni bir harici kaleme sahip olacağı belirtiliyor. Bu noktada pil ömründen tasarruf ederken fiziksel kağıt ve kalem kullanımına benzer bir yazma deneyimi sunulabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.