Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei'nin en büyük tableti: MatePad Pro 13.2 lansman tarihi onaylandı

    Huawei'nin şimdiye kadarki en büyük tableti olan MatePad Pro 13.2'nin lansman tarihi onaylandı. Amiral gemisi tablet, çok yakında geliyor. İşte beklenen özellikler...
    MatePad Pro 13.2 lansman tarihi onaylandı! İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bugün Huawei, bir sonraki amiral gemisi tableti için yeni bir tanıtım görseli paylaştı. Bu paylaşımla beraber, MatePad Pro 13.2 tasarımı ve lansman tarihi resmen doğrulandı diyebiliriz.

    MatePad Pro 13.2 lansman tarihi onaylandı

    Huawei'ye göre markanın şimdiye kadarki en büyük tableti olacak MatePad Pro 13.2, 25 Eylül tarihinde tanıtılacak. Ancak bu zamanlamanın Çin pazarı için geçerli olacağını belirtelim. Buna ek olarak teaser görüntüleri, cihazın ultra dar çerçeve ve hafif bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Öyle ki neredeyse çerçevesiz diyebileceğimiz bir ekran-gövde oranına ulaşılmış. 

    MatePad Pro 13.2 lansman tarihi onaylandı! İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Tabletin üst bölümünde ise, büyük bir ekran çentiğine yer verildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu bölümde 3D yüz tanıma ve 3D ToF sensörleri ile birlikte çift kamera kurulumuna yer verilebilir. Arka bölümde ise çift sensör kurulumu bulunacağı belirtiliyor. Ayrıca yeni tablet, kuvvetle muhtemel Kirin 9000s platformu ile karşımıza çıkacak. 

    Ek olarak tanıtım görselinin hemen altında NearLink Starlight logosuna yer verilmiş durumda. Bilmeyenler için yakın zamanda tanıtılan bu kablosuz teknolojisi, mevcut Bluetooth veya Wi-Fi'a kıyasla yüzde 60 daha düşük güç tüketimi, altı kat daha yüksek hız, 30 kat daha az gecikme ve çoklu ağ bağlantısı desteği gibi avantajlara sahip.

    Dolayısıyla MatePad Pro 13.2'nin StarLight bağlantı teknolojisini temel alan yepyeni bir harici kaleme sahip olacağı belirtiliyor. Bu noktada pil ömründen tasarruf ederken fiziksel kağıt ve kalem kullanımına benzer bir yazma deneyimi sunulabilir. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    seyir halinde aracın stop etmesi bel kalınlaştırma donanım hızlandırmalı gpu zamanlaması iphone mavi çerçeve kapatma vestel bulaşık makinesi yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 10 (2022)
    Xiaomi Redmi 10 (2022)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Dell XPS 15 9520
    Dell XPS 15 9520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız