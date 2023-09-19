Huawei'nin en büyük tableti: MatePad Pro 13.2 lansman tarihi onaylandı

Tam Boyutta Gör Bugün Huawei, bir sonraki amiral gemisi tableti için yeni bir tanıtım görseli paylaştı. Bu paylaşımla beraber, MatePad Pro 13.2 tasarımı ve lansman tarihi resmen doğrulandı diyebiliriz.

MatePad Pro 13.2 lansman tarihi onaylandı

Huawei'ye göre markanın şimdiye kadarki en büyük tableti olacak MatePad Pro 13.2, 25 Eylül tarihinde tanıtılacak. Ancak bu zamanlamanın Çin pazarı için geçerli olacağını belirtelim. Buna ek olarak teaser görüntüleri, cihazın ultra dar çerçeve ve hafif bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Öyle ki neredeyse çerçevesiz diyebileceğimiz bir ekran-gövde oranına ulaşılmış.

Tam Boyutta Gör Tabletin üst bölümünde ise, büyük bir ekran çentiğine yer verildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu bölümde 3D yüz tanıma ve 3D ToF sensörleri ile birlikte çift kamera kurulumuna yer verilebilir. Arka bölümde ise çift sensör kurulumu bulunacağı belirtiliyor. Ayrıca yeni tablet, kuvvetle muhtemel Kirin 9000s platformu ile karşımıza çıkacak.

Ek olarak tanıtım görselinin hemen altında NearLink Starlight logosuna yer verilmiş durumda. Bilmeyenler için yakın zamanda tanıtılan bu kablosuz teknolojisi, mevcut Bluetooth veya Wi-Fi'a kıyasla yüzde 60 daha düşük güç tüketimi, altı kat daha yüksek hız, 30 kat daha az gecikme ve çoklu ağ bağlantısı desteği gibi avantajlara sahip.

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Dolayısıyla MatePad Pro 13.2'nin StarLight bağlantı teknolojisini temel alan yepyeni bir harici kaleme sahip olacağı belirtiliyor. Bu noktada pil ömründen tasarruf ederken fiziksel kağıt ve kalem kullanımına benzer bir yazma deneyimi sunulabilir.

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MatePad Pro 13.2 lansman tarihi onaylandı! İşte özellikleri