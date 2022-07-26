Huawei MatePad Pro 11 inç özellikleri sızdırıldı: HarmonyOS 3 ile geliyor

Huawei, 27 Temmuz'da Çin’de düzenleyeceği etkinlikte yeni işletim sistemi HarmonyOS 3’ün yanı sıra yeni cihazlarını tanıtacak. Şirketin yeni tablet modeli olacak MatePad Pro 11, resmi kısa tanıtımlar ve sızıntıların ardından sertifikasyon sürecinden geçti ve temel özellikleri ortaya çıktı.

Huawei CEO'su, HarmonyOS 3 ile gelecek yenilikleri paylaştı 18 sa. önce eklendi

Huawei MatePad Pro 11 beklenen özellikleri

Huawei’nin “GOT-AL09 model numarasını taşıyan” yeni 11 inç tableti, delik çentikli OLED ekrana sahip olacak. Önceki modelde LCD panel kullanılmıştı.

Tabletin arka tarafında üçlü kamera kurulumu göreceğiz. Birkaç gün önce şirket tarafından paylaşılan tanıtım görselinde Mate 40 serisi akıllı telefonların tasarımına benzer şekilde arka tarafında dairesel kamera düzenine sahip olacağını öğrenmiştik.

Yazılım tarafında tahmin edeceğiniz üzere en yeni HarmonyOS 3.0 işletim sistemi üzerinde çalışacak.

Amerika’nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle tablet, 5G desteği sunmayacak; WiFi ve 4G LTE bağlantısını destekleyecek. 8200 mAh bataryadan güç alacak ancak şarj hızının kaç mAh olacağı belirsiz. Şimdilik tabletin teknik özelliklerine ilişkin bilinen bunlar.

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Huawei MatePad Pro 11'in kilit özellikleri sızdırıldı