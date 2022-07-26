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    Huawei MatePad Pro 11 inç özellikleri sızdırıldı: HarmonyOS 3 ile geliyor

    Huawei’nin 27 Temmuz’da tanıtacağı cihazlardan biri de MatePad Pro 11 inç tablet. Tanıtım öncesinde Huawei’nin yeni tabletinin kilit özellikleri ortaya çıktı. İşte Huawei MatePad Pro 11 özellikleri
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    huawei matepad pro 11

    Huawei, 27 Temmuz'da Çin’de düzenleyeceği etkinlikte yeni işletim sistemi HarmonyOS 3’ün yanı sıra yeni cihazlarını tanıtacak. Şirketin yeni tablet modeli olacak MatePad Pro 11, resmi kısa tanıtımlar ve sızıntıların ardından sertifikasyon sürecinden geçti ve temel özellikleri ortaya çıktı.

    Huawei MatePad Pro 11 beklenen özellikleri

    Huawei’nin “GOT-AL09 model numarasını taşıyan” yeni 11 inç tableti, delik çentikli OLED ekrana sahip olacak. Önceki modelde LCD panel kullanılmıştı.

    Tabletin arka tarafında üçlü kamera kurulumu göreceğiz. Birkaç gün önce şirket tarafından paylaşılan tanıtım görselinde Mate 40 serisi akıllı telefonların tasarımına benzer şekilde arka tarafında dairesel kamera düzenine sahip olacağını öğrenmiştik.

    Yazılım tarafında tahmin edeceğiniz üzere en yeni HarmonyOS 3.0 işletim sistemi üzerinde çalışacak.

    Amerika’nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle tablet, 5G desteği sunmayacak; WiFi ve 4G LTE bağlantısını destekleyecek. 8200 mAh bataryadan güç alacak ancak şarj hızının kaç mAh olacağı belirsiz. Şimdilik tabletin teknik özelliklerine ilişkin bilinen bunlar.

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