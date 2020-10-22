Huawei Mate 40 Pro ve Pro+ etkileyici özellikler ile tanıtıldı

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Geçtiğimiz yıl ortalarından bu yana ABD tarafından ağır ambargo altında kalan Huawei yavaş yavaş güç kaybediyor. Büyük yatırımlarla geliştirdiği Kirin yonga seti bugün en iyi haline ulaştı ancak ambargo nedeniyle yeni cihazlarda alternatif yonga setleri göreceğiz. Huawei Mate 40 Pro muhtemelen son Kirin amiral gemisi olacak.

Huawei Mate 40 Pro özellikleri ve fiyatı

Huawei Mate 40 Pro modeli bilindiği üzere serinin ve yılın en iyi Huawei amiral gemisi oluyor. 6.76 inçlik OLED ekranında 2772x1344 piksel çözünürlük sunan model kenarlardan 88 derece kavise sahip.

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Yazılım ile ekran kenarlarını iyi kullanan telefon buna Ufuk Ekran adını vermiş. Ekranda 90Hz tazeleme hızı yer alırken nokta çentik biraz geniş. Diğer taraftan Mate 30 ile gördüğümüz ekrana dokunarak ses kontrolü özelliği kaldırılmış ve ses kontrol tuşu geri gelmiş.

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Huawei Mate 40 Pro modelinde Kirin 9000 yonga seti güç veriyor. 5nm sürecinde geliştirilen Kirin 9000 yonga setinde 1x3.13 GHz Cortex-A77, 3x2.54 GHz Cortex-A77 ve 4x2.05 GHz Cortex-A55 çekirdekleri yer alıyor. 24 kümeli Mali-G78 grafik biriminin kullanıldığı yonga seti yapay zeka tarafında da gelişmiş.

Firma Snapdragon 865 Plus yonga setine göre yüzde 10 daha iyi performans sunduklarını belirtiyor. Kirin 9000 ilk kez ve son olarak Huawei Mate 40 serisinde yer alacak. Firma üretim sıkıntısı nedeniyle artık Kirin yonga seti geliştiremeyecek.

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Kamera tarafında Huawei yine döktürmüş. 50MP çözünürlüğündeki ana kamera RYYB dizilimine sahip ve pazarın en büyük sensörü olma iddiasında. Yanında 20MP çözünürlüğünde ultra geniş sinema sensörü ve 12MP çözünürlüğünde 5x periskop sensör yer alıyor. 7x optik ve 50x melez yakınlaştırma mümkün. Yapay zeka destekli Ultra Clarity modu sayesinde çok daha kaliteli fotoğraflar çekilebiliyor.

Ön kamera yuvasında 2 farklı sensör mevcut. 3D ToF sensör ile derinlik verileri ölçülürken 13MP çözünürlüğündeki ile birlikte hem geniş açılı hem de daha yüksek kaliteli özçekimler yapılabiliyor. Ayrıca gelişmiş 3D yüz tanıma özelliği de mevcut.

Huawei Mate 40 Pro modelinde 4400mAh kapasiteli bir batarya mevcut ve 2 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor. Hızlı şarj ise kablolu olarak 66W ve kablosuz olarak 50W şeklinde belirlenmiş.

Huawei Mate 40 Pro modeli 8GB LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 3.1 depolama kapasitesi ile geliyor. Kalite ve fiyattan ödün vermeyen Huawei 1199 Avro gibi üst seviye bir fiyat etiketi belirlemiş.

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Huawei Mate 40 Pro+ özellikleri ve fiyatı

Huawei Mate 40 Pro+ modeli temel anlamda Huawei Mate 40 Pro ile aynı çizgileri taşıyor. Farklı olarak 12GB LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 3.1 depolama kapasitesi görüyoruz. Yine kamera tarafında ana sensörde OIS desteği, 8MP çözünürlüğünde 10x periskop sensör, 3D ToF sensör ve 12MP çözünürlüğünde 3x telefoto sensör yer alıyor. Böylece 17x optik yakınlaştırma yapılabiliyor. Her iki modelde de M Pen 2 ekran kalemi desteği ve uygulamaları bilgisayar ekranına yansıtabilme özelliği mevcut. Huawei Mate 40 Pro+ için de 1399 Avro fiyat etiketi mevcut.

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