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    Huawei Mate 40 Pro ve Pro+ etkileyici özellikler ile tanıtıldı

    Huawei Mate 40 Pro ve Pro+ modelleri 5nm sürecindeki Kirin 9000 yonga setini barındıran ilk ve son telefonlar olabilir. Firma ambargo nedeniyle bir daha Kirin yonga seti üretemeyecek.
    19 sa. (Son Güncelleme: 13 sa.)
    4,4b
    17
    40
    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    3

    Huawei Mate 40 Pro ve Pro+ etkileyici özellikler ile tanıtıldı
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    Geçtiğimiz yıl ortalarından bu yana ABD tarafından ağır ambargo altında kalan Huawei yavaş yavaş güç kaybediyor. Büyük yatırımlarla geliştirdiği Kirin yonga seti bugün en iyi haline ulaştı ancak ambargo nedeniyle yeni cihazlarda alternatif yonga setleri göreceğiz. Huawei Mate 40 Pro muhtemelen son Kirin amiral gemisi olacak.

    Huawei Mate 40 Pro özellikleri ve fiyatı

    Huawei Mate 40 Pro modeli bilindiği üzere serinin ve yılın en iyi Huawei amiral gemisi oluyor. 6.76 inçlik OLED ekranında 2772x1344 piksel çözünürlük sunan model kenarlardan 88 derece kavise sahip.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

    Yazılım ile ekran kenarlarını iyi kullanan telefon buna Ufuk Ekran adını vermiş. Ekranda 90Hz tazeleme hızı yer alırken nokta çentik biraz geniş. Diğer taraftan Mate 30 ile gördüğümüz ekrana dokunarak ses kontrolü özelliği kaldırılmış ve ses kontrol tuşu geri gelmiş.

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    Huawei Mate 40 Pro ve Pro+ etkileyici özellikler ile tanıtıldı
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    Huawei Mate 40 Pro modelinde Kirin 9000 yonga seti güç veriyor. 5nm sürecinde geliştirilen Kirin 9000 yonga setinde 1x3.13 GHz Cortex-A77, 3x2.54 GHz Cortex-A77 ve 4x2.05 GHz Cortex-A55 çekirdekleri yer alıyor. 24 kümeli Mali-G78 grafik biriminin kullanıldığı yonga seti yapay zeka tarafında da gelişmiş.

    Firma Snapdragon 865 Plus yonga setine göre yüzde 10 daha iyi performans sunduklarını belirtiyor. Kirin 9000 ilk kez ve son olarak Huawei Mate 40 serisinde yer alacak. Firma üretim sıkıntısı nedeniyle artık Kirin yonga seti geliştiremeyecek.

    Huawei Mate 40 Pro ve Pro+ etkileyici özellikler ile tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Kamera tarafında Huawei yine döktürmüş. 50MP çözünürlüğündeki ana kamera RYYB dizilimine sahip ve pazarın en büyük sensörü olma iddiasında. Yanında 20MP çözünürlüğünde ultra geniş sinema sensörü ve 12MP çözünürlüğünde 5x periskop sensör yer alıyor. 7x optik ve 50x melez yakınlaştırma mümkün. Yapay zeka destekli Ultra Clarity modu sayesinde çok daha kaliteli fotoğraflar çekilebiliyor.

    Ön kamera yuvasında 2 farklı sensör mevcut. 3D ToF sensör ile derinlik verileri ölçülürken 13MP çözünürlüğündeki ile birlikte hem geniş açılı hem de daha yüksek kaliteli özçekimler yapılabiliyor. Ayrıca gelişmiş 3D yüz tanıma özelliği de mevcut.

    Huawei Mate 40 Pro modelinde 4400mAh kapasiteli bir batarya mevcut ve 2 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor. Hızlı şarj ise kablolu olarak 66W ve kablosuz olarak 50W şeklinde belirlenmiş.

    Huawei Mate 40 Pro modeli 8GB LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 3.1 depolama kapasitesi ile geliyor. Kalite ve fiyattan ödün vermeyen Huawei 1199 Avro gibi üst seviye bir fiyat etiketi belirlemiş.

    Huawei Mate 40 Pro ve Pro+ etkileyici özellikler ile tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Huawei Mate 40 Pro+ özellikleri ve fiyatı

    Huawei Mate 40 Pro+ modeli temel anlamda Huawei Mate 40 Pro ile aynı çizgileri taşıyor. Farklı olarak 12GB LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 3.1 depolama kapasitesi görüyoruz. Yine kamera tarafında ana sensörde OIS desteği, 8MP çözünürlüğünde 10x periskop sensör, 3D ToF sensör ve 12MP çözünürlüğünde 3x telefoto sensör yer alıyor. Böylece 17x optik yakınlaştırma yapılabiliyor. Her iki modelde de M Pen 2 ekran kalemi desteği ve uygulamaları bilgisayar ekranına yansıtabilme özelliği mevcut. Huawei Mate 40 Pro+ için de 1399 Avro fiyat etiketi mevcut. 

    Huawei Mate 40 Pro ve Pro+ etkileyici özellikler ile tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    V4LKyR 19 sa. en beğenilen
    Amerika'nın dünyayı nasıl elinde tuttuğunun çok güzel bir örneği.

    Çöp şirket Apple sıfır yenilik ile dünyanın lideri iken Huawei gibi efsanevi bir firma zorla zincire vuruldu. Üzücü.
    Amerika'nın dünyayı nasıl elinde tuttuğunun çok güzel bir örneği. Çöp şirket Apple sıfır yenilik ile dünyanın lideri iken Huawei gibi efsanevi bir firma ...
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    3 Yanıt Yanıtla +35
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    Mr. Jingles 18 sa.
    Daha ucuza iPhone 12 PM var. Kendini nerede görüyorlar bu insanlar ilginç. Google lisansı yok telefonda uygulamalar çalışmayacak. Hangi akla hizmet 1200 avro fiyat çekiyorlar ilginç. Aklı başında insan buna vereceği parayla iPhone, Galaxy ya da lisansı olan herhangi bir Android telefon alır.



    İnsan bir düşünür benim zaten Google lisansım yok bari fiyatı düşüreyim de en azından satışlarımın daha da düşmesini engelleyeyim ama yok. Huawei kendini nerelerde görüyorsa artık. Tineri kaçırmışlar belli ki.
    Daha ucuza iPhone 12 PM var. Kendini nerede görüyorlar bu insanlar ilginç. Google lisansı yok telefonda uygulamalar çalışmayacak. Hangi akla hizmet 1200 avro fi...
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    2 Yanıt Yanıtla +19
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 19 sa.
    Ölü doğum.
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    dt1907 1 sa.
    fiyatı pahalı google yokken yarı fiyatına cıkarması lazım
    apple kendine güvense zaten huawei yi neden engelledi demekki apple başa cıkamıyor huawe yi.huawe yi zaten satışlarda gecti.
    bence apple birşey bulduğuda yok yenilik olarak ben şahsen beğenmiyorum apple.
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    redbul_540 12 sa.
    600-700 dolar olsa neyse.O yüzden çinliler bile İphone alıyor.Allah akıl fikir versin bu huaweiye.
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    Das Boot 14 sa.
    Turkiyeye ozel fiyatlandirma yaparlar umarim.
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    Xpower38 (Xpower38 ) 14 sa.
    Niye böyle pahalı çıkmış. Türkiye fiyatını düşünemiyorum bile. Satmaz bizde. Bu fiyata çıkan adam İPhone alır kardeşim. Açık ve net.
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    sendemail (umit erdem) 15 sa.
    Android tarafının en iyi cihazı olmuş , kapak olsun conilere .
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    onboardx 15 sa.
    Huawei mobil arenada nasıl siliniyor yavaş yavaş görülüyor.Android ve ıos tekeli tüm dünyaya hakimken bu ekosistemden çıkmak bitmek demektir.Bkz Nokia.
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    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 16 sa.
    Yazık oldu huwaei ye mate 10pro bile çok üst düzey bir telefon abd izin verseydi şimdi belkide telefon sektöründe 1. Olmuştu.
    Yanıtla +2
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 17 sa.
    Fiyata bak. Bir de utanmadan iphone'a pahalı derler.
    İçinde google olmayan telefona istenen paraya bak.
    Yanıtla +2
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    rtsbora (rts bora) 17 sa.
    Gsmarena'da yazanlar doğruysa Mate 40 ve 40 Pro'nun 50 mp ana kamerasında OIS yok. Sadece Pro+ modelde var. Tuhaf bir tercih...


    https://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=10550&idPhone2=10528&idPhone3=10553
    Yanıtla +1
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    XemreG (Rüştü Emre Genç) 17 sa.
    Apple eko sisteminde olan biri olarak huawei başarılı buluyorum. Neden takım tutar gibi marka tutuyorsunuz?

    Bu arada bu telefona basit bir şekilde Google Play Store kurabiliyorsunuz sadece içinde yüklü gelmiyor. Lisans sadece bura da bir sıkıntı oluşturuyor. Ambargo tam da huawei ye yapılmalıydı bana göre. Adamların her teklojiyi üretmek için yeterince paraları var ve android tekelinden bizi kurtarma şansı var. 3. bir işletim sistemi olsa fena olmaz.

    Samsung'un gücü olmasına karşın sadece kaslı teknolojiler geliştirdi ve yarısı tuttu yarısı tutmadı ama Huawei ben kaliteli ve belli bir çizginin altına inmeyeceğim diyerek yoluna devam ediyor. Ekosistem oluşturuyor. Samsung tablet ile samsung telefon birbiriyle anlaşamazken Huawei Pc,tablet,Telefon birbiriyle yazılım gerekmeksizin dosya görüntü paylaşımı yada telefona bağlanıp herhangi bir cihazdan görüntülü sesli görüşme sağlıyor. Samsung ise hala bir çok kaslı ürünü olan ama yazılım tarafında çöp makinalar üretiyor. Keza apple baştan beri ekosisteme yatırım yapıyordu.

    Bu rekabettir bir gün yeterli gördüğümde huawei denemek istiyorum açıkcası o ekosistemin rahatlığını dezavantajını da görmek istiyorum. Bu rekabetin iki taraf içinde bir çok yenilik ve fiyat olarak döneceğine de inanıyorum. Çünkü belli bir seviyeden sonra konfor ve rahatlık neredeyse aynı seviyeye gelecek. Bu durumda insanlar eğer markaya güveniyorsa fiyat kıyasına girecekler. Fiyatlarla rekabet etmeye başlayacaklar..
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