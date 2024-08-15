Tecno MegaPad 10 ve MegaPad 11 geliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında son sürat genişlemeye devam eden Tecno markası tablet tarafında da hareketli. Firma tablet pazarına adım atacak ilk modellerinin hazırlıklarını sürdürüyor. İlk etapta iki model görünüyor.

Tecno MegaPad 10 ve Megapad 11

Tecno MegaPad adını alacak olan ilk serinin özellikleri sertifika onaylarında ortaya çıktı. Yine uygun fiyatı ön plana çıkaran yeni tablet modelleri performansı biraz geriye atıyor. Tecno MegaPad 10 ile detaylı bilgiler varken 11 modeli ile ilgili şimdilik bilinenler az.

Tecno Phantom V Fold 2 sertifika onaylarına başladı 1 hf. önce eklendi

Tecno MegaPad 10 modelinde 10 inçlik ekran, Helio G80 yonga seti, 4GB RAM, 128GB/256GB depolama, 13MP arka kamera, 7000mAh batarya, 18W hızlı şarj özellikleri yer alacak. Tecno MegaPad 11 modelinde şimdilik kesin olan 11 inçlik ekran. Bu iki tabletin sonbahar aylarında tanıtılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Tecno tablet pazarına adım atıyor