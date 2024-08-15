Tecno MegaPad 10 ve MegaPad 11 geliyor

Tecno MegaPad 10 ve Megapad 11
Tecno MegaPad adını alacak olan ilk serinin özellikleri sertifika onaylarında ortaya çıktı. Yine uygun fiyatı ön plana çıkaran yeni tablet modelleri performansı biraz geriye atıyor. Tecno MegaPad 10 ile detaylı bilgiler varken 11 modeli ile ilgili şimdilik bilinenler az.
Tecno MegaPad 10 modelinde 10 inçlik ekran, Helio G80 yonga seti, 4GB RAM, 128GB/256GB depolama, 13MP arka kamera, 7000mAh batarya, 18W hızlı şarj özellikleri yer alacak. Tecno MegaPad 11 modelinde şimdilik kesin olan 11 inçlik ekran. Bu iki tabletin sonbahar aylarında tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.