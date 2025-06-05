Kapıya teslimatta yeni dönem: Kargocu robotlar yola çıkıyor

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Amazon, teslimat süreçlerine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Şirket, insansı robotları doğrudan kapıya teslimat yapabilecek hale getirmek için test aşamasına geçti. Planlara göre, Rivian markalı elektrikli teslimat araçlarının arka kısmında seyahat edecek bu robotlar, varış noktasında araçtan inerek paketleri doğrudan müşterilere ulaştıracak.

Amazon halihazırda 20 binden fazla Rivian aracıyla teslimat yapıyor. Bu sayı, önümüzdeki yıllarda 100 bine çıkarılmak isteniyor. Şu anda tüm teslimatlar insan gücüyle gerçekleştiriliyor ancak şirket, bu işin gelecekte robotlara devredilmesini hedefliyor.

San Francisco’da kurulan özel bir test alanında robotlar, gerçek dünyayı taklit eden engelli parkurlarda deneniyor. Teslimat araçlarının içine yerleştirilen bu robotlar, araçtan inip evlere paket ulaştırma senaryolarıyla karşı karşıya kalıyor. Amazon, birden fazla model üzerinde çalışıyor olsa da, şu ana kadar yalnızca Çin merkezli Unitree’nin robotu doğrulandı.

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Aslında Amazon, robot kullanımında yeni değil. Depolarında yıllardır otonom sistemler kullanan şirket, daha önce Agility Robotics tarafından geliştirilen insansı robotlara da yer vermişti. Ancak bu robotlar, sadece kontrollü iç mekanlarda çalışıyordu. Şimdi hedef, onları dış dünyaya taşımak.

Robotların yazılımsal kontrolü içinse Amazon’un, Çin merkezli DeepSeek-VL2 ve Alibaba’nın geliştirdiği Qwen modellerine dayanan özel bir sistem üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Şimdilik testler kapalı alanlarda sürse de, sokaklara çıkacakları günler uzak değil gibi görünüyor.

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