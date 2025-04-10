Huawei Mate XT, yüksek fiyatına rağmen globalde 400 bin sınırını aştı

Huawei, katlanabilir telefon pazarında ezber bozan modeli Mate XT ile dikkat çekmeye devam ediyor. Üç kez katlanabilen yapısıyla teknoloji dünyasında ilklere imza atan cihaz, şimdi de satış rakamlarıyla konuşuluyor. Eylül 2024’te piyasaya sürülen Mate XT, bugüne kadar 400 bin adetten fazla satıldı. Üstelik bu başarı, 2.700 dolardan başlayan fiyat etiketine rağmen yakalanmış durumda.

Mate XT, sadece tasarımıyla değil, sınırlı üretimi ve yüksek fiyatıyla da merak uyandırdı. İlk satışa çıktığında talep arzı aşınca, ikinci el ve üçüncü parti satış platformlarında fiyatı 6.800 dolara kadar tırmandı. Şu anda cihazın üç farklı versiyonu bulunuyor: 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip giriş modeli yaklaşık 2.720 dolara satılıyor ancak stoklarda yer almıyor. 512 GB’lık orta seviye versiyon 2.990 dolar, 1 TB depolamalı üst seviye model ise 3.260 dolar fiyatla kullanıcıya sunuluyor.

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Huawei, şubat ayında Mate XT’yi global pazara da taşıdı. Malezya’dan Suudi Arabistan’a uzanan birçok ülkede satışa çıkan model, uluslararası pazarda yalnızca 1 TB’lık versiyonla yer alıyor.

Öte yandan, katlanabilir telefonlar yarışına Samsung da katılmak üzere. Şirketin üçe katlanabilen ilk telefonu, SM-F968 model numarasıyla ve "Q7M" kod adıyla test aşamasında. Ekim ayında tanıtılması beklenen cihazın ilk etapta sadece Çin ve Güney Kore’de satışa çıkacağı konuşuluyor. Huawei’nin yüksek standartlar belirlediği bu alanda, Samsung’un nasıl bir karşılık vereceği merakla bekleniyor.

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Huawei Mate XT, satış rekorları kırmaya devam ediyor