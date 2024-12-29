18 ayar altın gövdeli Huawei Mate XT Ultimate tanıtıldı: 100 bin dolar fiyata sahip!

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Tam Boyutta Gör Lüks telefon üreiticisi Caviar, tamamen 18 ayar altından yapılmış özel Huawei Mate XT'yi tanıttı. Yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki telefon, oldukça lüks bir tasarıma ve 100.000 dolar fiyat etiketine sahip.

24 ayar kaplamalı seçenek de sunuluyor

Caviar'ın daha önce duyurduğu 24 ayar altın kaplama "Golden Dragon" Mate XT versiyonunun aksine, bu sınırlı sayıda üretilen telefon gerçek som altından imal edildi. Şirket, modelin özel yapım olduğunu ve web sitelerinde bulunmadığını vurguluyor. Caviar, ayrıca daha uygun fiyatlı lüks arayan müşterileri için 24 ayar altın kaplama seçeneği de sunuyor.

Tam Boyutta Gör 24 ayar versiyon, antik Çin'in çok katmanlı çelik dövme sanatından ilham alan karmaşık bir dokuya sahip Altın Ejderha tasarımıyla öne çıkıyor. Bu tasarım öğesi, MÖ 12. yüzyıl kadar erken bir tarihte bu sanatın ortaya çıktığı Longquan şehrine bir saygı duruşu niteliğinde.

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Web sitesinde yer alan 24 ayar versiyon, mücevher alaşımından yapılmış altın kaplamalı bir kasaya sahipken, özel üretim versiyon tamamen 18 ayar altından bir yapıya sahip. Dolayısıyla lüksün zirvesini yaşamak isteyen kullanıcılara hitap ediyor. 1 kg ağırlığıyla günlük kullanım için pratik olamayacağı aşikar.

Caviar, bu yılın başlarında altın ve titanyum tasarımlara sahip Huawei Mate X6 ve Mate 70 RS'nin lüks versiyonlarını tanıtmış ve 301.070 dolardan başlayan fiyatlarla en pahalı iPhone 16 Pro Max'i piyasaya sürmüştü.

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