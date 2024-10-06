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Tam Boyutta Gör Huawei tarafından ilginç gelişmelere tanıklık etmeye devam ediyoruz. Daha önce dünyanın ilk üçe katlanabilir telefonunu tanıtan Çinli dev, şimdilerde Huawei Nova 13 serisini duyurmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Huawei Nova 13 Lite, Nova 13, Nova 13 Pro ve Nova 13 Ultra'nın tanıtım tarihi ortaya çıktı.

Huawei Nova 13 serisi geliyor: İşte beklenen tarih

Huawei tarafından geçtiğimiz yıl tanıtılan Nova 12 serisi, tasarımı, kameraları ve uygun fiyat-performans dengesiyle ses getirmeyi başarmıştı. Bu bağlamda Nova 13 serisi için heyecanlı bekleyiş sürerken, telefonların tanıtım tarihi netleşmeye başladı. Buna göre Huawei Nova 13 Lite, Nova 13, Nova 13 Pro ve Nova 13 Ultra'nın 22 Ekim'de tanıtılacağı belirtiliyor.

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Bilmeyenler için günümüzde Huawei, yeni ürünlerini genellikle Salı günleri tanıtıyor. Şirket, 10 Eylül’de dünyanın ilk üç katlanabilir telefonunu, 24 Eylül Salı günü ise Huawei Watch GT 5 serisini piyasaya sürmüştü. Ayrıca Nova 12 serisinin 26 Aralık'ta, yine bir Salı günü tanıtıldığını hatırlatalım. Bu da yeni Nova modelleri için 22 Ekim tarihini doğruluyor.

Huawei Nova 13 serisi neler sunacak?

Peki, Nova 13 serisi neler sunacak? Henüz kesin bilgiler paylaşılmasa da, birden fazla sızıntı mevcut. Buna göre Nova 13 serisinin üç model (Standard, Pro, Ultra) sunması bekleniyor ve Lite Edition da aynı etkinlikte tanıtılabilir. Bir başka sızıntı, standart Nova 13 modelinin siyah, yeşil, mor ve beyaz olmak üzere dört renk seçeneğiyle geleceğini öne sürüyor. Kamera tarafında ise Nova 12’de gördüğümüz 60MP ön kamera ve 50MP ana kameraya benzer bir yapı sunulacak.

Nova 13 serisinin en önemli özelliği ise, Kirin 9010 5G yongası olacak. Ayrıca Huawei’nin önceki modellerden farklı olarak, tüm seride 5G desteği sunacağı tahmin ediliyor. Cihazlarla ilgili diğer detaylar ise henüz açıklanmadı ancak lansman yaklaştıkça yeni bilgiler ortaya çıkacağını düşünüyoruz.

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Huawei Nova 13 serisi geliyor: İşte beklenen tarih