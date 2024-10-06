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    Huawei Nova 13 serisi geliyor: İşte beklenen tarih

    Huawei'nin merakla beklenen Nova 13 serisi akıllı telefonların tanıtım tarihi belli oldu. Peki yeni akıllı telefonlar neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz...  
    Huawei Nova 13 serisi geliyor: İşte beklenen tarih Tam Boyutta Gör
    Huawei tarafından ilginç gelişmelere tanıklık etmeye devam ediyoruz. Daha önce dünyanın ilk üçe katlanabilir telefonunu tanıtan Çinli dev, şimdilerde Huawei Nova 13 serisini duyurmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Huawei Nova 13 Lite, Nova 13, Nova 13 Pro ve Nova 13 Ultra'nın tanıtım tarihi ortaya çıktı. 

    Huawei Nova 13 serisi geliyor: İşte beklenen tarih

    Huawei tarafından geçtiğimiz yıl tanıtılan Nova 12 serisi, tasarımı, kameraları ve uygun fiyat-performans dengesiyle ses getirmeyi başarmıştı. Bu bağlamda Nova 13 serisi için heyecanlı bekleyiş sürerken, telefonların tanıtım tarihi netleşmeye başladı. Buna göre Huawei Nova 13 Lite, Nova 13, Nova 13 Pro ve Nova 13 Ultra'nın 22 Ekim'de tanıtılacağı belirtiliyor. 

    Bilmeyenler için günümüzde Huawei, yeni ürünlerini genellikle Salı günleri tanıtıyor. Şirket, 10 Eylül’de dünyanın ilk üç katlanabilir telefonunu, 24 Eylül Salı günü ise Huawei Watch GT 5 serisini piyasaya sürmüştü. Ayrıca Nova 12 serisinin 26 Aralık'ta, yine bir Salı günü tanıtıldığını hatırlatalım. Bu da yeni Nova modelleri için 22 Ekim tarihini doğruluyor.

    Huawei Nova 13 serisi neler sunacak?

    Peki, Nova 13 serisi neler sunacak? Henüz kesin bilgiler paylaşılmasa da, birden fazla sızıntı mevcut. Buna göre Nova 13 serisinin üç model (Standard, Pro, Ultra) sunması bekleniyor ve Lite Edition da aynı etkinlikte tanıtılabilir. Bir başka sızıntı, standart Nova 13 modelinin siyah, yeşil, mor ve beyaz olmak üzere dört renk seçeneğiyle geleceğini öne sürüyor. Kamera tarafında ise Nova 12’de gördüğümüz 60MP ön kamera ve 50MP ana kameraya benzer bir yapı sunulacak.

    Nova 13 serisinin en önemli özelliği ise, Kirin 9010 5G yongası olacak. Ayrıca Huawei’nin önceki modellerden farklı olarak, tüm seride 5G desteği sunacağı tahmin ediliyor. Cihazlarla ilgili diğer detaylar ise henüz açıklanmadı ancak lansman yaklaştıkça yeni bilgiler ortaya çıkacağını düşünüyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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