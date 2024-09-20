Huawei’nin merakla beklenen 3 modeli için tanıtım tarihleri netleşmeye başladı

Huawei, inovasyon yolunda hız kesmiyor. Çinli teknoloji devi, tri-fold Mate XT'nin ardından dün yeni aksesuarlarını tanıtacağı bir lansman etkinliği düzenledi. Güvenilir kaynaklardan sızdırılan bilgilere göre, şirketin önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği en az üç farklı cihaz ailesi bulunuyor.
Ekim ayında tanıtılacak olan Nova 13 serisi, Nova 12'nin ardılı olarak dört modeli barındıracak: Lite, 12s, Pro ve Ultra. Kasım ayında ise Mate 70 serisi vitrine çıkacak. Bu serinin Mate 60, Pro ve Pro Plus modellerini temel alarak üç farklı telefonu bünyesinde barındıracağı söyleniyor.
Her iki seri de Kirin'in yeni nesil çiplerinden güç alacak. Nova 13, 9010; Mate 70 ise 9100 yonga setini kullanacak. Ayrıca Huawei, Mate 70 serisinin HarmonyOS NEXT adlı yeni işletim sistemini ilk kez kullanacak olan cihazlar olacağını doğruladı.
Bunun yanı sıra, Kasım ayında, Mate X5'in halefi olacak Mate X6'nın da tanıtılacağı konuşuluyor. Mate X6, önceki modelinden daha büyük bir kapak ekranına sahip olacak ve gerçek bir telefon alternatifi olarak öne çıkacak. Aynı zamanda Mate 70 serisinde yer alması beklenen Kirin 9100 çipini kullanacak ve HarmonyOS NEXT işletim sistemi ile çalışacak.
Bu bilgiler şimdilik tahmini lansman tarihlerine dayanıyor ve resmi doğrulama Huawei'den gelene kadar kesinlik kazanmış değil. Ancak şirketin yıl sonuna doğru teknolojiseverlere sunacağı yenilikler dikkat çekici. Tanıtım tarihlerine yaklaştıkça daha fazla detayın sızdırılmasını ve resmi duyuruları bekleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...