Huawei Nova 8 ve Nova 8 Pro tanıtıldı

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Ağır ABD ambargoları altında ezilen Huawei yine de iddiasından vazgeçmiş değil. Yılın ortalarında yaptığı bileşen stokları ile firma akıllı telefon geliştirmeye devam ediyor. Şimdi sırada Huawei Nova 8 serisi var.

Huawei Nova 8 özellikleri ve fiyatı

Huawei Nova 8 modelinde 6.57 inçlik OLED kavisli ekran 2340x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Nokta çentikli ekran agresif bir kasa oranı sunarken 90Hz tazeleme hızı uygun görülmüş. 10-bit renk desteğinin yanında 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ve HDR10 yer alıyor. Parmak izi okuyucu ekrana entegre.

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1adet Cortex-A76+3 adet Cortex-A76+4 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan 7nm Kirin 985 yonga setinin güç verdiği akıllı telefonda 8GB RAM ve 128GB/256GB depolama kapasitesi seçenekleri sunuluyor.

Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde f/1.9 ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör, 2MP çözünürlüğünde 4cm makro sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kısımda ise 32MP çözünürlüğünde sensör mevcut.

3800mAh kapasiteli batarya 66W hızlı şarj ile desteklenirken tam doluma 35 dakikada ulaşabiliyor. Huawei Nova 8 için 504$-565$ şeklinde fiyatlandırma mevcut.

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Huawei Nova 8 Pro özellikleri ve fiyatı

Huawei Nova 8 Pro modelinde 6.72 inçlik 1236x2676 piksel çözünürlükte OLED ekran görüyoruz. Ön çentik bu kez çift kamera için tasarlanmış. Ekran kavisi ise biraz daha eğimli. Tazeleme hızı 120Hz, dokunmatik ekran örnekleme hızı ise 300Hz olarak belirlenmiş.

Yonga seti ve kapasite seçenekleri yine aynı. Batarya 4000mAh kapasiteli iken 66W hızlı şarj devam ediyor. Arka kısımda ana sensör f/1.8 aralığına sahip. Ön kameralar ise 32MP+16MP çözünürlük sunuyor.

WiFi 6, Bluetooth 5.2 ve çift frekans GPS gibi farkları olan Huawei Nova 8 Pro modeli de 612$-673$ şeklinde fiyatlandırma ile satılacak. Telefonlarda kart yuvası yer almıyor.

https://www.gizmochina.com/2020/12/23/huawei-nova-8-nova-8-pro-with-120hz-display-kirin-985-64mp-quad-cameras-66w-charging-launched-in-china/

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