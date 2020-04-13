Huawei Online Mağaza'da geçerli 200 TL hediye indirim kodu

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Huawei, 23 Mart tarihinde Online Mağaza’sını açtı ve bu tarihten beri satış yapıyor. Huawei marka telefon, tablet, akıllı saat, bilgisayar ve aksesuar modelleri indirimli fiyatlarla satılıyor.

Huawei Online Mağaza’da çeşitli fiyat avantajlarının yanı sıra indirim kuponları da kullanılabiliyor. 3000 TL üstündeki alışverişinizde AH200TLOFF kupon kodunu kullanarak 200 TL anında indirim sağlayabilirsiniz. Kupon kullanımı 50 adet ile sınırlıdır.

3000 TL üzerine 200 TL indirim kodu: AH200TLOFF

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Eğer 3000 TL altında alışveriş yapmayı düşünüyorsanız sitedeki hediye çarkı özelliğiyle çeşitli indirim kuponları kazanabilirsiniz. E-posta bültenine abone olursanız 600 TL üzerindeki alışverişlerde geçerli 50 TL kupon kodu elde edeceksiniz.

Forum'daki indirim kodu konusunu takip ederek çeşitli indiirm kuponları elde edebilirsiniz:

https://forum.donanimhaber.com/huawei-200-tl-indirim-kodu--142547243

Huawei Online Mağaza’daki ürünleri incelemek ve alışveriş için:

https://shop.huawei.com/tr/kampanya-ozel-indirim.html

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