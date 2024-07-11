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    Monster Notebook’ta DH üyelerine özel 1.000 TL indirim fırsatı!

    Monster Notebook'un seçili notebook modelerinde DonanımHaber'e özel olarak 1.000 TL'ye varan indirim fırsatı başladı. 500 TL ve 1.000 TL indirim kodları ve ürünlerin linki burada.
    Monster Notebook’ta DH üyelerine özel 1.000 TL indirim fırsatı! Tam Boyutta Gör
    Yerli dizüstü bilgisayar üreticisi Monster Notebook ve DH iş birliği ile DH takipçilerine özel olarak 500 TL ve 1.000 TL değerinde indirim fırsatı sunuyoruz. Monster Notebook Abra A5 V20.2 ve Tulpar T6 V2.1 gaming dizüstü bilgisayar modellerini indirimli olarak satın alabilirsiniz.

    Monster Abra A5 V20.2 500 TL İndirim Kodu: DONANIM500

    Monster Notebook’ta DH üyelerine özel 1.000 TL indirim fırsatı! Tam Boyutta Gör
    Monster Abra A5 V20.2’ye Intel Raptor Lake Core i5-13500H işlemcisi ve RTX4050 ekran kartı güç veriyor. 15,6 inç 144 Hz IPS ekran ile gelen notebookta 16 GB RAM ve 512 GB SSD sunuluyor. Dilerseniz özelleştirme kısmından RAM ve SSD miktarını artırabilirsiniz.

    Monster Abra A5 V20.2’yi 500 TL indirimle satın almak için ürünü sepete ekleyip “Promosyon Kodum Var” alanına DONANIM500 kodunu yazabilirsiniz.

    Satın almak için: Monster Abra A5 V20.2

    Monster Abra A5 V20.2 Özellikleri

    • Intel® Raptor Lake Core™ i5-13500H 12C/16T; 18MB L3; E-CORE Max 3.50GHZ P-CORE Max 4.70GHZ; 45W
    • NVIDIA® GeForce® RTX4050 Max-Performance 6GB GDDR6 96-Bit DX12
    • 15,6" FHD 1920x1080 144Hz IPS Mat LED Ekran
    • 16GB (2x8GB) DDR4 1.2V 3200MHz SODIMM
    • 500GB M.2 SSD PCIe 4.0 x4
    • FreeDos (İşletim sistemi bulunmamaktadır.
    • 2 Adet Disk Desteği (2x M.2 SSD)
    • RGB Tek Bölge Aydınlatmalı Klavye
    • 23mm Kalınlık
    • 2kg Ağırlık
    • Monster Sırt Çantası Hediye

    Tulpar T6 V2.1 AI Creator 1000 TL İndirim Kodu: DONANIM1000

    Monster Notebook’ta DH üyelerine özel 1.000 TL indirim fırsatı! Tam Boyutta Gör
    Monster Tulpar T6 V2.1 dizüstü bilgisayar gücünü yeni nesil Intel Core Ultra 7 155H işlemciden ve RTX4070 ekran kartından alıyor. 16 inç boyutunda, WQXGA 240 Hz ekranı bulunuyor. Intel Core Ultra işlemcisi sayesinde yapay zeka işlemlerinde önceki nesile göre 2,3 kat daha iyi performans sergiliyor. Klavye üzerindeki Copilot tuşu Windows 11’in yapay zeka destekli asistanına kolay erişim imkanı sağlıyor. 80 Whr bataryanın 10 saate varan kullanım süresi sunduğu ifade ediliyor.

    Monster Notebook Tulpar T6 V2.1’i 1.000 TL indirimle satın almak için ürünü sepete ekleyip “Promosyon Kodum Var” alanına DONANIM1000 kodunu yazabilirsiniz.

    Satın almak için: Monster Tulpar T6 V2.1

    Monster Notebook Tulpar T6 V2.1 Özellikleri

    • Intel® Core™ Ultra 7 155H 16C/22T; 24MB L3; E-CORE Max 3.80GHZ P-CORE Max 4.80GHZ; 28W
    • NVIDIA® GeForce® RTX4070 Max-Performance 8GB GDDR6 128-Bit DX12
    • 16'' WQXGA 2560X1600 240 Hz IPS Mat LED Ekran
    • 16GB (1x16GB) DDR5 5600MHz
    • 500GB M.2 SSD PCIe 4.0 x4
    • FreeDos (İşletim sistemi bulunmamaktadır)
    • 2 Adet Disk Desteği (2x M.2 SSD)
    • RGB Tek Bölge Aydınlatmalı Klavye (Türkçe Q)
    • 1,95kg Ağırlık
    • Monster Sırt Çantası Hediye
    • Güçlendirilmiş Plastik ve Alüminyum Kasa Yapısı
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 18 saat önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 20 saat önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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