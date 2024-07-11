Monster Notebook’ta DH üyelerine özel 1.000 TL indirim fırsatı!

Monster Notebook'un seçili notebook modelerinde DonanımHaber'e özel olarak 1.000 TL'ye varan indirim fırsatı başladı. 500 TL ve 1.000 TL indirim kodları ve ürünlerin linki burada.