Monster Notebook’ta DH üyelerine özel 1.000 TL indirim fırsatı!

- Monster Abra A5 V20.2 500 TL İndirim Kodu: DONANIM500
- Monster Abra A5 V20.2 Özellikleri
- Tulpar T6 V2.1 AI Creator 1000 TL İndirim Kodu: DONANIM1000
- Monster Notebook Tulpar T6 V2.1 Özellikleri
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Monster Abra A5 V20.2 500 TL İndirim Kodu: DONANIM500
Monster Abra A5 V20.2’yi 500 TL indirimle satın almak için ürünü sepete ekleyip “Promosyon Kodum Var” alanına DONANIM500 kodunu yazabilirsiniz.
Satın almak için: Monster Abra A5 V20.2
Monster Abra A5 V20.2 Özellikleri
- Intel® Raptor Lake Core™ i5-13500H 12C/16T; 18MB L3; E-CORE Max 3.50GHZ P-CORE Max 4.70GHZ; 45W
- NVIDIA® GeForce® RTX4050 Max-Performance 6GB GDDR6 96-Bit DX12
- 15,6" FHD 1920x1080 144Hz IPS Mat LED Ekran
- 16GB (2x8GB) DDR4 1.2V 3200MHz SODIMM
- 500GB M.2 SSD PCIe 4.0 x4
- FreeDos (İşletim sistemi bulunmamaktadır.
- 2 Adet Disk Desteği (2x M.2 SSD)
- RGB Tek Bölge Aydınlatmalı Klavye
- 23mm Kalınlık
- 2kg Ağırlık
- Monster Sırt Çantası Hediye
Tulpar T6 V2.1 AI Creator 1000 TL İndirim Kodu: DONANIM1000
Monster Notebook Tulpar T6 V2.1’i 1.000 TL indirimle satın almak için ürünü sepete ekleyip “Promosyon Kodum Var” alanına DONANIM1000 kodunu yazabilirsiniz.
Satın almak için: Monster Tulpar T6 V2.1
Monster Notebook Tulpar T6 V2.1 Özellikleri
- Intel® Core™ Ultra 7 155H 16C/22T; 24MB L3; E-CORE Max 3.80GHZ P-CORE Max 4.80GHZ; 28W
- NVIDIA® GeForce® RTX4070 Max-Performance 8GB GDDR6 128-Bit DX12
- 16'' WQXGA 2560X1600 240 Hz IPS Mat LED Ekran
- 16GB (1x16GB) DDR5 5600MHz
- 500GB M.2 SSD PCIe 4.0 x4
- FreeDos (İşletim sistemi bulunmamaktadır)
- 2 Adet Disk Desteği (2x M.2 SSD)
- RGB Tek Bölge Aydınlatmalı Klavye (Türkçe Q)
- 1,95kg Ağırlık
- Monster Sırt Çantası Hediye
- Güçlendirilmiş Plastik ve Alüminyum Kasa Yapısı
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.