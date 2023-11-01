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    n11'de DH'ye özel indirim kuponu!

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    n11'de DH'ye özel indirim kuponu! Tam Boyutta Gör
    Getir tarafından satın alındıktan sonra çıkış yakalayan e-ticaret platformu n11, Kasım indirimlerini DonanımHaber ile birlikte kutluyor. n11 ve DonanımHaber iş birliği ile takipçilerimize indirim kodu dağıtıyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 14 saat önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    2470 kez okundu.
    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

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